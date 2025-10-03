Вы удивитесь, но в России нет Института или Центра русской истории в Российской Академии Наук (РАН) при 81% русских в России. Вы скажете, зачем, ведь есть «Институт Российской истории РАН», в котором 11 научных исторических центров России академии РАН (см. ниже), но там слово «русский» отсутствует. Он, конечно, тоже изучает историю русских, в каком-то из его центров, наряду с историей малых народов России. В РАН нет «Центра Древней Истории Руси», так как считается, что древней истории Руси до 862 г. не было, как и самих русов (до призвания Рюрика). Найти древность Руси никак не могут в 25 томах русских летописей. Может их как-то не так читают. Те источники, в которых есть конкретная древность и даты, объявляются сомнительными (даты указаны в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске»).

Вот какие есть Центры РАН

1. Центр истории России в средние века и раннее новое время.

2. Центр истории России в XIX в.

3. Центр «Россия, СССР в истории XX в.»

4. Центр изучения истории территории и населения России.

5. Центр «История народов России и межэтнических отношений».

7. Центр военной истории России.

8. Центр по изучению отечественной культуры.

9. Центр истории религии и церкви.

10. Центр по изучению и публикации источников.

11. Центр «Историческая наука России» [21, л. 274-277].

Зато есть Институт Востоковедения РАН (ИВ РАН), который изучает историю Азии, Африки, Китая, Монголии, историю Древнего Востока. Есть Институт Славяноведения РАН по изучению истории, истории культуры и языков зарубежных славянских народов (Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, Болгарии, Балканских народов). Есть Институт этнологии и антропологии РАН, где разрабатывают теорию, в которой русских, как общности, не существовало на Русской (!) равнине (из дискусии, интернет) и, что невозможно самоиндифицировать русский народ, и даже сами русские не могут себя «самоиндифицировать». И что самое удивительное, как только начинается война, сразу обнаруживается «русский народ» и тут все прекрасно его «индифицируют», воевать ведь кому-то надо, у малых народов военной силы мало. Сталин тоже поднимал тост за русский народ. Он тоже прекрасно осознавал, кто есть русские, и знал, кто их древние вожди. Себя он русским не считал. А как же Крестный Ход в Петербурге, где шли и скандировали «Мы, Русские, и с нами Бог». Русские сами себя прекрасно самоиндифицируют. Они совершенно не путают себя с татарами, армянами и т.д. С такими взглядами становится понятна позиция «науки» по русскому народу. Нет народа, нет и истории. Нет тела, нет дела. Помимо институтов в России, есть отдельные институты истории малых народов, например, институт в Казани-«Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан», он изучает историю татар. Есть «Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИИЯЛ УФИЦ РАН)», где изучается история Башкирии.

Заключение.

Российская наука утверждает в учебниках, что древней Руси не было и «вас тут не жило» до 862 года, что русы молодая нация. Но почему тогда есть Русская равнина и Русская материковая плита (не тюркская, башкирская, татарская, угрофинская, индоевропейская), причём добровольно названная так самими европейцами при всей их враждебности к русским. Они почему-то не отрицают глубинную русскость этой территории и её принадлежность именно им с древности. С этой ситуацией нужно разбираться, а не просто отрицать древность Руси. С 862 года сюда пришёл вождь россов Рюрик, он «словено-рус» (славянин), и он якобы начал историю русов. На самом деле он «начал» историю росов, а не русов, и даже не начал, а продолжил её, так как жил на северных землях России и раньше, был правителем, но его выгнали соперники, пришельцы из Словении-«Словенская Русь», Болгарии и Венгрии (Гостомыслы). Он просто вернулся уже постаревшим на север России в 862 году возвращать своё. Рюрик ветка от русов. Николас Витсен чётко разделяет РУСОВ и РОССОВ, когда описывает Урал и Сибирь. Русских он описывает, как давно живущих на Урале (Реж) в красивых домах, а росов считает пришельцами.

Вместо древней истории русских, историки придумывают какую-то индоевропейскую историю на территории России. А где эта нация в России, никто не знает, никто не бьёт себя в грудь кулаком и гордо называет индом, а жену индейкой. Индийцы, как учили в школе, живут в Индии. Как оказалось, историки придумали такое новое название для ариев-индоевропеец. То есть на Русской равнине жили арии и их решили заменить на придуманных индоевропейцев. «Аръ» это первая буква старого славянского алфавита. Так с Русской равнины убрали не только русов, но и ариев.

