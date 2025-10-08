Ефимовы. ИИ и будущее русского мира
Мы продолжаем цикл встреч Виктора Алексеевича со своим сыном Василием – специалисту по искусственному интеллекту, автору онлайн-курса «Нейросети: от хаоса к системе».
Из этой беседы вы узнаете, почему термин «искусственный интеллект» вводит людей в заблуждение и как на самом деле эта технология может поменять мир. И самое главное, что это значит для России?
Телеграм-канал Василия Ефимова о нейросетях: https://t.me/+qojOdablquJhNmMy
Предзапись на 3 поток мастер-группы «Нейросети – от хаоса к системе» https://thlk.ru/bIdbd
простоДОТУ: https://vk.com/prostodotu
#КонцептуальноеДвижение #ИскусственныйИнтеллект #ДОТУ #КОБ #НейроСети #Образование
ТАЙМ-КОДЫ:
00:54 – Почему "искусственный интеллект" – самый неудачный термин в истории технологий
01:51 – Дети думают, что ИИ их понимает и переживает – как это остановить?
04:15 – Как ИИ "думает"
05:56 – "Если бы директором был я" – как правильно переименовать технологию
07:44 – Опыт Виктора Алексеевича: как ИИ помог создать концепцию развития России
11:26 – Откуда паника у концептуально грамотных людей по поводу ИИ?
16:16 – Разница между технологией и продуктом: почему ChatGPT такой услужливый
18:20 – Темная сторона: мошеннические схемы в даркнете и "галлюцинации" нейросетей
21:38 – Запад изобрел ИИ, но почему победа будет за нами?
24:31 – Можем ли мы "обгонять, не догоняя" с помощью нейросетей?
27:33 – Три столпа 4000-летнего рабовладения и как ИИ их разрушает
31:29 – Доступ к "царской информации" всего за $20 в месяц – революция знаний
34:02 – Эффект "сотой обезьяны": когда 10 млн россиян поймут одновременно
38:19 – Вымирание или новая эра? Что выберет человечество
42:33 – Двойной выигрыш: нам есть что сказать и право это делать
44:47 – Реальные кейсы применения: от списка покупок до анализа 800 источников за час
Проекты Ефимова Виктора Алексеевича
Мировоззренческий курсНЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: https://viktorefimovschool.ru/tarif_life
Путь к настоящей свободе открывается не через борьбу, а через преображение.
Онлайн-курс "Школа управления собой, страной, цивилизацией" : https://www.efimovschool.ru/kursynew
Онлайн-курс "Дети нового времени": https://efimovschool.ru/family
Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:
Урок: «Ложные установки»
❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life
Комментарий редакции
1. Искусственный интеллект как имитационный интеллект:
Основной лейтмотив разговора — критика распространённого термина "искусственный интеллект". Участники приходят к выводу, что современные нейросети, главным образом — большие языковые модели, представляют собой не разум или мышление в человеческом смысле, а мощный инструмент имитации. Нейросети не обладают самостоятельным сознанием или творчеством; они статистически воспроизводят формы и паттерны взаимодействия, накопленные в огромных объёмах данных. Аналогия с калькулятором: полезность напрямую зависит от уровня пользователя.
2. Проблема терминологии и массового восприятия:
Отмечается, что бытовое употребление термина "искусственный интеллект" создаёт иллюзию антропоморфности, будто бы эти системы способны переживать, заботиться или проявлять волю. На самом деле это следствие того, что люди склонны наделять “гаджеты” человеческими чертами, если те имитируют речевое общение успешно. Было бы более корректно использовать термин «имитационный интеллект», чтобы не вводить в заблуждение ни взрослых, ни молодёжь.
3. Страхи, опасения, и отношение к технологиям:
Указывается на типичный человеческий страх перед неизвестным и новыми технологиями: это повторяет реакцию на любые технологические прорывы прошлого (от луддитов до появления телевидения). Корень страхов — не в самих технологиях, а в их непонимании и боязни профнепригодности, когда привычные роли и профессии быстро устаревают.
