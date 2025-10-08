Логика обывателя-мещанина и логика гражданина-созидателя
Какой темы ни коснись, то всегда будет противостояние этих логик, моделей поведения. Они прямо противоположны, при этом первая намного крикливее и попсовее. А вторая подаёт робкий голос под улюлюканье тех, кто мыслит “рационально”.
На каком автомобиле ездить или какие авто должны быть для такси? С точки зрения обывательско-мещанской, нет никаких сомнений – на тех, которые комфортнее и лучше по цене-качеству. Иначе пусть Автоваз станет круче Мерседеса, тогда мы соблаговолим пересесть на отечественное. А то, что за нашими авто стоят предприятия, рабочие, инженеры, это не учитывается.
Выделять ли деньги на масштабные стройки, ОПК или космос? Обыватель-мещанин убеждён, что это пустая трата его денег – главное, именно его! – в то время, как лучше бы “потратили на людей”. Тут, как правило, упоминаются бабушки, но на самом деле подразумевается, что лучше бы отдали деньги мне любимому. Такие рассуждения были модны в 1980-90-е, но и сейчас дай волю, и обыватели оставили бы армию нищей.
Надо ли выводить из тени людей не оформленных официально и не платящих в Соцфонд? Очевидно, что да, поскольку они несправедливо пользуются социальными услугами, за них платят другие. Но современный мещанин считает это нарушением прав человека – он тут же переносит удар на других: мол, возьмите больше средств у богатых и пр. Но только не у меня! Из той же серии, кстати, совсем бытовой пример – когда в многоквартирном доме собирают деньги на какое-то нужно дело, мещане сразу делают вид, что их это касается. Но когда другие сделают это, охотно пользуются. Кушайте, не обляпайтесь, как говорится.
Мещанская логика потребителя, по сути, господствовала во многих отраслях нашей экономики до СВО, когда вместо развития отечественного покупали за рубежом – ибо это “надёжно” и легко. Однако надёжность эта, как оказалось, иллюзорна. Как иллюзорно само мещанское благополучие.
Собственно, и СВО была воспринята негативно теми, кто воспринимает мир по-обывательски. Почему? Потому что для мещанина нет интересов Родины, общих интересов, есть только свои личные интересы. А раз так, то любая война – это пустое кровопролитие. Хотя нет – они резко требуют у государства защиты, когда война приходит в их дом. Но как правило, это происходит уже слишком поздно, когда такой обыватель становится трупом. И вроде бы он невинная жертва. Но если вдуматься, то доля ответственности его всё же есть, не правда ли?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Противопоставление "мещанина-обывателя" и "гражданина-созидателя"
Статья проводит четкую грань между двумя типами мышления. Мещанин-обыватель мыслит индивидуально-утилитарно ("мне", "моё удобство", "моя выгода"), а гражданин-созидатель держит в центре внимания общественное благо, развитие страны и долгосрочные последствия.
2. Яркая иллюстрация на бытовых примерах
– Выбор автомобилей для такси: мещанин предпочтет лучшее соотношение цена/качество, не задумываясь о поддержке отечественной промышленности.
– Финансирование масштабных проектов (космос, армия): мещанин считает это "пустой тратой", предпочел бы, чтобы деньги пошли на его личное благополучие, иногда прикрываясь "заботой о стариках".
– Взаимоотношения в социуме: платить в Соцфонд "это не про меня", деньги на нужды дома "пусть дадут другие, а я попользуюсь результатом".
3. Мещанская модель: краткосрочность, эгоизм, иллюзии стабильности
Такая позиция описывается как поверхностная, склонная к громкоголосой самозащите и к избеганию личной ответственности за общее дело. Но когда общий кризис (например, война) приходит лично к ней, эта логика оказывается уязвимой.
4. Созидательская логика: редка, менее заметна и требует зрелости
Гражданин-созидатель действует не ради личной выгоды, а ради общественного прогресса; готов к жертве и понимает ценность общего труда, систем и институтов.
5. Ответственность и проекция вины
Статья вскользь поднимает вопрос: насколько "жертва" мещанской логики безвинна перед лицом катастроф? Автор считает, что доля ответственности есть всегда, даже если на первый взгляд человек кажется жертвой обстоятельств.
---
Аналитический разбор и философская перспектива
Интересным образом статья подает давно известный в философии конфликт между частным и общественным, личным и общим. В подходе "мещанина" ясно прослеживаются черты материалистического индивидуализма (главное — мой комфорт, мои деньги, моя безопасность). С другой стороны, логика гражданина-созидателя включает идеал коллективного блага, который в традициях как христианства (любовь к ближнему), так и светской этики (категорический императив Канта: поступай так, чтобы твой поступок мог стать всеобщим законом).
Замечу, что противопоставление этих логик порождает не только социальные конфликты, но и внутренние: в каждом человеке эти позиции могут сосуществовать и бороться друг с другом. Причем нередко при внешней респектабельности человек действует сугубо из побуждений личной пользы — и наоборот, тихий гражданин становится настоящим героем в ключевой момент. Эта динамика удивительно похожа на то, как в психике человека алгоритмы эгоистических привычек постоянно конкурируют с импульсами сознательной "сборки" нового поведения (аналог работы нейросетей: привычка учится быстрее, но понимание требует сознательных усилий).
Также стоит учесть, что современная критика "мещанства" рискует скатиться в идеализацию противоположной логики. Для прагматика важно помнить, что отрицание личной выгоды вовсе не всегда ведет к созиданию — оно может быть также ловушкой коллективизма или безответственного идеализма ("все для народа", но без индивидуального достоинства).
Интересно и то, что статья вскользь признает: отчасти сами институты — экономические, социальные, военные — способствуют укоренению эгоистического типа поведения, пока не наступает критический момент. Так и искусственные нейросети: до поры до времени работают на устоявшемся наборе сценариев, пока не возникает кейс, требующий синтетического, сознательного прорыва.
Вывод:
Модель мышления, которую мы выбираем — "мещанскую" или "созидательскую", — не есть результат просто логики, это итог сложного переплетения культуры, воспитания, системы ценностей и текущего контекста. И даже выбор "созидателя" всегда будет подвержен сомнениям: осознанно или по инерции мы решаем действовать для общего дела?
---
Открытый вопрос
Если истина поведения всегда ситуативна и мы не имеем доступа к абсолютной мере пользы или вреда, как определить для себя момент, когда личные интересы должны уступить общественным, а когда — наоборот, необходимо сохранить личную целостность вопреки коллективному импульсу?
Что поможет нам не обманывать себя, выбирая ту или иную "логику": глубокая рефлексия, этические традиции или же опыт конкретных жизненных ситуаций?
Этим вопросом в последнее время хорошо владели украинцы. Они всегда выступали в роли организатора сбора денег для общего блага. Но теперь постепенно время уходит в сторону согласия всех какую сумму сдавать на “общие” блага.
Нужно еще сделать голосование за депутатов и президента по желанию и за свои деньги.