При наличие 25 томов русских летописей древнюю историю у русских найти, как оказалось, невозможно. У малых народов России вообще нет никаких своих летописей, ни одной, и то они умудрились написать свои супердревние истории на основе чужих летописей и оказались на Русской равнине самыми древними и самыми коренными. Приход и расселение малых народов на Русской равнине конкретно описаны в «Сказании о Словене и Русе» (п.99). Эти малые славянские народы пришли с Чёрного моря в 8 веке. Тюркские народы (татары, башкиры, чуваши тюркские, алтайцы) в этом сказании не упоминаются вообще! Их нет в 8 веке на Русской равнине!

У русских историков есть огромное преимущество, тома своих летописей. Просто «тупо» следуя им, можно описать всю древнюю историю Руси, не игноируя текст, даже кажущийся сомнительным. Их писали церковники, а они отвечали перед Богом, может выбрасывали по требованию царей какие-то куски, но в принципе всё старались сохранить. Приблизительный алгоритм-порядок истории Древней Истории Руси можно описать так- см.п.153.

В русской истории полно загадок.

В русской истори полно загадок и от исторической науки народ ждёт их разгадки.

-Главная загадка, это странное негласное молчание о русском народе и его «затюкивание». Может это связано с властью Россов, начавшейся с династией Рюрика с 862 г. А что было до Рюрика. И вот ещё какая странность, пришли высокомерные россы («словено-русы» в «Сказании о Словене и Русе…») и добровольно переименовались в руссов. Это указывает на причастность росов к чему-то глубинному и более древнему, чем они сами–русам. То есть своё происхождение они всё-таки признают от первых-русов.

-Сразу возникает другая загадка, откуда название «русы». Только не из Киева, центр Русской равнины не там, а на Оке до Урала. На заседании один выступающий в Интитуте антропологтии так определил русский народ-белорусы, украинцы, русские и казачество.

-Другая загадка, это отрицание существование огромной Восточной державы, причастной к русам. Её основали выходцы из Русской Равнины Афеты и Симонеи, это будущее казачество (автор). О ней прямо говорят сказания о Пресвитере Иоанне (Попе Иване) (п.152. Поп Иван). «Азъ есмь Иоаннъ, царь и попъ, над цари царь, имѣю под собою 3000 царей и 300. Азъ есмь поборникъ по православнои вѣрѣ Христовѣ. Царство мое таково: итти на едину страну 10 месяць, а на другую немощно доитти, занеже тамо соткнуся небо з землею» («Сказание об Индейском царстве»).

Гумилёв знал о нём, но почему-то решил его отрицать и заменил его на этнического монгола «Ван-хана». А вот Марко Поло подробно описывает восточную державу Попа Ивана и его родственника Темучжина и оно 100% реально, так как к книге прилагается подробная карта путешествий Марко Поло –карта Келлера 1590 г. с конкретными названиями описанных им земель, городов и главных дорог (см. п. 89-94, 97, 98. Путь Марко Поло 1, 2, 3, 4, 5, 6).

- Почему-то никто не разразрабатывает другие версии истории, взамен очевидно анекдотической версии «монголо татарского ига» и не ищет тех, кто действительно пришёл с Тихого океана. Она тормозит всю историю и ведёт по ложному пути. Нет ни одного факта и карты, где «засветилось» бы хоть одно лицо этнического монгола на Русской равнине. На иллюстрациях на карте Келлера 1590, на карте ВальдзеМюллера 1505 г., в иллюстрациях книги Марко Поло-прижизненного свидетеля Орды при правлении Кублая 1298 г., в русских иконах (на них Мамай-славянин блондин) нарисован только европейский типаж правителей Орды и самого Чингисхана. Он не монгол и не татарин.

