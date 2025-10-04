Запретная археология: почему Ватикан и масоны скрывают подземную цивилизацию? С.Ципис, Д.Перетолчин
В этом выпуске Саймон Ципис рассказывает о книге и интервью с археологами Ингрид и Генрихом Кушами, которые исследовали сеть подземных туннелей под Европой. Генрих Куш, бывший университетский профессор, утверждает, что обнаружил обширную сеть туннелей, содержащую необычные, зеркально-гладкие помещения, которые он считает порталами и связывает с несколькими подземными цивилизациями, включая рептилоидную расу. Книга Кушей была изъята, а их исследованиям активно препятствуют различные силы, включая церковь и тайные общества, которые, по мнению Куша, пытаются скрыть эту информацию. Саймон выдвигает гипотезу, что эти существа обладают способностями, такими как телепортация и левитация, объясняя их неуловимость и предполагая, что элиты скрывают потенциал этих способностей, которые могут быть присущи и людям. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
Комментарий редакции
1. Существование подземных тоннелей в Европе
- Генрих Куш и его супруга Ингрид исследовали сеть подземных тоннелей, найденных главным образом в Австрии (но и в других регионах Европы). Эти тоннели имеют особенности, не объясняемые современной инженерией (например, идеально гладкие стены).
- Авторы утверждают, что тоннели простираются на тысячи километров, сопровождаются комнатами — некими «порталами» — и что по всей Европе может быть до тысячи таких порталов только известных.
2. Сопротивление официальной науки и религиозных учреждений
- Авторов книги и исследователей этой темы неоднократно блокировали: академические журналы не публикуют статьи, темы исследований не одобряются университетами, научные руководители и коллеги избегают участия.
- Особую роль в препятствиях играет католическая церковь: именно приходы зачастую выступают против разрешения на археологические раскопки. В качестве причины звучит версия о контроле за информацией, которую предлагает Ватикан (предположительно обладая знаниями о подземной цивилизации).
3. Конспирологический аспект
- Книга о находках подвергалась цензуре, при этом учёные сталкивались с просьбами (якобы и от масонов, и от представителей церкви) не публиковать материалы или закрыть тему.
- Вся информация (по мнению исследователей) о подземных цивилизациях хранится в секретных архивах Ватикана, который не заинтересован в разглашении данных.
4. Гипотезы о природе цивилизаций
- Тоннели обращают на себя внимание разной высотой и размерами, что исследователи связывают с присутствием разных видов или цивилизаций: "гномы", "эльфы", "рептильные существа".
- Есть упоминание фольклора: европейская мифология (от скандинавских до русских преданий) полна историй о существах, живущих под землёй, что говорит о древних коллективных воспоминаниях.
- В книге приводятся иллюстрации и артефакты, которые интерпретируются как изображения рептилоидных существ.
5. Технологичность и странные аномалии
- Стены тоннелей иногда настолько гладкие, что отражают как зеркало. Предполагается, что использовались неизвестные технологии, недоступные современным людям.
- Описывается специфическая “энергетика” в тоннелях: люди ощущают головные боли, фиксируются скачки энерго- и электромагнитных полей, однако радиация не обнаруживается.
6. Версия о внеземном происхождении
- Одна из гипотез Куша — это цивилизации, пришедшие с иных планет или галактик. В качестве косвенного подтверждения он приводит рисунки на стенах, похожие на “летающие тарелки”.
7. Трансформация человеческой культуры
- Отмечается, что письменность была для древних людей своеобразной "цифровизацией": изначально предки предпочитали устное хранение и передачу знаний, и лишь потом перешли к письменной фиксации, что тоже было революцией.
Выводы и интерпретация
Видеобеседа предлагает весьма нестандартный взгляд на археологию Европы. Центральная мысль — огромное количество малоисследованных (или вовсе скрытых) подземных сооружений, которые не вписываются в рамки принятой исторической картины. Факт подобного сопротивления исследованиям (со стороны научного сообщества, церкви, властей) интерпретируется авторами как признак существования не только знаний, но и интересов по их сокрытию.
Интересно проследить аналогии между археологическими находками и мифологическими сюжетами: идея гномов, эльфов, иных подземных жителей встречается в разных культурах и эпохах, почти как коллективное культурное воспоминание. Это роднит анализ с юнгианской концепцией архетипов и коллективного бессознательного: даже если цивилизация на самом деле неизвестна или не доказана, символ “подземного скрытого” не случайно занимает важное место в культурном коде.
Логика повествования движется на стыке научного поиска и конспирологии — что само по себе симптоматично для современной ситуации, когда кумуляция знаний и непрозрачные механизмы власти вызывают подозрение даже в академических сферах.
Авторы осторожны в выводах о природе обнаруженных существ: несмотря на гипотезы о внеземном разуме, в обсуждении присутствует здравый скепсис относительно интерпретации материальных свидетельств.
Практический смысл обсуждения заключается скорее в призыве к свободе научного поиска, снятию табуированных тем и критическому отношению к институтам, которые могут манипулировать истиной в своих интересах.
Философическая рефлексия
В этой истории интересно не только обсуждение возможности существования иной цивилизации, сколько сам феномен подавления и вытеснения “неудобных” открытий. Можно провести аналогию с тем, как в искусственном интеллекте "обучающая выборка" определяет, что будет распознано, а что — проигнорировано: социальные институты подобно цензору ИИ формируют общественную “картину мира”.
Тема скрытых знаний старше, чем сама письменность: возможно, человечество повторяет одни и те же паттерны — сначала отказывается признавать новое, а потом, спустя века, оборачивает его в новую догму.
Открытый вопрос
Такое размышление подводит к старому философскому парадоксу: если истина действительно выходит за пределы допустимого, каковы наши критерии для её распознавания? Готовы ли мы принять открытия, которые не вписываются в наши культурные и научные сценарии, или всегда будем бессознательно защищать знакомую “матрицу реальности”? Где граница между поиском истины и желанием её контролировать?