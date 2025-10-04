В этом выпуке эксперты обсуждают возвращение Узбекистана в атомную энергетику и сотрудничество с Росатомом. Анализируются итоги Всемирной атомной недели и перспективы строительства интегрированной АЭС, включающей как реакторы малой мощности, так и большие энергоблоки. Также рассматривается история атомной отрасли в регионе и её роль в обеспечении энергетической безопасности. Обсуждаются ключевые проекты в области ядерной медицины и сельского хозяйства.

00:00 ⚛️ Ядерное будущее Узбекистана: Эксклюзив с Бахтиёром Эргашевым

00:40 История Атома: Как Узбекистан создавал ядерный щит СССР

03:02 ⚡️ Прорывной проект Росатома: Интегрированная АЭС в Узбекистане

04:57 Реакторы с ледоколов: Технология РИТМ-200Н для АЭС

06:21 Прогноз энергопотребления: Справится ли Узбекистан без АЭС?

07:33 ☀️ Солнце или Атом? Проблемы ВИЭ и исчерпание газа в Узбекистане

11:22 Мирный атом: Ядерная медицина и обработка продуктов

14:51 Подготовка кадров: Как филиал МИФИ в Ташкенте растит атомщиков

17:25 Институт ядерной физики: Научная жемчужина Узбекистана

19:20 Уроки Ирана: Как стать лидером в ядерной фармацевтике

22:47 Атомный ренессанс в Центральной Азии: Казахстан и Кыргызстан

26:15 Большие амбиции: Почему Узбекистану нужно 6 энергоблоков?

27:26 Будущее сотрудничества: Логистика, экономика и новые проекты

