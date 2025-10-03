Как запад перепрограммировал Украину и почему это надолго | Максим Невенчанный
Телеграм канала Максима Невенчанного: https://t.me/nevenchannyy
Максим Невенчаннный, депутат Николаевского горсовета, делится личной историей — побегом из Украины, работой в организации Виктора Медведчука и разочарованием в её имитационной деятельности. Он рассказывает, как формировался проект «Антироссия», роль Запада, националистические программы, которые втянули даже русскоязычные регионы, и как были разрушены государственные институты.
В интервью поднимаются темы деятельности Руслана Коцабы и Дианы Панченко, роль олигарха Вадима Новинского, переговоры Козака и Ермака, а также контроль США над украинскими силовыми структурами через НАБУ. Особое внимание уделено конфликту вокруг Зеленского, давлению на оппозицию и перспективам переворота на Украине.
Книга "Кто придумал апокалипсис. Одержимость концом как культурное оружие Запада.Джонатан Арчер":
OZON: https://www.ozon.ru/product/kto-pridumal-apokalipsis-oderzhimost-kontsom-kak-kulturnoe-oruzhie-zapada-2616698563/?_bctx=CAQQpoQM&at=r2t4PkD8pfBNwxAqsR1qNonU2KXPmVFQzENEXtLz02wZ&hs=1
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488898339/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: происхождение и побег из Украины
01:27 Турция, Россия и поиск работы
02:24 Организация Медведчука и разочарование
04:39 Депутатский мандат и политическая деятельность
05:31 Пророссийская позиция и ярлыки
06:29 Имитация работы и увольнения
07:20 Руслан Коцаба и пацифизм
08:19 Диана Панченко и обвинения в «работе на Зеленского»
09:36 Книга о «Антироссии»
10:15 Путешествие по Украине и язык во Львове
10:55 Национализм в индустриальных регионах
11:46 Формирование агрессивного национализма
12:45 Роль Запада и Майдан
13:36 Втягивание населения в проект «Антироссия»
14:42 Пример Вадима Новинского
17:32 Разрушение государственности
18:29 Системность проекта «Антироссия»
20:05 Контроль силовых органов Западом
20:56 Подавление оппозиции
22:27 Выборы и убийство мэра Кривого Рога
23:21 Декоративная оппозиция
24:19 Финансирование Западом и имитация
26:28 Подбор «оппозиции за деньги»
28:41 Переговоры Козака и Ермака
30:09 Проблемы с реализацией решений
31:29 Зеленский и конфликт с НАБУ
32:24 Реакция Зеленского на давление
33:22 Протесты и полномочия НАБУ
34:21 Давление на детективов и дело Христенко
35:13 Перспективы конфликта и возвращение Януковича
36:35 Политические силы и поиск союзников Россией
37:32 Заложный и отношение к Януковичу
39:24 Вероятность переворота
40:11 Противостояние и устранение Порубия
#МаксимНевенчанный #Антироссия #Зеленский #Украина #Медведчук #НАБУ #Коцаба #ДианаПанченко #Новинский #Янукович #Политика #Переворот
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Процесс формирования “Антироссии”:
- Автор — уроженец Украины, бывший депутат из Николаева — утверждает, что проект “Антироссия” начал реализовываться с 2004 года. По его мнению, именно тогда началось системное “перепрограммирование” украинского общества через информационные технологии, работу СМИ, внедрение западных программ и влияние через неправительственные организации.
- Особый акцент делается на том, что агрессивный национализм не является продуктом только западной Украины. Более отчетливо его носителями стали жители индустриальных русскоязычных регионов, потерявшие работу и социальный статус после закрытия заводов. Они искали новые идентичности для социальной интеграции и стали объектом программ внешнего воздействия.
- Запад, по версии автора, оплачивал формирование новых убеждений через структурированные "программы вовлечения", где мотивации гражданских активистов менялись от “нейтрализации” к открытой поляризации (“всё русское — зло”).
2. Роль внешних и внутренних игроков:
- Подчеркивается, что западные государства с помощью инструментов “дублирующей” власти (НАБУ, САП, НАЗК и пр.) и прямого кадрового влияния создали ситуацию, в которой реальные решения принимаются скорее западными кураторами, чем национальными элитами.
