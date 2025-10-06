Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Ключи Захара.

8 0
Переслано от: Захар Прилепин

Пятнадцатимесячное заграничное турне Сергея Есенина и Айседоры Дункан произвело на поэта неоднозначное впечатление. Встречи с представителями русской эмиграции и западными деятелями культуры он считал важными, но западный образ жизни ему был чужд. Он рвался в Россию. Под впечатлением от увиденного в Европе и США Есенин создал цикл стихотворений "Москва кабацкая", опубликованный в 1923 году в берлинском сборнике "Стихи скандалиста". Его удивило, что в Германии и Франции царили мощнейшие просоветские настроения, а монархисты и сторонники белого движения стали маргиналами. 3 августа 1923 года Есенин и Дункан вернулись в Москву. Их "свадебное путешествие" закончилось расставанием.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы


1. Поездка Есенина за границу
В центре обсуждения — рубежная, почти полуторагодовая зарубежная поездка Сергея Есенина вместе с Айседорой Дункан. Это путешествие стало не только биографическим, но и творческим переломом: именно в это время написаны одни из самых ярких его произведений, включая цикл «Москва кабацкая», «Черный человек», крупные письма и драматическую поэму «Страна негодяев».

2. Влияние западной среды на Есенина
Есенин ехал на Запад с иллюзией, что его поэзия станет востребованной и понятной широкой публике Европы и Америки. Однако он столкнулся, с одной стороны, с непониманием истинной роли поэта на Западе и, с другой — с жесткой социальной реальностью американской и западноевропейской жизни, которая его шокировала своим прагматизмом, мещанством и отсутствием той «духовной искры», к которой он привык в России. Реализм Запада не только рассеял его иллюзии (как в творческом, так и в личном плане), но и стал источником глубокого разочарования и внутренней тревоги.

3. Реальные и придуманные диагнозы Есенина Западу
Есенин в своих письмах и поэмах довольно резко высказывался о Западе, отмечая его «обуржуазенность», бессодержательность и социальную слепоту. Его диагнозы социальной пустоты, отчужденности и «железного мира» Запада, с точки зрения ведущих, удивительно совпадают с теми выводами, которые спустя сто лет делают современные российские публицисты или блогеры.

4. Диссидентство и отношение к советской власти
Интересный парадокс — на Западе Есенин становится куда более «советским», чем в России. Его письма выражают не столько антирежимные настроения, сколько разочарование Западом и все большую привязанность к родине, несмотря на противоречивость собственных высказываний. Собственное отношение Есенина к власти сложно назвать однозначным — оно скорее исполнено тоски, любви-ненависти и глубокого внутреннего конфликта, чем классического диссидентства.

5. Мифы о периоде заграничной жизни
Противопоставляется распространенному мнению о том, что за границей Есенин только пил и скандалил — наоборот, именно там он создал свои наиболее значительные тексты. Сам образ «Москвы кабацкой» рождался не в московских кабаках (куда поэт начал ходить гораздо позже), а в атмосфере американских и европейских питейных заведений, где Есенин сталкивался с иным, отчужденным менталитетом.

6. Поэма «Страна негодяев» как полифония внутреннего мира
Обсуждается неоднозначность персонажей этой поэмы: Красноармеец, еврей-чекист (прообраз Троцкого), Номах-махно и прочие герои — все они воплощают разные аспекты самого Есенина и российской действительности. Рассматривается глубокая невозможность однозначно сопоставить поэта с каким-либо из этих образов — это скорее разложение самого себя на разные роли, голоса, судьбы. Именно эта внутренняя полифония делает анализ поэмы столь плодотворным и сложным.

7. «Черный человек» как автодиагноз и метафора душевного надлома
Споры о том, кто или что есть «черный человек», разрешаются просто: для ведущих, это не внешняя личность, а собственное отражение, внутренний «прокурор», итог самосудной самооценки, отчаянья и внутреннего раздвоения личности поэта. Это также один из важнейших предвестников финала его судьбы.

8. Есенин и его мифы (политические, этнические, моральные)
Поэт сам играл с темами антисемитизма, социальной миграции и революционных потрясений — его строки зачастую вырываются из контекста и трактуются диаметрально противоположным образом, что свидетельствует о глубокой неоднозначности, внутренней противоречивости его мироощущения.

Практические выводы


- Путешествие за границу (и вовне, и внутрь самого себя) стало для Есенина не просто биографическим эпизодом, а своеобразным зеркалом: именно в столкновении с Другим (Западом, мещанством, чужой культурой) поэт яснее увидел и саму Россию, и самого себя, и темные стороны собственной натуры.
- То, что мы видим как диссидентство Есенина, — не примитивный политический протест, а сложный внутренний диалог, где противоположные позиции звучат в одном человеке, сталкиваются и неразрешимо конфликтуют.
- Мир многоголос и не сводится к черно-белым схемам: попытка «распилить» Есенина на идеологические или этнические лагеря, приписать ему однозначную роль, всегда приведет к внутреннему искажению, потому что художник по определению шире и сложнее любого ярлыка.
- Глобальные диагнозы поэта, его «проницательность» в отношении Запада, остаются актуальны и сегодня, но они скорее относятся не к политике, а к вечной человеческой теме отчуждения, поиска подлинности и места в мире, невозможности сольного существования в эпоху перемен.
- Великая литература живет не в героизации или разоблачении отдельных поступков, а в честном и болезненном исследовании самого себя — через встречу с радикально иным, трудным, пугающим, но неизбежным "Другим" — будь то Запад, эмиграция, новая власть или собственная тень в зеркале.

---

Открытый вопрос для размышления


Становится ли подлиннее наша истина, когда проходя через чужое — чужую культуру, идеологию, социальную среду — мы возвращаемся к себе изменёнными? Или сама эта «чуждость» лишь раскрывает в нас то, на что мы дома не смели взглянуть — и, быть может, в каждом столкновении с иным нам даруется шанс на новую, пусть и тревожную, глубину восприятия жизни?
Какова твоя «поэма страны негодяев» — и какие голоса звучат в тебе, когда ты размышляешь о смысле принадлежности и отчуждения?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/8f5686c23f197d46f94a47f13d62b0cb/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ключи Захара. Судьба Михаила Шолохова
Ключи Захара. Антиутопия и ее авторы
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФРАНЦИЗМ. ЗАХАР ПРИЛЕПИН
Нас не надо жалеть… Захар Прилепин
Ещё один ключ к разгадке библейской истории!
«Не расстраивай меня»… Ключ бессмертия
Ключи Захара. "Вечный зов" и другие эпические романы советских писателей
Ключи Захара. Главный пессимист русской литературы Леонид Леонов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru