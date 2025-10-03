Атомная неделя в Москве стала главным событием для мировой энергетики, собрав более 20 000 участников для обсуждения будущего атомной отрасли. На фоне глобальных вызовов и растущего спроса на чистую энергию, Росатом представляет революционный проект "Прорыв", который обещает замкнуть ядерный топливный цикл и обеспечить человечество энергией на тысячи лет вперед. В этом видео мы анализируем ключевые заявления Владимира Путина о запасах урана, разбираемся в технологиях реакторов нового поколения и исследуем, как сотрудничество в рамках БРИКС формирует новый миропорядок в атомной энергетике.

00:00 ⚛️ Атомная Неделя 2025: Главное событие Росатома

00:48 БРИКС и МАГАТЭ на форуме: Новая эра сотрудничества

01:55 Глобальный Юг и БРИКС: Ставка на атомную энергетику

03:22 Технологии Росатома: Не только атомные станции

04:06 Запасы урана закончатся? Заявление Путина на форуме

05:32 Ресурсы vs Запасы урана: Разбор доклада ОЭСР

07:58 Проект "Прорыв": Будущее атомной энергетики России

09:12 ♻️ Замкнутый ядерный топливный цикл: Как это работает?

11:35 Реакторы будущего: От БРЕСТ-300 к БР-1200

13:20 Атомная платформа БРИКС: Глобальное сотрудничество

15:53 Финансирование АЭС: Роль МАГАТЭ и Мирового Банка

18:37 Россия и Китай: Лидеры строительства АЭС в мире

21:24 Цели атомной платформы БРИКС: Кадры, финансы, технологии

24:41 ♟️ Геополитика атома: БРИКС заставляет МАГАТЭ действовать

29:03 ️ Что Росатом строит в России? Новые проекты АЭС

32:41 ✅ Ядерное наследие и общественное мнение: вызовы для БРИКС

35:07 Глобальный сдвиг: Как БРИКС меняет мировую атомную энергетику

37:05 Зависимость США от Росатома: Проблема обогащения урана

