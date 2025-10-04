Главная » Видео, История

Интервенция и её жертвы / Илья Ратьковский и Егор Яковлев

Что такое интервенция и какие мифы вокруг нее существуют? Какие страны поддерживали Колчака и Врангеля во время гражданской войны в России? Что происходило в английском концентрационном лагере на острове Мудьюг в Белом море? Как действовали японские интервенты на Дальнем Востоке и какие самые крупные акты террора удалось выявить? Чем занимается общество содействия жертвам интервенции? Кто из интервентов считается самым кровожадным? Способствовала ли интервенция разжиганию гражданской войны?

Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.

Гость – историк Илья Ратьковский.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео

1. Определение и восприятие интервенции
- Интервенция в годы Гражданской войны в России — это не советский миф, а объективный, признанный большинством историков факт прямого военного и оккупационного вмешательства стран Антанты, Японии, Чехословакии и ряда других.
- Споры у историков касаются не наличия интервенции, а датировок, периода и масштабов её воздействия.
- В советской и современной российской историографии понятие интервенции включает как непосредственно иностранные войска, так и белые армии, действовавшие под их руководством и поддержкой.

2. Террор интервентов и его жертвы
- Жертвами интервенционистского и белого террора становилось прежде всего мирное население: крестьяне, рабочие, члены красных и иных левых организаций, а также просто те, кто не пожелал поддержать интервентов или белые администрации.
- Масштаб террора варьировался по регионам и национальному составу интервентов. Отмечен особый характер зверств на севере (англичане), юге (французы/греки), в Сибири (чехословаки) и на Дальнем Востоке (японцы).
- Примеры крупнейших преступлений: лагерь Мудьюг на Севере, массовые расстрелы в Херсоне, сожжения деревень на Дальнем Востоке, карательные экспедиции против крестьян и казаков, расстрелы жителей и членов семей за сопротивление, завожничество и массовое уничтожение детских и женских жизней.

3. Международные отношения, осмысление и документирование
- Для сбора и документирования жертв была создана масса комиссий и самое значимое — Всероссийское общество содействия жертвам интервенции.
- Собраны сотни тысяч анкет и заявлений о потерях, личных и имущественных. Часть из них использовалась как контрпретензии в международных переговорах, например, требование компенсировать военные долги Советской России встречалось встречными обвинениями Западных держав в их участии в терроре и расправах над гражданами.
- В историческом и политическом смысле материалы этих комиссий стали инструментом дипломатического давления и легитимации советской власти в глазах части международной общественности.

4. Внутренние травмы и последствия
- Интервенция не только усилила ожесточение Гражданской войны, увеличила число жертв, но и способствовала пролонгации самой войны, поддержала белое движение внешними ресурсами.
- Интервенция и Гражданская война наложили тяжелые психологические и исторические травмы на российское общество, усиленное чувство разобщенности, недоверия, "раскола на брата".
- События интервенции влияли на самоидентификацию, отношение к внешнему миру и частично к сформировавшейся государственной идеологии СССР.

5. Особенности отношения интервентов к местному населению
- Выделяется подчеркнуто колониальное, презрительное отношение союзников (например, англичан) к русским, даже к белым офицерам и союзникам по оружию. Аналогии проводятся с политикой в колониях.
- Мелкие интервенты, такие как греки, занимали роль "пушечного мяса", подвергались меньшему уважению и отправлялись на самые опасные позиции.
- На местном уровне особенно проявлялись и социальные, и национальные противоречия — подобно тому, как в работе современных нейронных сетей часто проявляются скрытые дисбалансы, вынесенные из обучающей среды.

6. Практическая роль обществ содействия жертвам
- Помимо политической документации и сбора фактов преступлений, комиссии и общества могли оказывать определенную материальную помощь пострадавшим, хотя масштаб поддержки был весьма ограничен из-за экономических трудностей 1920-х годов.
- Формально общество могло представлять интересы граждан на международном уровне, но практически компенсаций от иностранных государств никто не получил.

7. Идеологические и экономические мотивы интервентов
- Интервенция осознанно и целенаправленно преследовала задачи сохранения экономического и политического контроля Запада над российскими ресурсами и промышленностью.
- Значимой целью было также подавление (или изоляция) революционного опыта и идей, чтобы они не распространились на другие страны и не дестабилизировали послевоенное пространство.
- После окончания Первой мировой войны интервенция стала инструментом геополитического дележа и попытки закрепить Россию в зависимости.

Выводы и философское осмысление

Беседа Ильи Ратьковского и Егора Яковлева демонстрирует сложную и многослойную природу интервенции в России в годы Гражданской войны. Они подчеркивают: трагедии этого периода лежат не только в военных столкновениях и смене правительств, но прежде всего в страданиях гражданского населения, в расколе общества и усилении насилия, для которого иностранные армии стали катализатором и оправданием.

История общества содействия жертвам интервенции — яркий пример того, как коллективная травма, личные потери и попытка юридической фиксации зла становятся инструментом политического торга и борьбы за свою правду в международной арене. В этом проявляется универсальный человеческий опыт: память о боли и несправедливости не может быть просто сведена к пунктам в переговорах — она формирует национальное самосознание и влияет на будущее поколений.

Интервенция уходит корнями и в экономику, и во внешнюю политику, и в идеологию. Материалистическая перспектива подсказывает: за внешней "борьбой за порядок и свободу" часто скрываются простые закономерности — контроль над ресурсами и рынками. В то же время идеалистический дискурс (о защите демократии, свободе России) может служить лишь ширмой для менее возвышенных целей.

Однако в изучении этого периода важно избегать абсолютных оценок "зло-добро". Как и в современных дебатах о нравственной природе ИИ, где алгоритмы обучаются на неоднозначных данных прошлого, нам важно не подменять глубокий анализ удобными нарративами.

Принимая трагизм этих событий, стоит задуматься: способны ли мы сегодня к более открытому и эмпатичному обсуждению исторических травм, перестав использовать их как монету в идеологических или дипломатических спорах? В какой мере осознанное признание собственной и “чужой” вины способно трансформировать нынешнее общество? Может быть, именно отказ от схем “свой–чужой”, принятие многообразной и противоречивой истины прошлого поможет по-настоящему выйти за пределы наследия столетней давности?

Открытый вопрос
Можно ли историческую правду о таких событиях, как интервенция, когда-либо объективно зафиксировать — или мы обречены вновь и вновь интерпретировать ее, исходя из меняющихся ценностей, опыта и потребностей настоящего? Где граница между памятью, политическим инструментом и живой частью нашего коллективного самосознания?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/80de766c58820d19b59ef0ff46a44f0c/
