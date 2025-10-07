Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Кому достанется Астана? // Абдулов & Тасыбеков. Диалог

В гостях у Простых чисел член марксистской казахстанской организации Қызыл Ту Алибек Тасыбеков.
Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы


1. Геополитическое положение Казахстана
- Казахстан — стратегически важное государство для России, Китая, Запада и других игроков. Здесь сталкиваются интересы крупных империалистических держав.
- Экономика страны во многом зависит от зарубежных инвестиций, нефти, газа, металлургии и параллельного импорта/экспорта, в том числе благодаря санкциям против России.

2. Внутриполитическая неоднородность
- В Казахстане существуют различные идеологические «пузыри» — пророссийский, прозападный и националистический лагеря, потребляющие разные источники информации.
- Государство ведёт осторожную политику «сидения на двух (или более) стульях», стараясь одновременно поддерживать связь и с Россией, и с Западом, и с Китаем, чтобы извлекать максимальные выгоды и избегать санкционного давления.

3. Экономическое положение и социальные противоречия
- Казахстан — крупнейший реципиент иностранных инвестиций в регионе, доля западного, китайского и российского капитала — предмет постоянной борьбы.
- Появление маркетплейсов (Wildberries, Ozon) и экспансия иностранных рынков влияют на местную торговлю, вытесняя мелкий бизнес.
- Заметен рост неравенства и социальное расслоение, хотя статистически ВВП на душу населения в Казахстане вроде бы выросла по сравнению с Россией, медианные (обычные) доходы в стране остаются низкими.

4. Межэтнические и языковые конфликты
- В стране живут «два разных Казахстана»: казахоязычный и русскоязычный, между которыми мало пересечения.
- Существуют активные националистические движения, выступающие за ограничение русского языка, но при этом спрос на русское образование высок, поскольку с ним связаны лучшие экономические перспективы.
- В последние десятилетия государственная политика постепенно сокращает русскоязычные классы несмотря на реальный спрос.

5. Историческая память и идеологические разломы
- В Казахстане, как и во многих постсоветских странах, проходит процесс декоммунизации, есть мифы о советском и колониальном прошлом, которые подпитывают националистический нарратив.
- В то же время, по опросам, в народе сохраняется ностальгия по Советскому Союзу; просоветские настроения сильны среди сельского и старшего городского населения.

6. Рабочие движения и левые организации
- Левые идеи и социалистическая риторика популярны среди простых людей — в основном на уровне ожидания, что природные ресурсы должны принадлежать народу.
- Однако реальные левые организации в стране молоды, им не хватает масштабности и влиятельности; рабочие протесты часто инструментализируются средним капиталом в корпоративных спорах, а не представляют самостоятельную силу.
- Пример забастовок показал, что рабочие зачастую используются разными подрядчиками как рычаг воздействия на крупный бизнес и власть.

7. Империалистические и сепаратистские риски
- Западный Казахстан — лакомый кусок для капиталов и потенциальная точка напряжённости из-за богатства ресурсами и местного трайбализма.
- Возможность гражданской войны по украинскому сценарию участники считают реальной при резком геополитическом повороте (как в сторону Запада, так и в сторону России).
- Внешние игроки (США, Китай, Турция и др.) играют на местных противоречиях, подогревая сепаратизм для реализации собственных стратегий.

8. Значение интернационализма
- Призывы к интернационализму и солидарности рабочих звучат как альтернатива националистической пропаганде, подчеркивается, что «враг — не русский и не казах, а капитал».
- Практическая рекомендация: больше общения и совместных инициатив, чтобы ослабить националистическую поляризацию и выявлять реальные интересы простых людей.

---

Выводы


Беседа ясно демонстрирует сложность положения Казахстана как государства, находящегося на перекрёстке множества влияний. Внутренняя многослойность — этническая, языковая, экономическая, идеологическая — делает страну уязвимой для внешнего давления и манипуляций. С одной стороны, правящая элита осознанно идёт на балансировку интересов России, Запада и Китая, чтобы получать экономические дивиденды и не оказаться объектом жёсткой конфронтации. С другой стороны, простые граждане подвержены влиянию как националистических мифов, так и остатков советской ностальгии, а реальные социальные запросы — на справедливое распределение ресурсов и рост благосостояния — не удовлетворяются.

Интересно, что националистические и интернационалистические настроения соотносятся почти как сигналы двух разных эпох, и коллективное чувство справедливости постоянно сталкивается с прагматиками крупного и мелкого капитала, использующего любые разломы — от языковых до трайбовых — для собственной выгоды. Рабочий протест зачастую оказывается не выражением автономной силы народа, а элементом в игре средних буржуазных сил, борющихся за доступ к подрядным работам.

Историческая мифология страны используется для оправдания современных политических и экономических решений, иногда весьма противоречиво. Так, декоммунизация используется и для оправдания национального строительства, и для внешнеполитического позиционирования, но на уровне эмоций простых людей советское прошлое часто остается символом социальной защищённости.

Универсальный мотив, прозвучавший в финале беседы, — это потребность не забывать о реальных интересах простых людей и не позволять себя использовать поодиночке внешними и внутренними манипуляторами. В поисках устойчивого будущего труд Казахстана и других регионов Евразии сталкивается с проверкой на прочность: хватит ли солидарности и осознанности, чтобы не повторить старые сценарии разделённости?

---

Открытый вопрос для размышления:
Если истина о будущем Казахстана рождается на пересечении столь разных интересов, опытов и историй, возможно ли — и как — создать такое общественное пространство, где голоса простых людей не будут растворяться в борьбе элит и национальных мифов, но прямо определять курс страны? Или же множественность и конфликтность будут неотъемлемой частью поиска истины в многонациональном постсоветском мире?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iqhGL7Fc1vg
