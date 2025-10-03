Главная » Видео, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

УГРОЗА НА ЗАЭС! Мир на пороге НОВОЙ ФУКУСИМЫ? Что происходит?

Последняя ЛЭП Запорожской АЭС уничтожена ударами ВСУ Украины. 11 день ЗАЭС работает от дизельных генераторов. Зеленский заявил, что обстрелы России препятствуют ремонту линий электросети и МАГАТЭ заявило, что ситуация на Запорожской АЭС совершенно неприемлема. Борис Марцинкевич разбирает ситуацию на Запорожской АЭС: существует ли реальная угроза ядерной катастрофы и каково состояние внешнего энергоснабжения крупнейшей АЭС в Европе и сравнивает текущее положение с аварией на Фукусиме. СМИ ЛГУТ о ЗАЭС? Подробнее в новом видео

00:00 Блэкаут на на ЗАЭС: Правда о ядерной катастрофе. Угроза РЕАЛЬНА?
00:40 МАГАТЭ против СМИ: Где на самом деле правда о Запорожской АЭС?
01:27 Дизель-генераторы ЗАЭС: Сколько они продержатся?
02:53 ☢️ ЗАЭС vs Фукусима: В чем главное отличие?
03:42 Блэкаут на ЗАЭС: Почему не Россия и Украине не чинят ЛЭП?
05:46 Переподключение ЗАЭС к России: Единственный выход?
09:14 Секретное топливо США на ЗАЭС: Что с ним делать?
11:27 Зависимость США от Росатома: Ядерная энергетика под угрозой?
13:42 Санкции на уран: Как США их обходят через Казахстан?
15:18 Глобальный рынок урана: Как Россия и Китай контролируют мир
17:53 От руды до реактора: Как делают ядерное топливо (Простое объяснение)
20:25 Итоги и важный совет зрителям

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС)
- Частые отключения внешнего питания ЗАЭС – не новое явление: текущий случай уже десятый с начала боевых действий.
- Отключение вызывает тревогу, но не является чрезвычайной, абсолютной угрозой – дизель-генераторы (их 18) предусмотрены для резервного питания, топлива обычно хватает более чем на 10 дней (СМИ часто искажают формулировки, упуская слово «более»).
- Реакторы ЗАЭС давно находятся в режиме «холодного останова», соответственно остаточное тепловыделение минимально, срочной угрозы, подобной Фукусиме, нет.
- Основная проблема — невозможность безопасного проведения ремонтных работ на ЛЭП из-за боевых действий.

2. Вопрос резервного и внешнего питания
- Главный инструмент для снятия риска — восстановить внешнее электроснабжение, например, с территории РФ, где возможности подключения имеются.
- МАГАТЭ объективно должно требовать обеспечение внешнего питания любым возможным способом во имя безопасности, но политическая составляющая и медийный шум зачастую доминируют над техническими реалиями.

3. Американское топливо и «секретные технологии»
- Возврат отработавшего топлива Westinghouse невозможен ни по техническим, ни по юридическим причинам: США не имеют соответствующих мощностей для переработки, законодательно не могут принимать такие отходы.
- У Росатома нет ни интереса, ни технической необходимости заниматься переработкой чужого, непонятного по составу топлива.
- Вопрос с американским топливом по сути заморожен до момента изменения политико-технических реалий.

4. Зависимость мировой атомной энергетики от России
- Россия играет ключевую роль в обогащении урана, обладая примерно 41% мировых мощностей по обогащению.
- США и Европа в значительной степени зависят от российских обогатительных услуг: не столько уран нужен, сколько именно готовый обогащённый продукт.
- Формально США с 2014 года сильно ограничили объёмы импорта обогащённого урана из РФ, но по факту всё ещё остаются зависимы; аналогичная ситуация в Европе и Китае.
- Цепочка создания топлива чрезвычайно сложна: стоимость обогащённого урана в 10-12 раз выше стоимости природного сырья.
- Несмотря на политические заявления о диверсификации, в ближайшие годы избавиться от зависимости США и Европа не смогут.

Выводы


В рассматриваемой беседе акцент делается на различии между информационным шумом и реальными техническими угрозами. Говоря метафорически, истина о ситуации на ЗАЭС, как часто бывает в вопросах взаимосвязи технологий, политики и человеческих страхов, не только многослойна, но и контекстуальна: тревожные заголовки не всегда отражают глубину, а иногда и подлинность угрозы.

С точки зрения прагматизма, текущая ситуация тревожна, но контролируема — по крайней мере, пока не исчерпаны логистические возможности подвоза топлива и не случилось полного прекращения внешней связи надолго. Но даже этот риск, в силу технических особенностей (режим остановки реакторов, сравнительно невысокое тепловыделение), далёк от «новой Фукусимы» в привычном медийном смысле.

Отдельно показателен конфликт интересов и невозможность бюрократического или технологического «простого решения» — есть коллизии законодательные, геополитические, промышленные. В историях с топливом Westinghouse проявляется парадокс современного мира: технический прогресс и международная специализация сталкиваются с национальными интересами и политическими барьерами, порождая патовую ситуацию для обеих сторон.

Наконец, вопрос зависимости глобальной энергетики от небольшой группы поставщиков и уникальных технологий подталкивает к универсальному выводу: попытки радикального разделения экономик или технологий малореалистичны в ближайшей перспективе — взаимосвязанность и взаимная уязвимость сохранились, несмотря на политическую риторику.

Открытый вопрос для размышлений


Но если действительная истина о риске ядерной аварии и энергетической зависимости зарыта между строк благодаря политике, страхам и экономическим интересам, где проходит та граница между оправданной тревогой и манипуляцией коллективным сознанием? Не возникает ли у нас индивидуальная и коллективная ответственность за умение различать реальные угрозы от симулякров, и возможно ли, чтобы в мире столь переплетённых интересов истина стала инструментом для созидания, а не для очередного витка страха?
