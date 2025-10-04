Апогеем мерзости ельцинской эпохи был, несомненно, расстрел танками «Белого дома» 32 года назад.

А венцом крушения нашего мифа об интеллигенции стал призыв Булата Шавловича Окуджавы – в интеллигентной компании других заслуженных деятелей когда-то советского, а ныне антисоветского искусства – к «господину президенту» с просьбой «раздавить гадину», под которой понимались, видимо и комиссары в пыльных шлемах, и Ленька Королев и остальные призраки тоталитарного прошлого на пути к счастливому капиталистическому будущему.

Помню еще один термин российской демократической прессы того времени – «красно-коричневые». Мы тогда не знали, что это часть мировых медийных традиций. Так, для оправдания геноцида собственных крестьян, вскормленная наркотрафиком колумбийская официальная пресса изобрела нечего подобное – «наркокоммунисты».

Танковые снаряды по российскому парламенту разрушили последнее препятствие на пути к неолиберальным реформам в стране, и Клинтон поздравил Ельцина с собственной победой.

Важная памятка всем невеждам и манкуртам, вновь размечтавшимся «опять дружить с Америкой»

Нынешнее освобождение России от этого трагического наследия недавней истории стоит ей сегодня большой крови и совершенно недостижимо без активного участия народа, который обязан учиться на собственных ошибках.

