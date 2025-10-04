Александр Проханов о своём новом романе «Лемнер» и его героях
Комментарий редакции
Ключевые идеи беседы
1. Образ Лемнера как многослойная метафора
- Лемнер – персонаж, вдохновленный фигурой Евгения Пригожина, но не являющийся его прямым «психологическим клоном». Автор использует его скорее как синтез, собравший в себе проявления современной российской государственности и драматизма момента.
- Лемнер – инструмент в руках государства, изначально мелкий, беспринципный предприниматель, который становится функционером в большом проекте по «очищению» системы.
- По мере выполнения поручений и роста власти он начинает воспринимать себя как самостоятельную силу, в чем и заключается его «фальшивое царствование» — он лжегосударственник, лжет сам себе и повторяет судьбу российских самозванцев, смутьянов, лжедмитриев.
2. Государство и элиты: цикл чисток и централизация
- Центральной идеей является русская модель власти: мощный централизм, который укреплялся и разрушался волнами на протяжении всей истории – от Киева до сталинских чисток.
- Власть выстраивает сложную систему конкурирующих элит — трёх "ног": либералы, силовики, манипуляторы. Каждая группа мечтает о монополии на власть и на "Кремль". Инструментальные чистки внутренними руками, когда одни элиты устраняют других, – историческая практика.
- Чистка элит неизбежна, когда государственные функционеры начинают ощущать себя самостоятельными носителями исторической воли, забывая о своей инструментальной функции и переходя черту допустимого.
3. Мистицизм и постмодернистская структура повествования
- В романе смешиваются реальные прототипы, обобщения, идеологемы, которые в равной степени отражают сегодняшний метафизический и мистический характер российской власти.
- Российская государственность пронизана странными религиозными, магическими, синкретическими культами, что находит отражение в символике персонажей и событий.
- Проханов осознанно использует приемы постмодернизма: микс метафор, потока сознания, гротеска, ирреальности, чтобы в сжатом виде выразить многоуровневую сложность периода.
4. Мотив предательства и зло как функция
- Сам Лемнер — не просто «бунтовщик», а воплощённое абсолютное зло, инструмент исторической дезинфекции (как яд, используемый для очищения).
- Главным грехом героя становится предательство благодетеля — архетипический мотив не только для православия, но и для всей европейской культовой традиции.
- Предательство здесь — не только измена человеку, но и историческому порядку, укорененной системе, тому централизму, благодаря которому герой выдвинут на свет.
5. Параллели с историей и литература как зеркало эпохи переломов
- Герой ближе к образам Власова или лжедмитриев, чем к Пугачёву или Разину; его путь — путь падения и распада, а не пассионарного протеста.
- Проханов тяготеет к эстетике постмодерна, сравнивает себя с латиноамериканскими магическими реалистами и заявляет, что на переломах истории всегда рождаются самые мифические, странные, химерические персонажи и события.
Выводы и философские размышления
Проханов открыто говорит о невозможности чистого реализма в изображении переломного времени. Его новый роман — это попытка через гротеск и метафору выразить суть российской истории как череды централизаций и самозванчества, чисток и возвышения, когда инструменты власти, забыв свою функцию, подменяют собой источник исторического смысла.
Лемнер — это зеркало иллюзии: человек, возомнивший себя властителем, но в действительности лишь инструмент без собственной автономии. В его судьбе искусно воплощены черты и личностей, и истории, и коллективного бессознательного русского общества, стремящегося к власти, но при этом боящегося разгула стихий и потери централизма.
Важным выводом служит мысль: любой, даже сильный, функционер системы, который начинает действовать как самостоятельная воля, рано или поздно оказывается разрушен историей. Государство, как живой организм, поглощает, использует и уничтожает своих инструментов ради стабилизации.
Неприкрытый мистицизм, постмодернистские приемы, магические аллюзии — не столько художественная игра, сколько вынужденная стратегия: реальность сама столь многослойна, что без перехода в метафорический и чудесный слой не выразить глубоких и противоречивых процессов времени.
Если Лемнер символизирует пассионарность, которая сперва служит центру, а затем выходит за допустимые рамки, то очищение элит — это всегда болезненный, катастрофический, но неизбежный исторический процесс.
Открытый вопрос:
Если любой носитель инструментальной власти может превратиться в источник абсолютного зла, нужна ли системе такая пассионарность и всегда ли зло в истории инструментально, или оно порождается самой структурой власти? Где проходит граница между полезной энергией истории и разрушительным самозванчеством? И не обманываем ли мы себя, принимая собственные амбиции за миссию истории?