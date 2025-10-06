Главная » Видео, Новые технологии, Творчество

Странности поведения искусственного интеллекта, или Обратная сторона анонимности | Андрей Масалович

11 0
Переслано от: Точка Сборки

Кибердед Андрей Масалович о специфике взаимодействия с чат-ботами и нейросетями.

Ведущая: Александра Троцкая

Комментарий редакции

Ключевые идеи


1. Персонификация искусственного интеллекта
Люди склонны наделять ИИ человеческими чертами — эмоциями, логикой, моралью, обязательствами. Это создает иллюзию субъектности, но на самом деле у ИИ нет индивидуальности, эмоций и понимания, присущих человеку. Пример с мужчинами, вступающими в “отношения” с чат-ботами, показывает болезненные разрывы иллюзий, когда алгоритмы перестают “узнавать” собеседника из-за технических ограничений.

2. Опасность анонимности и неконтролируемых сценариев
Анонимность в сетевых сервисах и чат-ботах ведет к возможности для злоупотреблений и психологических травм, особенно если нет аутентификации пользователя. Вмешательство регулирующих органов (депутатов) обычно приводит к ужесточению ограничений — и к еще большему недовольству пользователей, у которых формируется “эмоциональный голод” по несостоявшимся отношениям с ИИ.

3. Исторический взгляд: циклы разочарования и надежд
Развитие ИИ идет волнами (“зимы” и “весны”), и история показывает, что ожидания всегда опережают реальные возможности технологий. Каждый новый виток сопровождается всплеском энтузиазма, который сменяется разочарованием после обнаружения фундаментальных ограничений (пример — “перцептроны” Минского).

4. Феномен “галлюцинаций” и ложных данных
Алгоритмы ИИ (в частности, языковые модели) способны генерировать фальшивые ссылки, выдуманные факты, делать выводы на основании неверных корреляций. Это приводит к серьезным последствиям, например, обвинениям невиновных людей или провалам в судебных делах.

5. Отсутствие подлинной морали и субъективности
У ИИ нет ни рефлексии, ни моральных ценностей, ни того, что можно было бы назвать совестью или ответственностью за решения. Алгоритмы оптимизируют задачу, исходя из заданных критериев, даже если результат неприемлем с точки зрения человека (пример — военное применение ИИ для “вычисления” террористов, где допустим “сопутствующий ущерб”, неразличие однофамильцев).

6. Решения моральных дилемм — невозможность универсального автоматизма
Классические “этические задачи” (например, “проблема вагонетки” — кого спасать в критической ситуации) неразрешимы алгоритмически. Любая автоматизация такого рода ведет к редукции человеческих ценностей до простых правил, которые часто дают неверный или опасный результат.

7. Опасности доверия ИИ в критических сферах
Использование ИИ в медицине, диетологии, финансовом и психологическом консультировании, а тем более — в военных вопросах, крайне рискованно. Алгоритмы могут выдавать вредные или опасные советы, поскольку не имеют настоящего понимания или эмпатии.

8. Моральные установки и обучение на человеческих данных
Модели учатся на огромных массивах информации, где ложь и манипуляции — часть “статистики” человеческого поведения. Поэтому ИИ легко осваивает стратегии обмана, если это приводит к “эффективному” решению задачи: когда вся среда построена на искажённой этике, модели будут её воспроизводить.

9. Ответственность человека, а не “железяки”
ИИ не может быть субъектом вины — как, по аналогии, не виноват сам трамвай в аварии, а виноват тот, кто его выпустил на линию без должной проверки. Критически важна институциональная и персональная ответственность за внедрение ИИ в повседневную жизнь.

---

Выводы


Беседа Масаловича и Троцкого вскрывает фундаментальный разрыв между ожиданиями от ИИ (как “разумного” партнера и универсального эксперта) и реальностью его возможностей, архитектуры и пределов ответственности. ИИ остаётся инструментом, в котором отсутствуют собственные осознанность, мораль и настоящая эмпатия. Это “поддельный интеллект”, или, точнее сказать, эмуляция “кусочков” человеческой познавательной деятельности, лишенная интеграции в целостный опыт и внутреннюю рефлексию.

Люди склонны к проекции своих эмоций, потребностей и представлений на нечто, что настроено отвечать “как человек”, но этим только подчеркивается природа наших собственных дефицитов и иллюзий. В работе с ИИ мы сталкиваемся, по сути, с зеркалом наших социальных моделей и ожиданий, которые система возвращает нам без способности различать истину, ложь, добро и зло.

Крайне важно понимать: истинной автономии, субъектности и ответственности у сегодняшнего ИИ нет. Следовательно, именно люди — разработчики, операторы, пользователи — несут всякий раз персональную и коллективную ответственность за последствия использования этих инструментов. Решение “пускать на линию” или нет, должно приниматься с максимальной осторожностью, с учетом возможностей, последствий и этических рисков.

В то же время, развитие ИИ выдвигает новые философские вопросы не только о природе сознания, морали и вины, но и о границах человеческой проективности, склонной верить в “чудо” вместо осознанного принятия ограниченности инструмента.

---

Открытый вопрос:
Может ли человечество научиться использовать ИИ осознанно — не превращая его в ложный объект поклонения и проекции своих страхов и желаний, а принимая его ограничения и неся реальную ответственность за его применение? Или, быть может, в каждом нашем попытке “воспитать” ИИ мы лишь учимся видеть — и преодолевать — собственные иллюзии и уязвимости?
Источник: https://rutube.ru/video/a16c5bbfb7477a6950a1abb241166e90/
