От Крымской войны до Фултонской речи Черчилля | Евгений Спицын и Руслан Сафаров
Большая игра как главное противостояние XIX века. О противостоянии Петербурга и Лондона в Средней Азии и на Кавказе, об истории Крымской войны, о формировании империалистических союзов перед Первой мировой войной, об интервенции и том, какие границы могли иметь Армения и Азербайджан, о том, как антибольшевизм Британии взростил нацизм в Германии, о роли Черчилля в построении мирового порядка и отношениях Тэтчер и Горбачева говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Длительное российско-британское противостояние как центральная ось XIX–XX веков
- История отношений между Россией и Великобританией — это череда военно-дипломатических конфликтов, альянсов и интриг, фоном для которых выступают амбиции великих держав и конкуренция за стратегические территории.
- Крымская война (1853–1856) – крайняя точка антагонизма XIX века, крайне унизительный для России Парижский мир, ограничение российского флота; но и совершеннейший шок для британских элит из-за огромных потерь среди собственной аристократии.
- «Большая игра» — соревнование за Среднюю Азию, важный эпизод, в котором Россия, по мнению многих историков (в т.ч. британских), одержала верх, закрепив своё влияние в регионе.
2. Британская внешняя политика: вечные интересы выше вечных союзов
- Британцы традиционно придерживались принципа: у Британии нет вечных друзей, есть только вечные интересы.
- До XX века Британия старалась не ввязываться в военные союзы напрямую, предпочитая действовать через союзников, финансируя и сталкивая другие силы.
- Лишь усиление Германии и страх перед её морской мощью вынудили Великобританию выстраивать систему союзов (Антанта).
3. Система альянсов, дипломатия и формирование лагерей перед мировыми войнами
- Сближение Англии и Франции в начале XX века, а затем втягивание России в эту систему — логическая реакция на рост германского влияния.
- Несмотря на формальное перемирие и альянсы (например, в годы Второй мировой), за кулисами сохранялась недоверие, интеллектуальная конкуренция и игра на разных досках (планы вроде «немыслимой» и постоянное лавирование Черчилля между союзниками Сталиным и Рузвельтом).
4. Роль личностей, идеологических и национальных предрассудков
- Выделяется фигура Черчилля — прагматик, умевший лавировать между альянсами, но оставшийся последовательным противником идеологии СССР и России.
- Идеологический фактор (страх перед распространением коммунизма) влиял на британскую политику не меньше, а то и больше, чем классические геополитические расчеты.
- В то же время проводятся различия между британским народом и элитами: простой народ во времена войны проявлял солидарность с русскими, тогда как элита часто действовала исходя из узких сиюминутных интересов.
5. Легитимность итогов противостояния и уроки истории
- Россия, по мнению обсуждающих, выиграла «большую игру» в Средней Азии, восстановила большинство позиций даже после интервенций и революций.
- Британская элита в XX веке всё больше уходит в политические интриги, теряя связь с реальностью и народом.
- Проблема современного мира — доминирование «политической шпаны», упадок элит и неспособность отказаться от вековых фобий друг к другу.
Примеры и аналогии из других областей:
- Британская традиция «воевать руками других» — аналог программирования распределённых систем: эффективней использовать «агентов» для выполнения задач.
- Идеологическое давление (страх перед идеями) – проекция на современные информационные войны и борьбу за умы, в чём Россия и Запад по-прежнему видят друг в друге угрозу.
- Смерть отдельных институтов (например, парусного флота после Синопа) – иллюстрация смены эпох, сравнимая с технологическими революциями в науке или сменой парадигм в философии.
Прагматические выводы:
- История российско-британских отношений — это череда волнообразных циклов: эскалация, конфликт, охлаждение, прагматическое сближение при угрозе извне.
- Итоги "Большой игры" и двух мировых войн не сводятся к однозначному выигрышу одной стороны; успехи России в Средней Азии соседствуют с уступками на других направлениях.
- Современное восприятие друг друга через призму старых фобий и мифов оказывается препятствием к открытости и конструктивным отношениям.
Философский аспект
Видеобеседа подчеркивает ситуативность и взаимозависимость исторической истины: каждое поколение интерпретирует прошлое в силу своих страхов и политических интересов, идеализируя собственные победы и забывая о поражениях. Как в психологии — прошлое «прошивается» заново, исходя из настоящей тревоги и социального заказа.
Открытый вопрос для размышления
Способны ли народы и элиты — в России, Британии или где-либо ещё — когда-либо выйти за пределы векового круговорота подозрительности, идеализации и поиска «вечных интересов», чтобы увидеть друг в друге не врага, а партнёра по поиску смысла и устойчивости в меняющемся мире? Можно ли научиться не только вспоминать старые обиды и успехи, но находить истину в готовности к доверию — пусть даже ситуативному и уязвимому?