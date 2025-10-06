Александр Колпакиди продолжает цикл лекций, обсуждая состояние левых сил в современном мире, кризис капитализма и угрозу фашизации. В выпуске звучат размышления о наследии Роберта Редфорда, его роли как актёра и активиста, влиянии синдикалистов и Ленине, международном революционном движении, а также деятельности Коминтерна в ХХ веке.

Отдельный блок посвящён современным вызовам: цифровая зависимость детей, кризис молодёжи, рост национализма и ксенофобии, роль новых технологий и идеологические противостояния.

Книга "Цифровая ловушка. Как не потерять ребёнка в цифровом мире":

OZON: https://www.ozon.ru/search/?deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Цифровая+ловушка.+Как+не+потерять+ребёнка+в+цифровом+мире&product_id=2616654195

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488886738/detail.aspx?targetUrl=GP

00:00 Введение и личная трагедия

00:54 Роберт Редфорд: актёр и активист

05:06 Социальная деятельность и кино

10:21 «Грязные игры» и разоблачение ЦРУ

13:09 Заключение и вызовы современности

14:53 Цифровая ловушка и дети

15:53 Синдикалисты и Первая мировая

17:33 Предательство лидеров движения

19:29 Новая Циммервальдская конференция

23:29 Причины Первой мировой

25:28 Ленин и революция в Германии

28:59 Ленин в России и за рубежом

30:43 Брестский мир и споры

32:32 Левые эсеры и риски

33:32 Коминтерн и мировое движение

34:21 Советская помощь Китаю

37:16 Калмыки и буряты в Монголии

39:09 Коминтерн во Второй мировой

41:50 Критика современного подхода

43:39 Кризис капитализма и фашизация

45:35 Томми Робинсон и националисты

46:26 Кризис лейбористов в Англии

48:21 Манипуляции и левое движение

49:18 Национализм и ксенофобия на Ближнем Востоке

51:06 Новый технологический цикл

51:44 Поджог Рейхстага и современные параллели

52:34 Крестные ходы и недоверие к церкви

54:21 Радикализация общества

57:18 Кризис капитализма и молодёжь

58:11 Рост право-консервативного фашизма

01:00:05 Дебаты о ЛГБТ-повестке

01:01:51 Расколы в левом движении

01:02:42 Троцкистские интернационалы

01:03:31 Партизаны на Филиппинах

01:04:28 Ситуация в Шри-Ланке и на Филиппинах

01:05:27 Партизанская война в Непале

01:06:19 Итоги конфликта и «министерство счастья»

01:07:14 Перспективы левого движения

01:08:14 Объединение коммунистов и социалистов

01:10:09 Стратегия Сталина и сохранение СССР

01:10:59 Заключение и призыв к борьбе

