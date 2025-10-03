Последняя ЛЭП Запорожской АЭС уничтожена ударами ВСУ Украины. 11 день ЗАЭС работает от дизельных генераторов. Зеленский заявил, что обстрелы России препятствуют ремонту линий электросети и МАГАТЭ заявило, что ситуация на Запорожской АЭС совершенно неприемлема. Борис Марцинкевич разбирает ситуацию на Запорожской АЭС: существует ли реальная угроза ядерной катастрофы и каково состояние внешнего энергоснабжения крупнейшей АЭС в Европе и сравнивает текущее положение с аварией на Фукусиме. СМИ ЛГУТ о ЗАЭС? Подробнее в новом видео

00:00 Блэкаут на на ЗАЭС: Правда о ядерной катастрофе. Угроза РЕАЛЬНА?

00:40 МАГАТЭ против СМИ: Где на самом деле правда о Запорожской АЭС?

01:27 Дизель-генераторы ЗАЭС: Сколько они продержатся?

02:53 ☢️ ЗАЭС vs Фукусима: В чем главное отличие?

03:42 Блэкаут на ЗАЭС: Почему не Россия и Украине не чинят ЛЭП?

05:46 Переподключение ЗАЭС к России: Единственный выход?

09:14 Секретное топливо США на ЗАЭС: Что с ним делать?

11:27 Зависимость США от Росатома: Ядерная энергетика под угрозой?

13:42 Санкции на уран: Как США их обходят через Казахстан?

15:18 Глобальный рынок урана: Как Россия и Китай контролируют мир

17:53 От руды до реактора: Как делают ядерное топливо (Простое объяснение)

20:25 Итоги и важный совет зрителям