-Вопрос с Золой Ордой тоже требует своего разрешения. Хватит из неё творить азиатскую Орду. Она названа по-русски ЗЛАТАЯ. Её вождь Джучи (Злат) с Хунаном (Иваном) и Евгеном (Гений-добрый дух) имеют прямое отношение к русам-Ярам-Жарам. Джучи приёмный сын Темучжина. Требует нового рассмотрения личность самого Темучжина. Его имя читается по-русски Тёмный Джин(Месяц). Джучи вторым пришёл на Русскую равнину. До него первыми пришли бежавшие элиты «Попа Ивана (Львы). «Монгалы» (амуры) пришли последними. Их расселение и показано на карте ВальдзеМюллера 1505 (п.167).

- Сейчас в фаворе спорная тюркская версия русской истории. Якобы тюрки завоевали Русь. А Лызлов утверждает, что Орда это «некрещённые славяне», а не тюрки. Никакого покорения и завоевания не было. Наоборот, Орда спасалась от настигнувшей её природной катастрофы. Её земли на Тихом океане затонули. Это особенно заметно при сравнении современной карты и карты Келлера 1590 г. Половина реки «Тартар» (Колыма) затонула, край Чукотки древний «КутиАрис» затонул почти весь. Это местность современной реки Анадырь и т.д.

Вся Орда в организованном порядке пришла на Русскую равнину, Европу и в Сибирь и там ВСЯ расселилась (по соглашению с местными правителями согласно шертным грамотам, п. 166, автор). Вероятно, селились там, откуда были корни. Они поступали на военную службу к русским правителям и им платили «зарплату»-ясак за службу местные князья. Например, Шигалей служил Елене Глинской и её сыну Ивану Грозному. Тохтамыш служил в Литве Витовту и там есть нарисованный его портрет в золотом наряде (его портрет принимают за портрет Симеона Бекбулатовича, он в интернете). Потом начались распри орды между собой и с местными правителями-князьями за власть и спорные земли. Серьёзная война –месть развернулась, когда был убит Джучи.

- Под сомнением само участие тюрок в этом так называемом «иге». На это наглядно указывает карта расселения тюрок в России. Видно, они проживают только на южной окраине Русской равнины и их очень мало (татар 3%, башкир приблизительно 1%). Достаточно посмотреть на карту расселения тюрок, чтобы понять- они пришли из Киргизии, они и сейчас там в Киргизии кучно живут. Тюрки на Тихом океане не жили и оттуда не приходили и в Золотой Орде не участвовали. Якутов-тунгусов зря причислили к тюркам. Пришедшие с Востока «Монгалы», что значит «Серебрянные» (п. 167, «монг» на амурском языке значит «Серебро»), не тюрки, а славянские маньчжуры. Об этом свидетельствует экспедиция Невельского. Они видели на Амуре славян в маньчжурской одежде, которые не пустили на Амур монголов и китайцев. Считается, что тюрки овладели южными землями России, но на карте ВальдзеМюллера там не тюрки, а Куманы. Куман славянин, один из пяти братьев славян от Скифа (Словен, Рус, Болгар, Истр, Куман. П.99) и его родина в Восточной Украине. Она показана на карте Келлера 1590 г. и названа Куманией.

- Загадки могут прояснить русские иконы. Это не просто изображения святых, а это и есть сама история Руси с древности допотопной (от Змея, Адама и Лилит, Адама и Евы) и послепотопной от Ноя. На иконе Преображения Мира Господь с помощью длинной трубы преображает мир, вокруг стоят башни с горящими наверху кострами.

В правой руке «Чёрное Солнце». Она знаменует гибель исполинов и приход новой цивилизации низкорослого человечества? «Заканчивайте свою историю» говорит он повернувшегося к нему Исполину. У меня уже своя история пишется (в правом верхнем углу его человек со свитками). Обратите внимание на кресты в виде лилий (в белых кругах).

Вот как описывает старец Серапион последовательность бед в «Слове о маловерии» и смерть гигантов:

«-в первых родех потоп

-на гиганты огнём пожьжени

-а содомляне огнём же сожжении

-а при фараоне 10 казней на Егупет

-при ханаании камене огненное с неба пусти

-при судьях рати наведе

-при Давиде мор на люди

-при Тите плен на Ерусалим».

Вот Чаши Исполинов.

На иконах изображены Матери человечества, причём у каждой свой жест и атрибуты. Например, судя по разведённым рукам, как у Даниила Столпника, Одигидрия мать Даниила. На другой иконе Тихвинской богоматери, судя по царским коронам её и младенца, она мать Попа Ивана.

