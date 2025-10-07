Кто спонсировал террористов, ошибки Ельцина, СМИ. 5 вопросов о Чеченских войнах / Евгений Норин
Военный историк Евгений Норин продолжает отвечать на ключевые вопросы о Чеченских войнах, часть вторая:
- Позиция Запада — почему США не вмешивались открыто
- Роль исламских стран — от Турции до Саудовской Аравии
- Поддержка Грузии — как Шеварднадзе создал тыловую базу для боевиков
- Финансирование терроризма — схемы Березовского и рэкет диаспоры
- Эволюция конфликта — почему Вторая война отличалась от Первой
00:00 — Евгений Норин продолжает отвечать на вопросы о Чеченских войнах
00:42 — 1. Какие государства поддерживали чеченских боевиков?
20:18 — 2. Как Чеченские войны освещались в СМИ?
31:00 — 3. Кто финансировал боевиков изнутри России?
33:56 — 4. Почему Чеченские войны затянулись?
43:04 — 5. Как российская армия показал себя в Чеченских войнах?
52:59 — Увидимся в новой серии!
Комментарий редакции
1. Внешняя поддержка чеченских боевиков:
- Официально ни одно государство не оказывало прямой и явной поддержки. Однако, существовала косвенная, полулегальная и теневые формы помощи с разных сторон.
- Запад — имел слабую экспертизу по региону и официально занимал пассивную позицию, исходя из интереса к “демократическим реформам” Ельцина и недоверия к России как наследнице СССР. Многие западные страны воспринимали конфликт как национально-освободительный.
- Грузия — на начальном этапе предоставляла убежище, а после смены власти стала хабом для трафика оружия и гуманитарной помощи (которая часто попадала на “серый рынок”). Несмотря на отдельные акты сотрудничества с Россией, роль страны долго оставалась двусмысленной.
- Турция и арабские страны — Турция выступала финансовым, логистическим и пропагандистским центром для боевиков, а турецкая диаспора была второй по численности в рядах иностранных добровольцев. Арабский мир — не было прямой поддержки от государств, но существовали частные денежные потоки через фонды и частных лиц.
- Афганистан — предоставлял возможности для обучения, “движухи” со стороны международных исламистов.
- Азербайджан — предоставлял “тыловую” поддержку и возможности для логистики, но своего рода официальный нейтралитет заменился предвыдачей боевиков России.
- Основное оружие попадало из арсеналов бывшего СССР — особенно грузинских, с помощью коррумпированных чиновников.
2. Внутренняя поддержка и финансирование:
- Основной внутренний источник денег — рэкет и вымогательство с чеченских диаспор и бизнесменов в России.
- Известно об эпизодах, когда предприниматели (например, Березовский) передавали боевикам значительные суммы.
- Чечня в межвоенный период стала “черной дырой” для финансовых потоков: выделенные средства на восстановление часто уходили не по назначению.
3. Отражение войны в СМИ:
- Западная пресса в целом симпатизировала чеченской стороне, работала на нарратив страданий народа под “оккупацией” России, часто опираясь на ограниченные источники извне России.
- В России подход СМИ различался от хаотичной “без руля и ветрил” позиции в начале, с выраженным индивидуализмом среди отдельных корреспондентов — до более идеологически четких лагерей во вторую войну (государственная пресса, оппозиционная журналистика, “нейтральные” издания).
- Были журналистские подвиги, проявления профессионализма и человечности; пресс-службы вооружённых сил в работе с информацией проигрывали боевикам, лучше умевшим выстраивать контакты с медиа.
- Примеры: междоусобные разоблачения, мифотворчество, наличие как честной, так и конъюнктурной журналистики по обе стороны конфликта.
4. Основные ошибки Москвы и причины затяжного характера войн:
- Первая война: отсутствие стратегии, постоянное метание между переговорами и силовыми операциями. Неопределённость, рассыпавшееся управление, отсутствие координации и единого плана.
- Вторая война: чёткая стратегия, ставка на “чеченизацию” (создание лояльной местной власти), отказ от переговоров с непримиримыми, вложение средств в восстановление инфраструктуры. Тем не менее, длительность войны обусловлена сменой её характера с националистического на религиозно-исламистский, что дало новый набор внешних и внутренних стимулов конфликта.
- Партизанская, террористическая война оказалась очень экономичной и долгой — небольшие группы могли держать в страхе целые регионы.
5. Состояние российской армии, роль командиров:
- Армия переживала структурный и материальный кризис 90-х: нехватка ресурсов, слабая подготовка, плохое оснащение. Отдельные части и командиры показывали высокую мотивацию и боеспособность — вопреки системным проблемам.
- Примеры успешных офицеров: капитан Васильев, Шаманов, Рохлин, Кукарин. Примеры неудачных: Квашин (провал штурма Грозного), Казанцев (неудачные действия в Дагестане).
- Армия не могла быть “идеальной”, была крайне неоднородна по уровню боеспособности, мотивации и управленческого качества.
- Важно понимать контекст времени — противники были не менее изобретательны, а ресурсы генералов ограничены.
Выводы и размышления:
Данный анализ историка затрагивает один из самых сложных и болезненных конфликтов постсоветской России, раскрывая многослойность его причин, движущих сил и контекстов. Чеченские войны оказались не просто столкновением центра и региона — они стали узловым событием, где переплелись наследие “имперского” прошлого, ошибки политической воли, международные интересы, религиозные реанимации и теневая экономика.
Ещё ярче на их фоне проявляется иллюзорность как “простых” объяснений, так и идеализации “сторон”. Истории, подобные вмешательству иностранных фондов, диверсифицированной поддержке, динамике локальной коррупции и “миграции” идеологий, показывают: война редко подчиняется одному сценарию, а представление о врагах и “героях” зачастую зависит от ракурса и информированности.
Особый разговор — роль СМИ, которые не только транслировали нарративы, но и творили их: формируя общественное мнение, сочувствия или ненависть, подчас невольно становясь инструментом пропаганды и мифотворчества.
В конечном итоге, чеченские войны показали и пределы управляемости, и хрупкость государственных институтов, когда хаос в центре рождает кровавые последствия на периферии. Даже победа не отменяет вопросов: сколько истины в каждом из нарративов? Какова цена реализованных и не реализованных решений? Может ли политика вообще быть “человечной” в такой обстановке, или любая система обречена на жертвы, оправдываемые ради целостности?
И наконец, — если истина склонна ускользать между фактами, личными судьбами, мифами и “большой политикой”, как найти ту точку зрения, где человеческое сочувствие не уступает место фанатизму или равнодушию? Возможно, главный урок подобных конфликтов — не столько в истории побед и поражений, сколько в постоянном поиске более глубокого понимания: как различать правду в эпоху конфликтующих нарративов и сохранять способность видеть “другого” даже в условиях войны?