Работа И. В. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания” // Философский камень №20. Роман Осин.
В июне 2025 года исполнилось 75 лет работе И. В. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”. Данная работа коснулась многих вопросов марксистской философии и вышла далеко за пределы проблем исключительно языкознания. Работа касалась таких вопросов как:
Насколько важна свобода в науке?
Как взаимодействуют между собой базис и надстройка?
Все ли явления могут носить классовый характер?
Является ли язык классовым?
В чем состоит момент единство классово-антагонистического общества?
Эти и другие вопросы разбирает в ролике кандидат философских наук Роман Осин.
Комментарий редакции
1. Исторический контекст и актуальность работы Сталина
Работа «Марксизм и вопросы языкознания» стала завершением крупной научной дискуссии в СССР 1950-х годов и, вопреки стереотипам, обусловленным позднейшими идеологическими репрессиями, имела важное значение для всей советской гуманитарной науки. Она рассматривается не как курьёз советской пропаганды, а как значимый вклад в философско-методологическую традицию марксизма.
2. Значение научных дискуссий при Сталине
Отмечается, что против распространённых мифов о тотальной несвободе «сталинской эпохи», в этот период активно практиковались широкие научные дискуссии по общественным наукам. На примерах обсуждений Конституции, учебников истории, экономических концепций показано, что споры и критика, включая острые выступления провинциальных преподавателей против мэтров, не пресекались автоматически, а иногда поощрялись "сверху".
3. Проблематика свободы слова и борьбы с догматизмом
Сталин подчёркивал необходимость свободы научной критики, борьбы с «аракчеевским режимом» в науках и предостерегал от догматизма. Это особенно важно в контексте борьбы против «вульгарно-социологического» подхода якоб монара, сводившего язык и, шире, культуру исключительно к функции надстройки и классовой борьбы.
4. Критика вульгарного классового подхода к языку
Сталин настаивает, что язык — не надстройка в прямом смысле слова и не продукт одного экономического базиса или какого-либо одного класса. Язык — результат всей истории общества и служит всему обществу, всем классам, что противоречит идее «классового языка» или отдельных «классовых грамматик».
5. Диалектика базиса и надстройки
Взаимодействие экономического базиса и надстройки рассматривается как двусторонний процесс: не только базис порождает надстройку, но надстройка (государство, идеология, культура) способна влиять обратно на базис. На практике это видно как в социалистических преобразованиях (где сознательная политика опережает экономику), так и при реставрации капитализма в России (где политическая надстройка демонтирует прежний экономический строй не ради эффективности, а для создания новой социальной опоры).
6. Принцип преемственности и диалектическое отрицание
Сталин акцентирует различие между «диалектическим» отрицанием (развитие через разрушение устаревших форм и использование наследия прошлого) и «зрячным» отрицанием (бессмысленное разрушение). Новый этап общества должен сохранять и развивать прогрессивные достижения прошлого, не разрушая базовые культурные и социальные институты, если они еще служат развитию.
7. Природа и функция единства в антагонистическом обществе
Даже в классовом обществе сохраняется некий момент, моментальное единство — классы связаны друг с другом экономически и через общий язык, а не существуют как абсолютно разрозненные миры. Радикальное отрицание этого единства ведёт к ошибкам и утопиям, подобным идее классовых языков.
8. Призыв к развитию марксистской теории
Сталин выступает против сведения марксизма к набору схем, настаивает на необходимости его творческого, диалектического развития и внимательного отношения к многообразию общественных явлений. Истинный марксизм — это не повторение догм, а гибкая, осмысленная научная методология.
9. Современное восприятие и недооценённость наследия
Отмечается, что теоретическое наследие Сталина, в частности вопросы языкознания, долгое время оставались на периферии исследовательского интереса по идеологическим причинам, а сейчас нуждаются в переосмыслении и современном обсуждении.
---
Вывод и философское осмысление:
Через рассмотрение примера языка как особого общественного феномена Сталин раздвигает рамки марксистского подхода, подчеркивая: действительность слишком многообразна, чтобы подгонять её под схемы, как бы убедительно они ни звучали. На практике это урок против догматизма — систем, в которых стремление к объяснению всего на свете одной универсальной моделью превращается из инструмента познания в препятствие для развития.
Позиция Сталина — в данном контексте — демонстрирует парадокс: фигура, олицетворяющая жёсткий контроль, на деле требует осмысления свободы научного спора и эмпирической критики. Здесь возникает вопрос о балансе между дисциплиной мышления и свободой поиска истины, между верностью традиции и способностью к обновлению.
Сравнивая с современностью, можно провести аналогию: и в развитии информационных технологий, и в общественной практике любое разумное построение требует постоянной корректировки курса, проверки гипотез на практике, готовности учиться у оппонентов. Закрытость, монолог и догматизм, скорее всего, ведут к стагнации.
Поэтому главный вывод, который предлагается вынести из обсуждаемой работы — это не столько апология марксистской классики, сколько напоминание: теория и практика должны идти рука об руку, наука развивается через спор, а истина раскрывается лишь в диалоге с реальностью, в постоянной коррекции своих позиций.
Прагматически — даже обсуждая вопросы, вроде бы академически далекие от насущных забот (кто сейчас, казалось бы, волнуется о классовой природе языка?), мы учимся видеть за ними универсальное: сложную ткань человеческого общества, необходимость непрестанной гибкости мышления и любви к поиску.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли вообще построить такой общественный и научный диалог, в котором дисциплина и традиция не задушат свободу, но и свобода не разрушит сами основы взаимопонимания? В чём сегодня границы творческого спора и где их переступать опасно? Какое место должен занимать «язык разума» в мире, где так легко скатиться от искренней критики к либо догматизму, либо тотальному релятивизму?