Фашизм возвращается? Почему левые теряют влияние и что ждёт Россию | Александр Колпакиди
Александр Колпакиди продолжает цикл лекций, обсуждая состояние левых сил в современном мире, кризис капитализма и угрозу фашизации. В выпуске звучат размышления о наследии Роберта Редфорда, его роли как актёра и активиста, влиянии синдикалистов и Ленине, международном революционном движении, а также деятельности Коминтерна в ХХ веке.
Отдельный блок посвящён современным вызовам: цифровая зависимость детей, кризис молодёжи, рост национализма и ксенофобии, роль новых технологий и идеологические противостояния.
Книга "Цифровая ловушка. Как не потерять ребёнка в цифровом мире":
OZON: https://www.ozon.ru/search/?deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Цифровая+ловушка.+Как+не+потерять+ребёнка+в+цифровом+мире&product_id=2616654195
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488886738/detail.aspx?targetUrl=GP
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение и личная трагедия
00:54 Роберт Редфорд: актёр и активист
05:06 Социальная деятельность и кино
10:21 «Грязные игры» и разоблачение ЦРУ
13:09 Заключение и вызовы современности
14:53 Цифровая ловушка и дети
15:53 Синдикалисты и Первая мировая
17:33 Предательство лидеров движения
19:29 Новая Циммервальдская конференция
23:29 Причины Первой мировой
25:28 Ленин и революция в Германии
28:59 Ленин в России и за рубежом
30:43 Брестский мир и споры
32:32 Левые эсеры и риски
33:32 Коминтерн и мировое движение
34:21 Советская помощь Китаю
37:16 Калмыки и буряты в Монголии
39:09 Коминтерн во Второй мировой
41:50 Критика современного подхода
43:39 Кризис капитализма и фашизация
45:35 Томми Робинсон и националисты
46:26 Кризис лейбористов в Англии
48:21 Манипуляции и левое движение
49:18 Национализм и ксенофобия на Ближнем Востоке
51:06 Новый технологический цикл
51:44 Поджог Рейхстага и современные параллели
52:34 Крестные ходы и недоверие к церкви
54:21 Радикализация общества
57:18 Кризис капитализма и молодёжь
58:11 Рост право-консервативного фашизма
01:00:05 Дебаты о ЛГБТ-повестке
01:01:51 Расколы в левом движении
01:02:42 Троцкистские интернационалы
01:03:31 Партизаны на Филиппинах
01:04:28 Ситуация в Шри-Ланке и на Филиппинах
01:05:27 Партизанская война в Непале
01:06:19 Итоги конфликта и «министерство счастья»
01:07:14 Перспективы левого движения
01:08:14 Объединение коммунистов и социалистов
01:10:09 Стратегия Сталина и сохранение СССР
01:10:59 Заключение и призыв к борьбе
#Колпакиди #Левые #История #Политика #Коминтерн #КризисКапитализма #Фашизм #Ленин #РобертРедфорд #ЦифроваяЛовушка
Комментарий редакции
1. Памяти Роберта Редфорда и феномен левых в Голливуде:
Колпакиди начинает размышлением о человеческой природе, на примере Редфорда — человека богатого, успешного, но сохранявшего левую, гуманистическую позицию без видимых внешних причин. Он противопоставляет искренность подобных личностей идеологической ангажированности или пассивности других знаменитостей, подчёркивая редкость и загадочность внутреннего выбора "быть на стороне народа".
2. Историческая динамика левого движения и кризисных эпох:
Проводится параллель между ситуацией накануне мировых войн (особенно Первой и 1917 года) и современностью: мир "беременен" серьёзными потрясениями — войнами, кризисами, мобилизацией и социальным взрывом. Колпакиди акцентирует бессилие элит и массовую предчувствуемую катастрофу, а также отсутствие "опытного хирурга", способного помочь обществу пройти сквозь родовые муки истории.
3. Слабость и разобщённость современного левого движения:
На примере провала "новой Циммервальдской конференции", автор показывает, что современные радикальные левые движения чаще всего маргинальны, малочисленны, идеологически архаичны и не способны анализировать или влиять на новую историческую и технологическую ситуацию. Он сравнивает это с тем, что делал Ленин перед революцией: сегодня отсутствует фигура масштаба Ленина и мощная связующая идея.
