Путин впервые высказался о погибшем на СВО американце Майкле Глоссе, сыне црушнице, который сам…
Путин впервые высказался о погибшем на СВО американце Майкле Глоссе, сыне црушнице, который сам приехал воевать за Россию. Как и предполагал, эта история глубоко тронула Владимира Владимировича.
Во-первых, оказалось, что это действительно правда, а не фейк или выдумка американских СМИ, как казалось многим. Ошибка была только в том, что Путин наградил его не орденом Ленина (что просто невозможно), а орденом Мужества.
Во-вторых, сама ситуация действительно уникальна и символична – в развязанной США войне на Украине один из отпрысков элиты поехали воевать за Россию. В семье црушницы, убеждён, это вызвало шок и негодование, возможно, даже проклятие.
В-третьих, героическое поведение 22-летнего Майкла, пытавшегося спасти соратника, его храбрость перед гибелью, безусловно, заслуживают восхищения глубокого уважения. По сути, тем самым он стал русским – по духу, не по крови и культуре.
В-четвёртых, оказалось, что Глосс был идейным человеком и осознанно приехал воевать за правое дело, за ценности. Попытка представить его этаким фриком и солдатом удачи уже не удастся. Его судьба – идеальный сюжет для героического кино. Так и вижу, что как в свои последние минуты он читает любимый стих Данилы Багрова “Я узнал, что у меня есть огромная семья…”
Наконец, нельзя не отметить, что Путин увидел в Глоссе представителя движения МАГА, которое является ядром сторонников Трампа. Это прозвучало как послание Дональду – мол, смотри, твой единомышленник встал на нашу сторону и храбро воевал против бандеровцев, а ты чего? Правда, такой посыл может оказаться напрасным, поскольку Трамп уже неоднократно предавал простых сторонников МАГА, которых он просто использовал для въезда в Белый дом.
Но гораздо важнее для меня то, что пример Глосса – это проявление интересного феномена. Нынешняя война России с Западом – одновременно отечественная, гражданская и интернациональная. В ней воюют как северокорейцы и китайцы, так и, к примеру, наёмники из Колумбии, а также каждой твари по паре из стран НАТО. Порой граждане одной страны (Грузии, Казахстана, Белоруссии или Бразилии) воюют по разные стороны фронта. Это вопрос не геополитики, а ценностного выбора в последней битве человечества. В Третьей мировой войне.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Путин впервые высказался о Майкле Глоссе — американце, сыне сотрудницы ЦРУ, который добровольно поехал воевать на стороне России и погиб на фронте. Для Путина эта история оказалась подлинной, а не выдумкой СМИ.
2. Ошибки в распространённой информации — изначально было ошибочно заявлено, что Глосс был награжден орденом Ленина (что невозможно), фактически же он был удостоен ордена Мужества.
3. Уникальность и символичность ситуации — в войне, начатой США, участвует отпрыск американской элиты, который встал на российскую сторону. Предполагается, что этот поступок вызвал негодование в его семье.
4. Героизм и идентичность Глосса — отмечается его храбрость (он пытался спасти товарища), что, по мнению автора, делает его «русским по духу», несмотря на отсутствие родственных и культурных связей с Россией.
5. Мотивация Глосса — он представлен как идейный человек, приехавший поддержать справедливое, по мнению автора, «правое дело». Его нельзя представить просто наёмником или авантюристом.
6. МАГА и послание Трампу — Путин увидел в Глоссе представителя MAGA — движения сторонников Трампа. Это трактуется как своеобразное послание самому Трампу, намёк на идеологическую поддержку России некоторыми американцами.
7. Глобальный и ценностный характер конфликта — нынешний конфликт представлен как одновременно отечественная, гражданская и интернациональная война, где люди разных национальностей и убеждений воюют по обе стороны. Автор подчеркивает, что война — это не только геополитика, но и борьба за ценности в «последней битве человечества».
Анализ и философский вывод
Статья иллюстрирует одну из классических тем современной истории: личный выбор на фоне глобальных конфликтов. Поступок Майкла Глосса, вне зависимости от его восприятия (героическим или безрассудным), позволяет задуматься о природе идентичности, идеологии и самой истины.
Интересно отметить, как в этом частном случае пересекаются сразу несколько слоёв смыслов:
- Психологический: внутренний конфликт между семейной и национальной принадлежностью, а также поиск собственного пути в мире парадоксов.
- Социально-исторический: феномен интернационального участия в военных конфликтах напоминает события испанской гражданской войны, где идеология преобладала над национальными государственными границами.
- Политический: манипулятивная природа интерпретаций — даже личная трагедия превращается в инструмент политических сигналов (например, «послание Трампу»).
- Экзистенциальный: поступок Глосса — пример выбора, сделанного вопреки ожиданиям среды, семьи, страны; это пример следования внутренней истине, даже если она субъективна и, возможно, непонятна окружающим.
Одновременно видим, как идеализация героя способна работать на любую сторону: его подвиг вызывает и критику, и преклонение, подчеркивает ценностный разрыв между людьми. В этом проявляется фундаментальное свойство человеческого мышления — стремление к поляризации и символизации частных случаев.
Практический вывод здесь может быть таков: судить о поступках людей, особенно на фоне исторических потрясений, стоит с осторожностью и уважением к их субъективному выбору. Чрезмерная идеализация или демонизация всегда оставляет за бортом нюансы личной правды — а значит, и самой сущности человеческой драмы.
И всё же, возникает вопрос: можем ли мы, будучи ограниченными в знаниях о мотивациях другого человека, принимать его выбор за подлинную истину — или же каждый из нас неизбежно проживает только свою версию объективности? Как часто истина оказывается распятой между чужими интерпретациями и внутренним ощущением правильности?