Топливный КОЛЛАПС В РФ! Как страна с нефтью осталась БЕЗ БЕНЗИНА?!
Топливный кризис охватил всю Россию, цены на АЗС растут, а бензин становится дефицитом. Удары по НПЗ не главная причина топливного кризиса в РФ? Разбираемся, кто виноват в сложившейся ситуации и кому на самом деле выгоден рост цен на бензин. Как страна с нефтью осталась БЕЗ БЕНЗИНА?! Борис Марцинкевич подробно объясняет что происходит с топливом в России и почему экспортировать сырую нефть стало в разы прибыльнее, чем продавать топливо внутри страны. Подробнее в новом видео
00:00 Топливный кризис в России: Главные причины
00:54 Налоговый маневр: Как государство оставило страну без бензина
01:32 Почему экспорт нефти выгоднее продажи бензина в России
03:28 Демпферный механизм: Как правительство пытается сдержать цены
05:04 Независимые АЗС на грани выживания: В чем причина?
06:12 Экономика АЗС: Почему продавать бензин стало невыгодно
08:41 Атаки на НПЗ: Почему Минэнерго не видит всей картины
10:08 Запрет на экспорт бензина: Поможет ли это рынку?
12:25 Поможет ли Беларусь справиться с дефицитом топлива?
13:40 Прогноз цен на бензин: Снизится ли спрос осенью?
15:12 72% налоги: Из чего на самом деле состоит цена бензина
16:24 Кто зарабатывает на бензине, кроме государства?
18:31 «Туман войны»: Почему данные о нефтепереработке засекретили
20:00 Как страна с нефтью осталась БЕЗ БЕНЗИНА?!
Комментарий редакции
1. Причины топливного кризиса в России
- Основная причина — последствия так называемого “налогового манёвра” в нефтяной отрасли, когда были повышены налоги на добычу (НДПИ) и практически обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
- Такая политика сделала экспорт сырой нефти экономически выгоднее, чем её переработка внутри страны и последующая реализация через АЗС.
- Дополнительные трудности создают атаки дронов на НПЗ и вынужденные ремонты, что снижает внутреннее производство топлива.
2. Экономика независимых и вертикально-интегрированных АЗС
- Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) могут продавать топливо на внутреннем рынке даже незначительно ниже себестоимости, компенсируя возможные убытки экспортной прибылью.
- Независимым АЗС это недоступно: купить топливо на бирже, прибавить логистику, хранение, налоги — и попытаться продать без убытка невозможно, поскольку цены выше, чем у ВИНКов. Поэтому независимые вынужденно сокращают работу или закрываются, что ухудшает топливное обеспечение целых регионов (пример — Крым).
3. Проблемы государственного управления
- Министерство энергетики не располагает точными данными о количестве, распределении и состоянии АЗС по стране, о резервуарах и их загрузке, о состоянии транспортной и складской инфраструктуры.
- Отсутствует государственная информационная система, позволяющая прозрачно отслеживать объёмы производства и потребления, а попытки создать подобную систему закончились коррупционным скандалом.
- Министерство прикрывается секретностью и публикует слабоустрашающие заявления, не обладая инструментами и информацией для быстрого реагирования.
4. Ответные меры и “ручное управление”
- Запреты на экспорт бензина и других нефтепродуктов временно снимают давление с внутреннего рынка, появляются планы привлекать белорусские НПЗ (переработка российской нефти дaвальческим способом), но радикально проблему это не решает.
- Отмечается важность переходного снижения спроса за счёт окончания сельскохозяйственных и отпускных сезонов, что также сглаживает последствия.
5. Структура цены бензина
- Из 100 рублей за литр бензина — 72 рубля приходится на налоги (НДПИ, акцизы, НДС, налог на прибыль и пр.), только 28 — на производство, логистику и хранение, в этих же 28 — маржа независимых АЗС и прибыль ВИНКов.
- Следует проблема: чисто теоретически, без налоговой нагрузки бензин мог бы быть в несколько раз дешевле, но это противоречит сложившейся фискальной политике государства.
6. Дефицит информации и идеализация решений
- Госорганы, депутаты и министерства склонны к идеализации — “прикажите снизить цену”, вместо глубокого взгляда на сложную фискально-логистическую цепочку.
- Решения принимаются поспешно, зачастую без консультаций с отраслевыми экспертами.
Аналитический вывод:
В центре обсуждения — поразительный парадокс: в нефтяной державе на рынке возник дефицит и резкий рост цен на топливо. Это иллюстрирует конфликт между экономической целесообразностью для бизнеса и обязанностями по обеспечению населения стратегическим ресурсом. Государственная налоговая политика, задуманная для пополнения бюджета, стала препятствием для внутреннего развития переработки и поддержки конкурентной среды на экономическом поле.
Схема работает как в экономической теории игр: если твой сосед выводит нефть на экспорт, а ты удерживаешь производство внутри страны, ты проиграешь в прибыли — в итоге никто не заинтересован “играть за внутренний рынок”, кроме как под угрозой административных мер.
Здесь прослеживается аналогия с принципами работы сложных программных экосистем: если нет единой информационной системы, действующие субъекты принимают решения на основе ограниченной локальной информации. Это ведёт к накоплению ошибок и неэффективности, как в программировании — отсутствие единой архитектуры или адекватной логгирования чревато трудноустранимыми сбоями.
С прагматической точки зрения, основная проблема проявляется не только в цифрах, но и в “разорванности” системы: фискальная нагрузка выше экономической выносливости частного бизнеса, регулирование осуществляется “вслепую”, а управленческие решения принимаются больше под давлением обстоятельств, чем на базе системного анализа.
Философски — это кризис иллюзий: идеализация “только экспорт для государства выгоден”, “информацию можно спрятать”, “рынок сам себя отрегулирует” разбивается о действительность, когда даже база минимальных данных оказывается недосягаема, а закрытость информации становится не гарантом стабильности, а первопричиной хаоса.
Здесь возникает и экзистенциальный вопрос: какова цена истины в системе, которая сама не желает знать о собственных слабых местах? Является ли государственная прозрачность утопией или обязательным условием выживания сложных инфраструктур? И наконец — можно ли надеяться на корректировку фискальной политики без того, чтобы столкнуться с ещё более тяжёлыми кризисами в будущем?
Вопрос для размышления:
В реальности, где государство и бизнес руководствуются своими интересами, а информация зачастую оказывается “разменной монетой”, может ли быть создана по-настоящему прозрачная и эффективная система управления столь важной отраслью? Или же системные кризисы — неизбежная плата за идеализацию управленческих решений и избыточную закрытость?
