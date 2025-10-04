Давно замечено: в международных отношениях прослеживаются протоптанные советские дорожки. Пора возобновлять связи, наработанные десятилетиями. Пора поворачиваться лицом к тем, кто Россию помнит, кто реально уважает, например, за победу во Второй мировой войне. Пришло время всерьез идти к тем, у кого до сих пор есть улица Ленина — и это не мем. У них есть такие улицы.

Ленты новостей пестрят новостями о бесконечных делегациях главных российских государственных деятелей в Китай и КНДР. Встреча Путина и Ким Чен Ына в Пекине на 80-ю годовщину победы в самой кровопролитной войне в истории стала историческим моментом — первым публичным появлением двух лидеров вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, которую весьма верно трактовали как «знак коллективного неповиновения давлению Запада».

Товарищ Си напомнил об «огромной национальной жертве», которую принес народ Китая ради спасения человеческой цивилизации, и подчеркнул, что страну не запугают никакие «хулиганы». Интересно, на кого намекал?..