В этом выпуске Саймон Ципис рассказывает о книге и интервью с археологами Ингрид и Генрихом Кушами, которые исследовали сеть подземных туннелей под Европой. Генрих Куш, бывший университетский профессор, утверждает, что обнаружил обширную сеть туннелей, содержащую необычные, зеркально-гладкие помещения, которые он считает порталами и связывает с несколькими подземными цивилизациями, включая рептилоидную расу. Книга Кушей была изъята, а их исследованиям активно препятствуют различные силы, включая церковь и тайные общества, которые, по мнению Куша, пытаются скрыть эту информацию. Саймон выдвигает гипотезу, что эти существа обладают способностями, такими как телепортация и левитация, объясняя их неуловимость и предполагая, что элиты скрывают потенциал этих способностей, которые могут быть присущи и людям. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