- Власть оппозиции считается декоративной, максимально выхолощенной после 2014 года: оппозиционные кандидаты “допускались” к выборам только в нерезультативных конфигурациях; независимые — маргинализировались или физически устранялись.
3. Манипуляции, надежды и разочарования общества:
- Нарративы про “простые ответы на сложные вопросы”, которые активно рекламировались (например, миф о тотальном благополучии после вступления в ЕС), быстро распространялись среди населения с низким уровнем критического мышления — это, по мнению автора, типичная технология управления массовым сознанием.
- Особо отмечается разочарование людей, голосовавших за пророссийских политиков, которые на деле оказалось коммерческими, а не ценностными акторами.
4. Деструкция государственных институтов:
- В рамках массовых акций и “люстраций” сознательно разрушался авторитет государственных институтов: уличные акции, травли и унижения чиновников создавали новый образ “героев улицы” как альтернативу “вертикали власти”.
- Это привело к обесцениванию государственного управления и к хаотизации политического поля, чем, как утверждается, успешно воспользовались внешние силы.
5. Стратегии работы Запада и неудачи России:
- Запад, по мнению автора, гибко и системно строил инфраструктуру для кадрового и идейного выращивания лояльных кадров (через многоструктурную сеть НКО, грантов, быстрый карьерный рост внутри этих структур).
- Российские подходы были инертными, скупыми на поддержку, замкнутыми на узких посредниках и в итоге не смогли сформировать прочное поле влияния.
6. Судьбы оппозиции и вопрос легитимности:
- Легитимность “эмигрантских” политических фигур в глазах украинского общества сейчас минимальна — доверие может вырасти только к тем, кто “свой”, остался в стране и пережил трудности вместе с остальными.
- Возможные фигуры для смены курса могут появиться только из внутренней среды, любой “политический десант” воспринимается как “чужой”.
Аналитический и философский разбор
В этом видео прослеживается интересная динамика, где тезис о "перепрограммировании" означает не активную стирку мозгов, а системное и долговременное воздействие через сочетание экономических, информационных и институциональных изменений. С психологической точки зрения здесь затрагивается явление "смены идентичности под давлением новых обстоятельств" — общество, утратившее прежние опоры, становится весьма восприимчивым к новым программам социальной интеграции, которые искусственно подогреваются внешними игроками.
С исторической позиции, мы видим классическую модель "войны нарративов", где Запад действует как ловкий оператор символического капитала, а Россия — как неэффективный владелец "искренней, но невыразительной идеи". Здесь можно провести аналогию с игрой нейронных сетей, где одна сеть обучается на большом массиве данных с быстрым фидбеком (западная стратегия НКО), а вторая — старается найти выход к пользователю через одного-двух посредников (российский подход), стремясь не к результату, а к видимости результата (“фотоотчеты” вместо реальных изменений).
С философской точки зрения возникает вопрос: действительно ли идентичность общества может быть столь гибко перепрограммируема или мы сталкиваемся с болезненным, но неизбежным процессом смены социальных и цивилизационных кодов? Не является ли любая идентичность конструктом — временной, ситуативной “правдой”, которая может быть отвергнута при следующих кризисах?
Практические выводы
- Вмешательство в социальную ткань всегда глубже, чем кажется на поверхности; технологии управления массовым сознанием работают через медиум простых, но эмоциональных месседжей. В современном мире, как и в программировании, фактор “интерфейса” (медиаторов идей) часто важнее самой “программы”.
- Дискурс “внешнего управления” легко становится ловушкой — ведь, как отмечает собеседник, ключевая уязвимость общества была во внутренней растерянности, утрате авторитетов и дефиците самостоятельных решений.
- Для того чтобы оппозиция обрела смысл, ей необходимо не только формальное существование, но и внутренний ресурс самостоятельных действий вне схем внешнего контроля и коррупционного обмена.
Открытый философский вопрос
Если возможно столь далеко и надолго “перепрограммировать” социальную идентичность большого народа, где тогда проходит граница подлинного внутреннего выбора и “внешней прошивки”? Не находимся ли мы и сами в положении людей, уверенных в самостоятельности, но действующих по культурным и эмоциональным скриптам, заложенным многими слоями влияния? Или, может быть, истинная свобода заключается в честном признании этих скриптов и осознанном выборе — даже если он ситуативен и бесконечно подвержен пересмотру?