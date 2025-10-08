Мы продолжаем цикл встреч Виктора Алексеевича со своим сыном Василием – специалисту по искусственному интеллекту, автору онлайн-курса «Нейросети: от хаоса к системе».

Из этой беседы вы узнаете, почему термин «искусственный интеллект» вводит людей в заблуждение и как на самом деле эта технология может поменять мир. И самое главное, что это значит для России?

Телеграм-канал Василия Ефимова о нейросетях: https://t.me/+qojOdablquJhNmMy

Предзапись на 3 поток мастер-группы «Нейросети – от хаоса к системе» https://thlk.ru/bIdbd

простоДОТУ: https://vk.com/prostodotu

ТАЙМ-КОДЫ:

00:54 – Почему "искусственный интеллект" – самый неудачный термин в истории технологий

01:51 – Дети думают, что ИИ их понимает и переживает – как это остановить?

04:15 – Как ИИ "думает"

05:56 – "Если бы директором был я" – как правильно переименовать технологию

07:44 – Опыт Виктора Алексеевича: как ИИ помог создать концепцию развития России

11:26 – Откуда паника у концептуально грамотных людей по поводу ИИ?

16:16 – Разница между технологией и продуктом: почему ChatGPT такой услужливый

18:20 – Темная сторона: мошеннические схемы в даркнете и "галлюцинации" нейросетей

21:38 – Запад изобрел ИИ, но почему победа будет за нами?

24:31 – Можем ли мы "обгонять, не догоняя" с помощью нейросетей?

27:33 – Три столпа 4000-летнего рабовладения и как ИИ их разрушает

31:29 – Доступ к "царской информации" всего за $20 в месяц – революция знаний

34:02 – Эффект "сотой обезьяны": когда 10 млн россиян поймут одновременно

38:19 – Вымирание или новая эра? Что выберет человечество

42:33 – Двойной выигрыш: нам есть что сказать и право это делать

44:47 – Реальные кейсы применения: от списка покупок до анализа 800 источников за час

