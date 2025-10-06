Безденежная экономика счастливых людей
Вера, Алексей Орлов.
Очень часто приходится слышать вопросы:
- Что такое безденежная экономика?
- Как войти в безденежную экономику?
- Безденежная экономика утопия или реальность?
Однако, для тех, кто подробно разобрался с этим вопросом ответ уже очевиден – Безденежная экономика приносит счастье в изобилии, поскольку в ней человек свободен от денежной зависимости, и нет необходимости сражаться за выживание, лезть по должностной лестнице за призрачным счастьем. Однако находясь в достатке и в изобилии можно заниматься самосовершенствованием, созиданием и творчеством.
Обязательно будет проведена встреча по вопросам «безденежной экономики», из которой станут понятны все преимущества этого явления для каждого человека.
Следите за объявлениями в Телеграм-канале «Клуба НСР» https://t.me/NSR_help_bot
и в Бусти https://boosty.to/slavradio
Группы Алексея Орлова
Telegram – https://t.me/AlexeyOrlovNSR
WhatsApp – https://clck.ru/3FZtcL
НСР В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://www.youtube.com/slavradio
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
https://rutube.ru/channel/23938023/
https://youtube.com/slavradio
Быть ДОБРУ!
#безденежнаяэкономика #алексейорлов #счастье #изобилие
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://boosty.to/slavradio
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
Комментарий редакции
1. Эволюция денег и их роли:
Деньги изначально возникли как удобный эквивалент обмена — материальный или символический знак, облегчавший товарообмен без необходимости прямого бартера. Со временем их суть мутировала, обросла спекуляциями, паразитизмом и контролем со стороны узких групп "ловких" людей, которые использовали механизмы эмиссии, инфляции, биржевых игр и долговых расписок для манипуляции массами и присвоения чужого труда.
2. Рост несправедливости в современной денежной системе:
Выделяется идея, что финансовая инфраструктура (например, банки, биржи, эмиссионные центры) из средства обеспечения обмена товаров и услуг превращена в инструмент грабежа и неравенства. В современном мире централизованные структуры (в том числе обозначенный ФРС США) выпускают деньги, отвязывая их от реальных ценностей: ресурсов, труда, реального производства. Результат — рост долгов, инфляции, налогового бремени и глобальной несправедливости.
3. Безденежная экономика как альтернатива:
Предлагается рассмотреть не утопию, а многоступенчатый, постепенный переход к безденежной экономике. Это система, где товаров и услуг достаточно для всех, а обмен строится преимущественно на доверии, взаимопомощи, прозрачности и планировании, а не стремлении к прибыли, паразитизму и контролю через эмиссию денег.
4. Четыре этапа перехода к безденежной экономике:
- Семейный уровень: Безвозмездная взаимопомощь и общее пользование ресурсами, как в домохозяйстве.
- Межсемейный/общинный: Договоренности и кооперация, часть дел — на принципах бартера или общего интереса.
- Межобщинный/региональный: Появляются более крупные коллективы, распределяются функции и создаются центры учета, обмена, планирования — еще частично с участием денег, но уже минимизированным.
- Государственный (державный) уровень: Формируется система плановой экономики с учетом интересов и потребностей каждого. Деньги исчезают, их функцию берет на себя учет и рациональное планирование, а потребности удовлетворяются из общих фондов.
5. Критические точки и риски:
- Перестроить экономику мгновенно невозможно — всё зависит от подготовки людей, от уровня их сознательности, зрелости, мотивации.
- Преждевременный переход к "утопической" системе обречён на провал — примеры коммунистических экспериментов показали, что идеализм без учета человеческих слабостей и реального опыта не работает.
- Необходимо учитывать, что долгие годы денежная система формировала мышление "процентика", а новые практики требуют смены сознания — от "взять здесь и сейчас" к пониманию длинных цепочек пользы.
6. Практические механизмы:
- Центр учета и планирования — не паразитарный, а просто функциональный механизм, не заинтересованный в росте комиссий или накоплении богатства, а лишь в оптимальной организации взаимного обмена.
- Примеры уже существующих безденежных практик: бартерные схемы, кооперативы, общественные фонды, системы взаимопомощи.
- Постепенная перестройка: сначала минимизация денежной составляющей, внедрение взаимных услуг, учет полезности — но без иллюзий о скорости процесса.
7. Важность изменения сознания:
На всех этапах ключевым вызовом остается преодоление эгоцентризма, стремления к быстрой выгоде, неспособности мыслить категориями общего блага. Без трансформации сознания (мировоззрения) ни одна даже самая красивая схема не будет стабильной.
8. Современное положение:
Авторы подчеркивают, что сейчас общество находится на стадии "осознания зла" — стадия возмущения, но не поиска и реализации решений. Переход к безденежному обществу стартует только с момента переключения с критики и роли жертвы ("нас грабят") к активному поиску альтернатив, экспериментам и внутреннему выбору ответственности.
---
Вывод
В этой беседе разворачивается анализ природы денег и их трансформации из средства взаимовыгодного обмена в инструмент паразитизма, неравенства и контрольного механизма власти. Спикеры призывают не к наивным утопиям, а к вдумчивому пошаговому движению к системе, где обмен построен на доверии, разумном планировании и взаимном участии, а не на спекуляциях и алчности.
При этом, даже мечтая о безденежном обществе счастливых людей, авторы сохраняют трезвость: любые перемены возможны только при фундаментальном изменении сознания человека и долгой эволюции отношений — как технических, так и душевных. Без зрелости масс, сплоченности и личной ответственности ни одна схема, будь то коммуна или кооператив, не заменит внутреннего роста.
Здесь напрашивается аналогия с развитием технологий: даже самый совершенный алгоритм — будь то нейронная сеть или система учета — не сделает смысла, если исходные данные (мотивации, культурные ценности) заражены старыми шаблонами эгоизма или страха. Безденежная экономика лишь отражает мечту о возврате к натуральной человечности — но этот путь не может быть пройден за кого-то или "по указу".
Иными словами, вопрос не только в деньгах — а в зрелости сознания, готовности выйти из удобных мифов денежной системы, отказаться от иллюзий роста путем эксплуатации, перестроить свое мышление к практической солидарности. Как в йоге: суть не в самом обряде или «технике», а в том, насколько каждое действие осознанно и несет добрую пользу другим.
Открытый вопрос остается:
Может ли человечество — в эпоху тотального цифрового контроля, атомизации и кризиса доверия — реально создать устойчивую систему обмена без денег, если не будет глубинного изменения человеческого отношения к себе и к другим?
Или деньги — лишь симптом, а не причина человеческой разобщённости?