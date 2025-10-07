Минуты тишины
В 1995 году при разборе завалов в Нефтегорске возникла идея "минуты тишины". Об этом пишет в книге "Про вчера" С. Шойгу."И вот тогда пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: "Если живые — отзовитесь, крикните. Если не можете — постучите"
Идея себя оправдала сразу. Были обнаружены ок. 20 точек, где находились люди.
С тех пор "минута тишины" это привычная практика при разборе завалов с целью нахождения людей.
Подобная "минута тишины" нужна и при разборе внутренних "завалов". Дело в том, что написано: "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною" (Откр. 3: 20)
Этот стук не похож на работу отбойного молотка. Это кроткий стук. Чтобы его услышать, нужно чтобы в душе хоть иногда было тихо. Иначе стук не услышишь. Громко работающий телевизор, шумная попойка или просто спящий крепким сном хозяин обнуляют стук Господа в двери сердца. Нужна тишина.
Ради тишины и собирания помыслов евреям была дана суббота. Православные монахи, если монашествуют, как надо, то стремятся к практике исихазма (от др.-греч. ἡσυχία, исихия — «спокойствие, тишина, уединение»)
Говорить об этом можно только с верующими, да и то не всеми. Для неверующих тишина страшна, как смерть. Люди её боятся. Поэтому большинству людей рот не заткнешь, и кругом звучит дикая музыка. В тишине оживает совесть и самые серьезные, если не сказать – грозные – мысли появляются в сознании. Поэтому тишина для многих есть лишь символ глубокой депрессии. Но нам без нее никуда, и ежедневно стОит выкраивать минуты (вряд ли часы) для того, чтобы посидеть молча. В парке на лавке или на кровати перед сном – не важно.
При соединении молчания с молитвой в уме, мы получаем минимальные условия для того, чтобы расслышать упоминаемый в Откровении стук.
Комментарий редакции
1. Происхождение минуты тишины:
Минуту тишины впервые применили как технологическую практику при разборе завалов после разрушительного землетрясения в Нефтегорске (1995). Остановка всех работ позволила услышать сигналы от выживших — это позволило спасти людей. С тех пор «минута тишины» стала стандартным методом при поисково-спасательных операциях.
2. Перенос технологической практики в духовную сферу:
Автор предлагает метафору: тишина нужна и для разбора внутренних завалов — чтобы услышать слабый, кроткий «стук» в душе. Это отсылка к фразе из Библии (Откр. 3:20): Христос стучит в дверь сердца человека, но этот стук можно расслышать, только успокоив внутренний шум.
3. Тишина как духовная дисциплина:
В традициях иудаизма (шаббат), христианского монашества (исихазм) тишина — условие для внутреннего сосредоточения и обращения к Богу. Для многих людей, не привыкших к тишине, она кажется пугающей или даже депрессивной, потому что в ней оживают неудобные, тяжёлые мысли.
4. Современное избегание тишины:
Большинство людей избегают тишины, постоянно наполняя пространство разговорами, музыкой, шумом. Это — защита от встречи с собой и внутренней правдой (совестью).
5. Ценность молчания и созерцания:
Даже короткие моменты тишины (хотя бы минуты) необходимы, чтобы пережить опыт слушания себя, Бога, жизни. Соединение молчания с молитвой или созерцанием создаёт условие для внутреннего диалога и возможности услышать тонкие сигналы совести или духовной реальности.
Вывод (аналитика и междисциплинарные аналогии):
Тишина здесь выступает не просто техническим инструментом, как в случае со спасением в Нефтегорске, но и универсальной метафорой.
Если обратиться к современной нейронауке, можно обнаружить, что мозг действительно нуждается в паузах для интеграции опыта — как в режиме пассивного отдыха, так и во сне. Аналогично паузы и «тишина» в жизни необходимы для «прослушивания» неочевидных, тонких сигналов — как снаружи, так и внутри.
Философски, это акцент на ситуативной истине: чтобы распознать смысл или истину, иногда важно не действовать и не говорить, а остановиться и услышать то, что не звучит на поверхности. Подобно тому, как спасатели воспринимают стук выживших под завалами, человек через внутреннюю тишину может услышать то, что игнорируется рутины ума.
Практичность этого подхода очевидна — выделять время для молчания и созерцания, чтобы быть более чувствительным, осознанным, не терять связь с собственной внутренней жизнью или с тем, что для верующего является Божьим голосом. Противоположная крайность — бесконечный шум, приводящий к внутренней пустоте и разобщенности с собой.
Философская перспектива:
Удивительно, как простое техническое решение (остановить краны и прислушаться) может стать символом внутренней работы и духовного поиска. Тишина оказывается не просто отсутствием внешних стимулов, но и пространством встречи с тем, что мы не всегда хотим услышать — но без этой встречи не происходит ни спасения, ни подлинного изменения.
Вопрос для размышления:
Что было бы, если бы мы приняли тишину не как угрозу, но как пространство истины — насколько изменились бы наши внутренние (и внешние) завалы? Какая реальность проявляется тогда, когда мы по-настоящему слушаем, вместо того чтобы все время говорить или делать?
…Привет…
Хорошая Тема – О Тишине…(так кажется мне)
* но…”ВИРУСом” религиозным “ГАСИТся” – “ИЗ” вне…
* религия(ВСЕ речения)- как ЧУЖОЕ – Мешает…
* “КТО-то”,посредством РЕЛИГИИ,как-бы “ЧТО-то–одеёт”…
* и в итоге,Великая Тишина — Смысл ТЕРЯЕТ…..
* как будто-бы “КТО-то” СПЕЦИАЛЬНО – Слушать МЕШАЕТ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! Убери’те РЕЛИГИЮ – и Слушай’те Тишину!
! Возможно Услышите Истину…и НЕ одну…
******************************************
“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
= С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-10-25