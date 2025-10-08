Логика обывателя-мещанина и логика гражданина-созидателя

Какой темы ни коснись, то всегда будет противостояние этих логик, моделей поведения. Они прямо противоположны, при этом первая намного крикливее и попсовее. А вторая подаёт робкий голос под улюлюканье тех, кто мыслит “рационально”.

На каком автомобиле ездить или какие авто должны быть для такси? С точки зрения обывательско-мещанской, нет никаких сомнений – на тех, которые комфортнее и лучше по цене-качеству. Иначе пусть Автоваз станет круче Мерседеса, тогда мы соблаговолим пересесть на отечественное. А то, что за нашими авто стоят предприятия, рабочие, инженеры, это не учитывается.

Выделять ли деньги на масштабные стройки, ОПК или космос? Обыватель-мещанин убеждён, что это пустая трата его денег – главное, именно его! – в то время, как лучше бы “потратили на людей”. Тут, как правило, упоминаются бабушки, но на самом деле подразумевается, что лучше бы отдали деньги мне любимому. Такие рассуждения были модны в 1980-90-е, но и сейчас дай волю, и обыватели оставили бы армию нищей.

Надо ли выводить из тени людей не оформленных официально и не платящих в Соцфонд? Очевидно, что да, поскольку они несправедливо пользуются социальными услугами, за них платят другие. Но современный мещанин считает это нарушением прав человека – он тут же переносит удар на других: мол, возьмите больше средств у богатых и пр. Но только не у меня! Из той же серии, кстати, совсем бытовой пример – когда в многоквартирном доме собирают деньги на какое-то нужно дело, мещане сразу делают вид, что их это касается. Но когда другие сделают это, охотно пользуются. Кушайте, не обляпайтесь, как говорится.

Мещанская логика потребителя, по сути, господствовала во многих отраслях нашей экономики до СВО, когда вместо развития отечественного покупали за рубежом – ибо это “надёжно” и легко. Однако надёжность эта, как оказалось, иллюзорна. Как иллюзорно само мещанское благополучие.

Собственно, и СВО была воспринята негативно теми, кто воспринимает мир по-обывательски. Почему? Потому что для мещанина нет интересов Родины, общих интересов, есть только свои личные интересы. А раз так, то любая война – это пустое кровопролитие. Хотя нет – они резко требуют у государства защиты, когда война приходит в их дом. Но как правило, это происходит уже слишком поздно, когда такой обыватель становится трупом. И вроде бы он невинная жертва. Но если вдуматься, то доля ответственности его всё же есть, не правда ли?