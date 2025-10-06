Вера, Алексей Орлов.

Очень часто приходится слышать вопросы:

- Что такое безденежная экономика?

- Как войти в безденежную экономику?

- Безденежная экономика утопия или реальность?

Однако, для тех, кто подробно разобрался с этим вопросом ответ уже очевиден – Безденежная экономика приносит счастье в изобилии, поскольку в ней человек свободен от денежной зависимости, и нет необходимости сражаться за выживание, лезть по должностной лестнице за призрачным счастьем. Однако находясь в достатке и в изобилии можно заниматься самосовершенствованием, созиданием и творчеством.

Обязательно будет проведена встреча по вопросам «безденежной экономики», из которой станут понятны все преимущества этого явления для каждого человека.

Следите за объявлениями в Телеграм-канале «Клуба НСР» https://t.me/NSR_help_bot

и в Бусти https://boosty.to/slavradio

Группы Алексея Орлова

Telegram – https://t.me/AlexeyOrlovNSR

WhatsApp – https://clck.ru/3FZtcL

Быть ДОБРУ!