-Вопрос с «тартарами» тоже ждёт своего решения. Они появились искуственно на иностранных картах на Западе после переиздания летописей, книг, карт в 16-17 веке или просто нанесением дополнительной надписи на старых картах на свободном поле. Их выдаёт более чёрный шрифт. Но в некоторых книгах и картах, которые от иностранцев не зависят, их нет, например, их нет ни на карте Ремезова 1701 г., их нет в «Казанской истории», хотя это 1552 год. Только в одном отрывке у военноначальника Ивана Грозного Шигалея упомянут небольшой отряд Шигалеевских «татар». Вероятно, татарами стали называть «монгулов-серебро»-«маньчжуров» (ветка славян), пришедших с Амура с Шигалеем(п.167). Они поселились в Касимове. Иван Грозный борется в Казани с «сарацинами», а не с татарами. Согласитесь большая разница «сарацины»-(царя сыны) и татары. В одну кучу под одним названием «татары» смешали три разных народа- сарацинов, тюркских татар (кыргызов) и «монгалов-амуров». У всех трёх разное происхождение. «Кыргызы» по версии автора появились на юге России только в 17 веке. Интересно, как в исходной оригинале рукописи до переиздания их в 17 веке они назывались.

-Загадки происхождение русских царей ждут своего решения. Например, происхождение Петра1. У него только один атрибут на груди ЗВЕЗДА СЕРЕБРЯННАЯ. Его род Нарышкиных по иатеринской линии. Нет животных атрибутов. А какие атрибуты у других царей. По ним можно опознать их происхождение.

- Ждут своей разгадки мифы Древней Греции, Библия, «Витязь в тигровой шкуре» и «Шах наме». На карте Вальдземюллера показаны все царства Индостана «Витязя в тигровой шкуре» от Кавказа до Китая. Все правители там европейцы.

- Ждут обьяснения памятники в Петербурге, посвящённые войне 1812 г. Кто этот загадочный предок, к которому обращается Александр1 со словами «Не нам, не нам, а имени твоему». Он изображён «призраком-пустотой» в доспехах в заставке статьи.

Перечень вопросов можно продолжать долго.

Послесловие

Нет популярной платформы, на которой бы можно узнать последние новости исторической науки. Почему бы не обосноваться на «Ящике Пандоры». В этом отношении очень продвинулись татары. Например, для продвижении своей тюркской версии истории ими занята платформа Дзен. Она посвящена татарской истории («Миллиард татар», «Русичи», «Этногенез…» и т.д.). Там приветствуется информация о монголо-татарах.

Помимо Летописного Свода 16 в. Ивана Грозного почему-то не задействованы другие источники.

1.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.Там описана Восточная держава непосредственным очевидцем которой был Марко Поло при Кублае (Хубилае).

3. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

4. История Татищева.

5. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

6. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г. её самый древний текст, в котором земля Сима указана на Волге. Земля Афета на севере (Ледовитый океан) (п.143).

7. Вельяминов-Зернов «О Касимовских царях и царевичах». Там много интересных сведений о пришельцах с Тихого океана «монгалах»-амурах, которых он принимает за «тюрок».

8. Николас Витсен. «Северная и Восточная Тартария».

9. Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

10. Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай». Там Берендеи и Печенеги на севере.

11. Карта ВальдзеМюллера 1505 г. Там «Монгалы»-«Серебрянные».Там Евразия под властью европейцев, а не тюрок.

12. «Сказание об Индейском царстве». О Попе Иване.

13.Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

14. Ремезовская и Кунгурская летописи.

15. «Слово о полку Игореве». Там Дивы.

16. Русские Былины и сказки. Сказание о Еруслане Лазаревиче, «Урал Батыр», не имеющий отношения к башкирам, по версии автора и т.д. Последний рассказывает о стране Дивов и Птичьей стране (Крылатых-Пернатых, п.153).

17. Старинные гравюры и живопись Западной средневековой Европы. Там нет монгол и татар.

18. Русские иконы (см. выше).

Последние новости исторической науки.

Сведения из интернета. «В Татарстане почти утвердили программу научных исследований «История и культура народов Степной Евразии». Она рассчитана аж до 2034 года, на нее потратят более 900 миллионов рублей.

