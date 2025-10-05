Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Невероятное в мире

Является ли КНР военной сверхдержовой: подробный разбор армии, флота и ВВС. Константин Сивков

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

1. Медийный образ Китая как "новой сверхдержавы" и реальность
В русскоязычном информационном поле Китай часто представляют как всесильную и практически неуязвимую военную сверхдержаву, а США — как "списанную". Однако, по мнению эксперта, картина не столь однозначна.

2. Стратегические ядерные силы КНР
- Китай наращивает количество ядерных боезарядов, но их современные аналоги по технологиям отстают от российских и американских (уровень примерно 70-80-х годов ХХ века).
- Основной парк ракет — это старшие модели с длительным временем подготовки к пуску.
- Китай отстает в области инфраструктуры (нет полной системы раннего предупреждения о ракетном нападении и автоматизированной системы ответного удара, как "мертвая рука" в РФ).
- Морской и воздушный компоненты значительно уступают современным стандартам: бомбардировщики — модернизированные старые Ту-16, подводные ракетоносцы уступают по шумности и скрытности.

3. Сухопутные войска
- Численный состав — огромный, с масштабными мобилизационными возможностями (резерв до 300 млн чел.), что впечатляет, хотя такая "масса" — не всегда залог современной эффективности.
- Танки и бронетехника — в основном компиляции и вариации советских/немецких образцов 70–90-х годов, с улучшениями, но без технологического рывка к уровню современных российских, американских или европейских танков.
- Артиллерия — многочисленная, но в основном старые или слегка модернизированные образцы.

4. ПВО и ПРО
- Китай производит широкую линейку систем ПВО, но в части передовых технологий (дальность действия, помехозащищенность) они заметно уступают российским и американским.
- Развитие есть, но попытки создать аналоги С-400 были не столь успешны, Китай закупает их у РФ.

5. Военно-воздушные силы
- ВВС Китая основаны на копиях и лицензионных версиях российских самолетов (Су-27, Су-33 и др.).
- Есть современный истребитель J-20, но по совокупности параметров (двигатели, авионика, уровень "пятого поколения") уступает американским и российским аналогам.
- Главная сила — массовость производства, из-за чего современных самолетов много, хотя качественный разрыв сохраняется.

6. Военно-морской флот
- Китайский флот численно крупнейший в мире, хотя по качеству уступает американскому.
- В составе — авианосцы (2 аналогичных российскому "Кузнецову", третий уже с катапультой, как у США), современные эсминцы/крейсеры.
- Однако значительная часть флота рассчитана на действия в прибрежных водах — "зона досягаемости береговой авиации".
- Подводный флот отстает по скрытности и боевым характеристикам.

7. Технологическая база и инновации
- Китай активно учится и внедряет технологии, используя копирование и модернизацию, но уникальных технологических突破ов вне массовости пока мало.
- В случае ракетного вооружения, ПРО, стратегических авиа- и морских систем КНР пока существенно уступает США и России.

Вывод (с философским акцентом):

Анализ Константина Сивкова демонстрирует важное различие между "видимостью" и "бытием" военной мощи Китая. Китай действительно совершил колоссальный скачок за последние 30 лет, но если отойти от медийных нарративов и смотреть на комплекс армейских, флотовых и авиационных систем через призму технологического уровня и структуры управления — КНР пока не является полноценной военной сверхдержавой в западном смысле этого слова.

Исторически, сверхдержава — это не только численное превосходство или масштаб мобилизационного резерва, но и качественное лидерство в технологиях, интеграции систем, автоматизации принятия решений и способности к глобальным проецированиям силы на любой театр мира. Китайский вектор — это быстрый догоняющий рост на базе заимствований, с уникальной массовой промышленной базой, но ещё с заметным отставанием в стратегическом "глубинном" потенциале, особенно в ядерном сдерживании и инфраструктуре управления.

Можно провести интересную аналогию: КНР напоминает мощную нейросеть, которая за счёт огромной базы данных быстро наращивает возможности, но архитектура "ядра" всё еще формируется и не позволяет конкурировать на равных с США и РФ во всех аспектах.

Важный нюанс — идеализация Китая (как ранее — США) ведёт к иллюзорности восприятия силовых пропорций. Как в человеческих отношениях, в международной политике важно видеть не только красивую обложку или масштаб, но и глубину структуры, уровень зрелости "организма". Многие советские или западные образцы, на которых строит свои силы КНР, были созданы для принципиально иных военных реальностей — и физиономия современной войны требует от государств иного, чем просто количество или даже уровень техники.

При этом нельзя игнорировать абсолютную практичность и прагматичный ум китайских стратегов: в ряде региональных сценариев (например, контроль над Тайванем или отражение угроз в Восточно-Китайском море) Китай вполне способен реализовывать локальное военное превосходство.

Заключительный вопрос:
Если истина о военной мощи — не абсолют и не сумма внешних показателей, а пересечение качественных и структурных глубинных свойств, то каково место "массового идеала" в формировании образа державы? Не является ли наш век соревнованием в создании образов, а не сущностей — и возможно ли для общества (или отдельных людей) выстроить более зрелое видение мира, которое учитывает не только масштаб, но и подлинную "структурную зрелость" силы?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/48880bac9230181244f3def3819759af/
