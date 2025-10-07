В 1995 году при разборе завалов в Нефтегорске возникла идея "минуты тишины". Об этом пишет в книге "Про вчера" С. Шойгу."И вот тогда пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: "Если живые — отзовитесь, крикните. Если не можете — постучите"

Идея себя оправдала сразу. Были обнаружены ок. 20 точек, где находились люди.

С тех пор "минута тишины" это привычная практика при разборе завалов с целью нахождения людей.

Подобная "минута тишины" нужна и при разборе внутренних "завалов". Дело в том, что написано: "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною" (Откр. 3: 20)

Этот стук не похож на работу отбойного молотка. Это кроткий стук. Чтобы его услышать, нужно чтобы в душе хоть иногда было тихо. Иначе стук не услышишь. Громко работающий телевизор, шумная попойка или просто спящий крепким сном хозяин обнуляют стук Господа в двери сердца. Нужна тишина.

Ради тишины и собирания помыслов евреям была дана суббота. Православные монахи, если монашествуют, как надо, то стремятся к практике исихазма (от др.-греч. ἡσυχία, исихия — «спокойствие, тишина, уединение»)

Говорить об этом можно только с верующими, да и то не всеми. Для неверующих тишина страшна, как смерть. Люди её боятся. Поэтому большинству людей рот не заткнешь, и кругом звучит дикая музыка. В тишине оживает совесть и самые серьезные, если не сказать – грозные – мысли появляются в сознании. Поэтому тишина для многих есть лишь символ глубокой депрессии. Но нам без нее никуда, и ежедневно стОит выкраивать минуты (вряд ли часы) для того, чтобы посидеть молча. В парке на лавке или на кровати перед сном – не важно.

При соединении молчания с молитвой в уме, мы получаем минимальные условия для того, чтобы расслышать упоминаемый в Откровении стук.