4. Причины упадка левых:
Колпакиди анализирует, как в XX веке и сейчас капитализм использовал национализм и шовинизм для подавления растущего революционного движения, что работало в интересах правящих элит. Он отмечает предательство не столько вождей, сколько самого "народа, охваченного патриотизмом".
5. Роль СССР как бастиона:
Особое место — размышления о гениальности "Брестского мира" и значении СССР как крепости, позволившей международному левому движению существовать и развиваться вплоть до 70-х годов. Интернационализм, поддержка революций и антиколониальных движений — в этом виделся глобальный смысл советского проекта.
6. Современное возвращение фашизации и кризис либеральной системы:
Колпакиди аргументирует, что капитализм, оказавшись в тупике, вновь склоняется к фашизации и управлению насилием вместо убеждения. Отсюда — рост ксенофобии, национализма, авторитарных и консервативных движений как на Западе, так и в России. Левое движение дискредитировано, разобщено, часто манипулируемо.
7. Российская специфика:
Внутри России наблюдаются схожие процессы: имитации "новых" правых движений, крестные ходы, "дружинники", рост квази-патриотических инициатив. Всё это автор считает симулякром, не самостоятельным, а контролируемым частью власти или капитала.
8. Критика левой среды:
Современные левые часто оказываются либо шестёрками либералов, либо уходят в бессильные догмы, не вырабатывая эффективной самостоятельной стратегии. Показательна международная разобщённость, неумение обобщать опыт, отсутствие обновления теории и практики, неспособность объединиться даже в условиях реального кризиса.
9. Проблема социал-эгоизма и моральный кризис:
Важной причиной коллапса левых и всего политического поля становится "социальный эгоизм", поклонение "золотому тельцу", готовность поступиться всем ради личной выгоды — и это присуще не только элитам, но и широким слоям населения.
10. Необходимость самоопределения для левых:
Колпакиди настаивает: левые должны дистанцироваться и от либеральной, и от фашистской повестки, не сотрудничать с капиталистической системой ни под какими флагами, не брать денег "у Сороса", как американские коллеги, и идти отдельным путём, вырабатывая новую теорию и чёткие ориентиры.
11. Исторические уроки объединения:
Автор напоминает о практике Народных фронтов в 1930-х годах (предложения Сталина объединить компартии и социал-демократию, а затем даже с правыми националистами) — подчеркивает сложность и неоднозначность исторических процессов. Решающее — сохранить "бастион", самостоятельность и способность к модернизации.
12. Молодёжь, разрыв поколений и технологическая революция:
Колпакиди отмечает — новая эпоха характеризуется не только идеологическим, но уже и "физиологическим" разрывом между поколениями, что подчёркивает уникальность нынешней ситуации: традиционные способы обучения, социализации, лидерства не работают.
Вывод:
Сквозной мотив рассуждений Колпакиди — растерянность и разобщённость левых сил на фоне глобального капиталистического кризиса и всеобщей фашизации: и в России, и в мире. Главные причины — не только внешнее давление или предательство элит, но и внутренний застой, догматизм, отсутствие воли к объединению, идейной свежести и лидерства. Он демонстрирует, как исторические идеалы и революционные потенции вырождаются в симулякры и бессилие в новых условиях, когда даже сама структура общества изменилась.
Однако, автор не склоняется к тотальному пессимизму: указывает, что история знает зигзаги, а потому шанс на обновление возможен. Новое левое движение — если оно вообще возникнет — должно основываться на самостоятельности, идеологической честности, верности народу и отчётливом осознании современной реальности, не повторяя ошибок прошлого.
Ещё один важный практический вывод — осмысленно относиться к урокам истории, видеть реальность без иллюзий, не цепляться за догмы, но и не растворяться в чужих повестках, сохраняя наличие собственного "бастиона" идей и практики.
Открывающий вопрос для размышления:
— Не является ли невозможность нового объединения левых и поиск подлинно самостоятельного пути отражением не только слабости идей или лидерства, но и изменившейся структуры самого общества, в котором прежние схемы больше не работают? Какой должна быть новая "идея" или ценностная ось, чтобы стать двигателем перемен сегодня?