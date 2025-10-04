Топливный кризис охватил всю Россию, цены на АЗС растут, а бензин становится дефицитом. Удары по НПЗ не главная причина топливного кризиса в РФ? Разбираемся, кто виноват в сложившейся ситуации и кому на самом деле выгоден рост цен на бензин. Как страна с нефтью осталась БЕЗ БЕНЗИНА?! Борис Марцинкевич подробно объясняет что происходит с топливом в России и почему экспортировать сырую нефть стало в разы прибыльнее, чем продавать топливо внутри страны. Подробнее в новом видео

00:00 Топливный кризис в России: Главные причины

00:54 Налоговый маневр: Как государство оставило страну без бензина

01:32 Почему экспорт нефти выгоднее продажи бензина в России

03:28 Демпферный механизм: Как правительство пытается сдержать цены

05:04 Независимые АЗС на грани выживания: В чем причина?

06:12 Экономика АЗС: Почему продавать бензин стало невыгодно

08:41 Атаки на НПЗ: Почему Минэнерго не видит всей картины

10:08 Запрет на экспорт бензина: Поможет ли это рынку?

12:25 Поможет ли Беларусь справиться с дефицитом топлива?

13:40 Прогноз цен на бензин: Снизится ли спрос осенью?

15:12 72% налоги: Из чего на самом деле состоит цена бензина

16:24 Кто зарабатывает на бензине, кроме государства?

18:31 «Туман войны»: Почему данные о нефтепереработке засекретили

20:00 Как страна с нефтью осталась БЕЗ БЕНЗИНА?!

