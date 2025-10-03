Путин впервые высказался о погибшем на СВО американце Майкле Глоссе, сыне црушнице, который сам приехал воевать за Россию. Как и предполагал, эта история глубоко тронула Владимира Владимировича.

Во-первых, оказалось, что это действительно правда, а не фейк или выдумка американских СМИ, как казалось многим. Ошибка была только в том, что Путин наградил его не орденом Ленина (что просто невозможно), а орденом Мужества.

Во-вторых, сама ситуация действительно уникальна и символична – в развязанной США войне на Украине один из отпрысков элиты поехали воевать за Россию. В семье црушницы, убеждён, это вызвало шок и негодование, возможно, даже проклятие.

В-третьих, героическое поведение 22-летнего Майкла, пытавшегося спасти соратника, его храбрость перед гибелью, безусловно, заслуживают восхищения глубокого уважения. По сути, тем самым он стал русским – по духу, не по крови и культуре.

В-четвёртых, оказалось, что Глосс был идейным человеком и осознанно приехал воевать за правое дело, за ценности. Попытка представить его этаким фриком и солдатом удачи уже не удастся. Его судьба – идеальный сюжет для героического кино. Так и вижу, что как в свои последние минуты он читает любимый стих Данилы Багрова “Я узнал, что у меня есть огромная семья…”

Наконец, нельзя не отметить, что Путин увидел в Глоссе представителя движения МАГА, которое является ядром сторонников Трампа. Это прозвучало как послание Дональду – мол, смотри, твой единомышленник встал на нашу сторону и храбро воевал против бандеровцев, а ты чего? Правда, такой посыл может оказаться напрасным, поскольку Трамп уже неоднократно предавал простых сторонников МАГА, которых он просто использовал для въезда в Белый дом.

Но гораздо важнее для меня то, что пример Глосса – это проявление интересного феномена. Нынешняя война России с Западом – одновременно отечественная, гражданская и интернациональная. В ней воюют как северокорейцы и китайцы, так и, к примеру, наёмники из Колумбии, а также каждой твари по паре из стран НАТО. Порой граждане одной страны (Грузии, Казахстана, Белоруссии или Бразилии) воюют по разные стороны фронта. Это вопрос не геополитики, а ценностного выбора в последней битве человечества. В Третьей мировой войне.