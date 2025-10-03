Новая Эра Атома: Росатом, БРИКС и Будущее Энергетики | Проект
Атомная неделя в Москве стала главным событием для мировой энергетики, собрав более 20 000 участников для обсуждения будущего атомной отрасли. На фоне глобальных вызовов и растущего спроса на чистую энергию, Росатом представляет революционный проект "Прорыв", который обещает замкнуть ядерный топливный цикл и обеспечить человечество энергией на тысячи лет вперед. В этом видео мы анализируем ключевые заявления Владимира Путина о запасах урана, разбираемся в технологиях реакторов нового поколения и исследуем, как сотрудничество в рамках БРИКС формирует новый миропорядок в атомной энергетике.
00:00 ⚛️ Атомная Неделя 2025: Главное событие Росатома
00:48 БРИКС и МАГАТЭ на форуме: Новая эра сотрудничества
01:55 Глобальный Юг и БРИКС: Ставка на атомную энергетику
03:22 Технологии Росатома: Не только атомные станции
04:06 Запасы урана закончатся? Заявление Путина на форуме
05:32 Ресурсы vs Запасы урана: Разбор доклада ОЭСР
07:58 Проект "Прорыв": Будущее атомной энергетики России
09:12 ♻️ Замкнутый ядерный топливный цикл: Как это работает?
11:35 Реакторы будущего: От БРЕСТ-300 к БР-1200
13:20 Атомная платформа БРИКС: Глобальное сотрудничество
15:53 Финансирование АЭС: Роль МАГАТЭ и Мирового Банка
18:37 Россия и Китай: Лидеры строительства АЭС в мире
21:24 Цели атомной платформы БРИКС: Кадры, финансы, технологии
24:41 ♟️ Геополитика атома: БРИКС заставляет МАГАТЭ действовать
29:03 ️ Что Росатом строит в России? Новые проекты АЭС
32:41 ✅ Ядерное наследие и общественное мнение: вызовы для БРИКС
35:07 Глобальный сдвиг: Как БРИКС меняет мировую атомную энергетику
37:05 Зависимость США от Росатома: Проблема обогащения урана
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine
Комментарий редакции
1. Мировая Атомная Неделя в Москве
Мероприятие привлекло рекордное число участников из разных стран мира и стало площадкой злободневных дискуссий о будущем атомной энергетики. Особое внимание уделялось не только энергетическим, но и многочисленным неэнергетическим направлениям использования атомных технологий: медицина, композитные материалы и др.
2. Роль БРИКС и “Атомной платформы”
Важным событием стало заседание "Атомной платформы БРИКС" — впервые в таком составе и масштабе. БРИКС заинтересованы в развитии собственных технологий и инфраструктуры, поскольку "ярлык развивающихся стран" перестал их устраивать: они стремятся к независимости и технологическому суверенитету.
3. Проблема урановых запасов
Был озвучен вопрос: может ли человечество столкнуться с дефицитом урана? Прозвучавшие заявления о том, что урановых ресурсов хватит на 60–90 лет, подвергаются критике — различают понятия "ресурсы" (физическое наличие в природе) и "запасы" (то, что выгодно добывать на современном уровне технологий и цен). Запугивающие оценки основывались на условных ценах и предположениях, а новые технологии (быстрые реакторы, замкнутый топливный цикл) обещают радикально увеличить срок использования урана — до тысяч лет.
4. “Прорыв” и замыкание ядерного топливного цикла
Ключевая технологическая новация — проект "Прорыв" в Северске, где создается комплекс полного ядерного топливного цикла на одной площадке с быстрыми реакторами. Это уменьшает транспортные и экологические риски, позволяет перерабатывать отработавшее ядерное топливо и использовать даже обеднённый уран, ранее считавшийся отходами. Проект, если будет тиражирован, позволит сделать атомную энергетику практически независимой от новых урановых месторождений на сотни и даже тысячи лет.
5. Атомная кооперация БРИКС и проблемы с западными технологиями
Западные реакторные технологии в последние десятилетия показывают неэффективность (затяжное строительство, превышение бюджетов), в то время как российские и китайские проекты строятся быстрее и дешевле. Это создает интерес для стран БРИКС к кооперации вне рамок западных стандартов, в том числе для получения реального результата, а не десятилетних "разговоров о строительстве".
6. Стратегические вызовы и финансирование
Новые модели финансирования, партнерские отношения между странами, корпорациями и международными банками становятся ключом к широкому внедрению инноваций. Проблема не только технологическая, но и политико-экономическая: вопрос о том, по каким технологиям строить новую атомную энергетику (западных или "восточных"), тесно связан с глобальным перераспределением влияния.
7. Кадровый, логистический и общественный аспект
Вызовы для стран, только входящих в ядерный клуб, включают подготовку специалистов, обеспечение надёжных цепочек поставок оборудования (особенно на фоне санкций) и работу с общественным мнением — пример Казахстана показывает, что иногда требуется привлекать население к принятию решений референдумами. Немаловажно построение доверия к новым реакторным технологиям и обеспечению их безопасности.
Выводы и междисциплинарные размышления:
В центре дискуссии — не только технологические детали, но и глубокие социально-политические и философские вопросы: возможен ли устойчивый баланс между глобальным развитием атомной энергетики и суверенитетом стран? Как преодолеть зависимость от устаревших моделей и перейти к новым парадигмам, учитывая ограниченность ресурсов — не столько природных, сколько экономических, управленческих и политических? Пример создания замкнутого топливного цикла — это как переход от линейных моделей в экономике к циклическим, от "одноразового использования" к "замкнутому кругу", что близко и к экологическим, и к философским концепциям устойчивого развития.
В определённом смысле, атомная энергетика становится ареной, где пересекаются интересы материалистов (экономистов, технологов), идеалистов (энерджи-энтузиастов, сторонников "зелёных" моделей), прагматиков (стран, ищущих суверенную и эффективную энергетику). Как в истории с поиском "истины" — каждый ищет универсальное решение, но реальность намного сложнее.
Открытый вопрос:
Может ли новый виток атомной энергетики (с акцентом на замкнутый топливный цикл и международное сотрудничество вне старых центров влияния) стать моделью для других отраслей — научить человечество выстраивать устойчивые системы, где ресурсы используются не только "до дна", но и возрождаются через инновации и кооперацию? Или всё же субективность интересов и политико-экономическая конкуренция вновь создадут новые замкнутые контуры, доступные лишь избранным? Где искать истину баланса между национальными интересами, глобальным благом и технологическим прогрессом?