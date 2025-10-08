Практикум PRO — гибкий график, программы без воды и навыки для профи, котрые помогут вырасти. Выберите курс и откройте для себя новые задачи и вершины: https://ya.cc/t/r2__2zhr7iTx7G

СДВГ — одна из самых популярных тем среди запросов зрителей, и наконец мы разбираем её подробно.

Вокруг диагноза существует множество мифов и научных споров: действительно ли это отдельное расстройство, или его признаки можно объяснить другими проблемами — например, депрессией или аутизмом? Как правильно лечить СДВГ и существуют ли эффективные лекарства? Что известно о нейробиологических аспектах СДВГ?

В этом выпуске мы разберём основные мифы и попробуем понять, что же такое СДВГ, как его диагностировать и наследуется ли он или может быть приобретён.

ИСТОЧНИКИ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRdS7ZH35OrOypbEEj13wr7aoQ4qNKjxIz-mciT6mU63WWTksiOnDU5kUPrhcPT12bik2l15Ue2KyDl/pub

Онлайн-тесты на СДВГ:

https://www.psytoolkit.org/experiment-library/experiment_sart2.html

https://psychology-tools.com/test/adult-adhd-self-report-scale

Возможные известные факторы риска СДВГ:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/instance/10501041/bin/44192_2022_30_MOESM1_ESM.docx

Наши эксперты:

• Артём Ефремов, врач-психиатр: https://www.instagram.com/dr.efremoff

• Ирина Жегулина, врач-генетик: https://www.instagram.com/irina.zhegulina

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

00:00:00 Вступление. Мифы и загадки вокруг СДВГ

00:02:38 Что такое СДВГ? Критерии для постановки диагноза

00:04:58 Реклама

00:06:47 Основные симптомы. СДВГ может быть только у детей — миф или правда?

00:09:33 Негативное влияние: риск преждевременной смерти, проблемы с памятью, эпилепсия и другие

00:13:31 Реклама

00:14:53 Существует ли ген невнимательности или импульсивности?

00:17:37 Мифы об СДВГ: связь с курением, преждевременные роды, травмы головы и прочее

00:21:13 Гипотеза самолечения — какие вещества могут помочь?

00:23:09 Ощущение времени, гиперфокус и зависимость от гаджетов у людей с СДВГ

00:27:53 Анонс нового лекционного тура «Радикальное продление жизни»

00:28:48 Дофаминовая гипотеза — популярная версия появления СДВГ

00:34:38 Опыт лечения СДВГ леводопой

00:37:30 Влияет ли частота моргания на ощущение времени?

00:39:03 Исследование мозга у людей с СДВГ

00:41:26 Нужно ли лечить СДВГ? Есть ли преимущества?

00:43:53 Как адаптироваться к жизни с СДВГ: спиннеры, диеты и т.п.

00:46:59 «Золотой» стандарт помощи: модификация поведения и лекарственные препараты

00:52:34 Как эволюция допустила такой массовый характер СДВГ?

00:54:34 Развязка: так есть ли у меня самого СДВГ?

