Ключи Захара.
Пятнадцатимесячное заграничное турне Сергея Есенина и Айседоры Дункан произвело на поэта неоднозначное впечатление. Встречи с представителями русской эмиграции и западными деятелями культуры он считал важными, но западный образ жизни ему был чужд. Он рвался в Россию. Под впечатлением от увиденного в Европе и США Есенин создал цикл стихотворений "Москва кабацкая", опубликованный в 1923 году в берлинском сборнике "Стихи скандалиста". Его удивило, что в Германии и Франции царили мощнейшие просоветские настроения, а монархисты и сторонники белого движения стали маргиналами. 3 августа 1923 года Есенин и Дункан вернулись в Москву. Их "свадебное путешествие" закончилось расставанием.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы
1. Поездка Есенина за границу
В центре обсуждения — рубежная, почти полуторагодовая зарубежная поездка Сергея Есенина вместе с Айседорой Дункан. Это путешествие стало не только биографическим, но и творческим переломом: именно в это время написаны одни из самых ярких его произведений, включая цикл «Москва кабацкая», «Черный человек», крупные письма и драматическую поэму «Страна негодяев».
2. Влияние западной среды на Есенина
Есенин ехал на Запад с иллюзией, что его поэзия станет востребованной и понятной широкой публике Европы и Америки. Однако он столкнулся, с одной стороны, с непониманием истинной роли поэта на Западе и, с другой — с жесткой социальной реальностью американской и западноевропейской жизни, которая его шокировала своим прагматизмом, мещанством и отсутствием той «духовной искры», к которой он привык в России. Реализм Запада не только рассеял его иллюзии (как в творческом, так и в личном плане), но и стал источником глубокого разочарования и внутренней тревоги.
3. Реальные и придуманные диагнозы Есенина Западу
Есенин в своих письмах и поэмах довольно резко высказывался о Западе, отмечая его «обуржуазенность», бессодержательность и социальную слепоту. Его диагнозы социальной пустоты, отчужденности и «железного мира» Запада, с точки зрения ведущих, удивительно совпадают с теми выводами, которые спустя сто лет делают современные российские публицисты или блогеры.
4. Диссидентство и отношение к советской власти
Интересный парадокс — на Западе Есенин становится куда более «советским», чем в России. Его письма выражают не столько антирежимные настроения, сколько разочарование Западом и все большую привязанность к родине, несмотря на противоречивость собственных высказываний. Собственное отношение Есенина к власти сложно назвать однозначным — оно скорее исполнено тоски, любви-ненависти и глубокого внутреннего конфликта, чем классического диссидентства.
5. Мифы о периоде заграничной жизни
Противопоставляется распространенному мнению о том, что за границей Есенин только пил и скандалил — наоборот, именно там он создал свои наиболее значительные тексты. Сам образ «Москвы кабацкой» рождался не в московских кабаках (куда поэт начал ходить гораздо позже), а в атмосфере американских и европейских питейных заведений, где Есенин сталкивался с иным, отчужденным менталитетом.
6. Поэма «Страна негодяев» как полифония внутреннего мира
Обсуждается неоднозначность персонажей этой поэмы: Красноармеец, еврей-чекист (прообраз Троцкого), Номах-махно и прочие герои — все они воплощают разные аспекты самого Есенина и российской действительности. Рассматривается глубокая невозможность однозначно сопоставить поэта с каким-либо из этих образов — это скорее разложение самого себя на разные роли, голоса, судьбы. Именно эта внутренняя полифония делает анализ поэмы столь плодотворным и сложным.
7. «Черный человек» как автодиагноз и метафора душевного надлома
Споры о том, кто или что есть «черный человек», разрешаются просто: для ведущих, это не внешняя личность, а собственное отражение, внутренний «прокурор», итог самосудной самооценки, отчаянья и внутреннего раздвоения личности поэта. Это также один из важнейших предвестников финала его судьбы.
8. Есенин и его мифы (политические, этнические, моральные)
Поэт сам играл с темами антисемитизма, социальной миграции и революционных потрясений — его строки зачастую вырываются из контекста и трактуются диаметрально противоположным образом, что свидетельствует о глубокой неоднозначности, внутренней противоречивости его мироощущения.
Практические выводы
- Путешествие за границу (и вовне, и внутрь самого себя) стало для Есенина не просто биографическим эпизодом, а своеобразным зеркалом: именно в столкновении с Другим (Западом, мещанством, чужой культурой) поэт яснее увидел и саму Россию, и самого себя, и темные стороны собственной натуры.
- То, что мы видим как диссидентство Есенина, — не примитивный политический протест, а сложный внутренний диалог, где противоположные позиции звучат в одном человеке, сталкиваются и неразрешимо конфликтуют.
- Мир многоголос и не сводится к черно-белым схемам: попытка «распилить» Есенина на идеологические или этнические лагеря, приписать ему однозначную роль, всегда приведет к внутреннему искажению, потому что художник по определению шире и сложнее любого ярлыка.
- Глобальные диагнозы поэта, его «проницательность» в отношении Запада, остаются актуальны и сегодня, но они скорее относятся не к политике, а к вечной человеческой теме отчуждения, поиска подлинности и места в мире, невозможности сольного существования в эпоху перемен.
- Великая литература живет не в героизации или разоблачении отдельных поступков, а в честном и болезненном исследовании самого себя — через встречу с радикально иным, трудным, пугающим, но неизбежным "Другим" — будь то Запад, эмиграция, новая власть или собственная тень в зеркале.
---
Открытый вопрос для размышления
Становится ли подлиннее наша истина, когда проходя через чужое — чужую культуру, идеологию, социальную среду — мы возвращаемся к себе изменёнными? Или сама эта «чуждость» лишь раскрывает в нас то, на что мы дома не смели взглянуть — и, быть может, в каждом столкновении с иным нам даруется шанс на новую, пусть и тревожную, глубину восприятия жизни?
Какова твоя «поэма страны негодяев» — и какие голоса звучат в тебе, когда ты размышляешь о смысле принадлежности и отчуждения?