4. Нейросеть как инструмент-усилитель:
Имитационный интеллект — это инструмент, который усилит любые качества пользователя: хочешь творить — она поможет; хочешь идти во зло — найдёшь зло (особенно если речь идёт о персонализированных нейросетях за пределами публичных коммерческих продуктов). Критически важно развивать у пользователей навык самостоятельного мышления и верификации информации — иначе нейросети усилят не устремленность к истине, а, наоборот, ошибочные или вредные тенденции.
5. Демократизация доступности знаний и смена цивилизационной парадигмы:
Обсуждается ключевой цивилизационный разлом между западным и условно “русским” подходом:
- На Западе управленческие и мировоззренческие знания традиционно были прерогативой элит, для народа — лишь часть, необходимая для послушания.
- В “русской концепции” декларируется стремление делиться глубочайшими смыслами и инструментами управления с максимально широкими слоями общества.
Таким образом, благодаря имитационному интеллекту появляется уникальная возможность сделать сложные управленческие, философские, мировоззренческие смыслы понятными человеку любого уровня подготовки, любого возраста. Это — инструмент, который при правильном использовании нивелирует вековую разобщённость между элитой и массой в сфере информации.
6. Угроза и шанс для западной цивилизации:
Высказана мысль, что технология, созданная на Западе, способна сыграть с ним же “злую шутку”: если отсутствует содержательная, концептуально зрелая основу (знания, смыслы), то технология будет не в их пользу, поскольку основное богатство России и “русского мира” — глубина смыслов, а их подача, оформление, благодаря нейросетям, становится всё легче.
7. Роль критического мышления:
Указывается, что никакие технологии не способны заменить ответственности субъекта. Нейросеть — зеркало или увеличительное стекло, она не генерирует истину, а усиливает и ускоряет то, что уже есть в человеке. Приводится аналогия: можно получить замечательный собеседник, помощник, но он может завести в тупик, если у пользователя не развит навык сомнения и проверки.
8. Практическое применение (быт, образование, творчество):
Нейросети уже сейчас способны существенно облегчить решение бытовых, аналитических, управленческих, образовательных и даже творческих задач. Возможность адаптировать сложные темы под любой уровень понимания — качество, которое способно и делать общество эффективнее, и снимать культурные барьеры.
9. Опасности (иллюзия и привязанность):
Есть риск некритичного отношения к нейросетям, что может привести к зависимости, и даже к подмене живого человеческого общения автоматическим имитатором.
10. Цивилизационный переход и “эффект сотой обезьяны”:
Рассматривается возможность коллективного скачка осознанности благодаря быстрому распространению новых знаний через нейросети — своеобразная “автосинхронизация” сознания общества.
Вывод:
Беседа раскрывает тонкую грань между технологией как инструментом и опасностью идеализации новой “машины”. Имитационный интеллект не делает человека умнее сам по себе — но снимает барьеры, ускоряет развитие, расширяет доступ к знаниям. Как молот, упоминаемый у Тютчева, новые инструменты могут разрушить устаревшую парадигму неравенства, если народ овладеет не только способами использования, но и способами осмысления своей реальности. Однако технология сама по себе ни хороша, ни плоха — она просто увеличивает силу того вектора, в который настроен человек. Путь к свободе возможен только через собственную зрелость индивидуума и коллективное развитие критического мышления.
Открытый вопрос:
Если в будущем имитационный, или “искусственный” интеллект станет реальным мостом между сложными смыслами и широкой общественностью, не превратится ли он одновременно в новый способ манипуляции и унификации, сравнимый по охвату и скрытой силе с теми же устаревшими религиозными и идеологическими концептами? Кто будет задавать “правильные” смыслы этим инструментам, и как нам сохранить свободу поиска истины в мире, где размывается грань между реальным и имитированным мышлением?