Глава Академии наук республики заявил, что сейчас идет большая работа по изучению истории тюркских народов в Евразии. По его словам, много внимания уделяют вопросам формирования татарского народа, потому что он тесто связан со Степной Евразией.

Координировать программу будет Академия наук Татарстана и ее ведущие Институты в сфере религиоведения, истории, литературы и археологии.

Проект «История и культура народов Степной Евразии» обсуждали еще в 2024 году, хотя Центр появился в ноябре 2023 года. Тогда на конференцию приехали ученые из 28 регионов России и 10 государств. Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов тогда заявил, что история страны тесно связана с народами, проживавшим на этой территории.

Принято считать, что Евразийская степь простирается от Восточной Европы, если быть точнее — от Венгрии, до Тихого океана. Проходит через Россию, Украину, Казахстан, Монголию, Китай, Узбекистан и Кыргызстан. Исторически большую часть территорий занимали тюркскими и монгольскими кочевыми народами (!?) ( На старинных картах нет ни тюрок, ни монгол, автор).

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский говорил, что для осмысления темы необходимо разобраться, как развивалась степная часть Евразии и как Россия взаимодействовала с дружественными странами».

Оказывается 28 регионов в России из 89 ассоциируют себя с тюрками. Жаль не перечислены. В общем дело хорошее. Может они докопаются до истины. Вот так дружно изучался бы вопрос древности Руси, а не её отрицания. Боюсь, что территории от Венгрии до Тихого океана банально объявят «священной тюркской» землёй и родится очередная мистификация. Историки РАН с этим согласятся и переименуют Русскую равнину в тюркскую и на этом всё закончится. Вот какие «заброшки» в степях Сибири объявляются «тюркскими» и всё это складывается в копилочку «тюркских» артефактов. А кому они принадлежали на самом деле, никто не знает?

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

1* Вельяминов-Зернов «О Касимовских царях и царевичах».

1**Николас Витсен. «Северная и Восточная Тартария». Том1.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

10. Ремезовская и Кунгурская летописи.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

38 . Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г..

40 . Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов. От 31.03.2019г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025.

151. «Великая Китайская стена» защищала колонистов от китайцев на карте Ремезова 15. 04.2025, (nekto).

152. Поп Иван. Биография. 25. 04.2025, (nekto).

153. Древность Руси до 862 г. - «тяжёлый клинический случай». Ч.1. «Симовская Русь» 23. 05.2025, (nekto).

154. Древность Руси до 862 г. Ч.2 «Афетская Русь» 05. 06.2025г. (nekto).

155. Древность Руси до 862 г. и её «Злые Силы» Ч.3 «Ханаанская земля». «ЭтРуски» 27. 06.2025, (nekto).

156. Портреты Великих. Ч.2. Чингисхан, его мать ОэЛун, сын Джучи. 03. 07.2025, (nekto).

157. Портреты Великих. Ч.3. Мамай, Узбек. 10. 07.2025 (nekto).

158. Портреты истории. Ч4. Кучум, Едигер. 16. 07.2025, (nekto).

159. Портреты истории. Ч5. Сумбека царица Казанская и Касимовская «Лапша». 25. 07.2025, (nekto).

160. Портреты истории. Ч6. Сафа Гирей и Шигалей. «Псевдотюрки». 01. 08.2025, (nekto).

161. Портреты истории. Ч7. Богдыхан и Эсыкуй. Некитайские императоры Китая. 12.08.2025, (nekto).

162. «Татаризация» истории России. Афёра века? 23.08.2025, (nekto).

163. «Страна Дивов» и «Страна Пернатых» в «башкирском» эпосе «Урал-батыр». 03.09.2025,

164. Зачем «Северных Амуров» превращают в тюркских башкир. 09.09.2025 автор (nekto).

165. А где Русская энциклопедия и википедия? 15.09.2025 (nekto).

166. «Фуфлоизация» истории на примере «Касимовского ханства». 20.09.2025 (nekto).

167. Гибель «Восточной Державы» на Тихом океане. Кто присвоил их славу . 28.09.2025(nekto).

168. Вы удивитесь, но в России нет «Центра Русской Истории». 03.10.2025 автор Тонких Галина (nekto).