Во втором выпуске цикла о судьбах поэтов в революционную эпоху Анастасия Кругликова и Егор Яковлев продолжают исследовать драматический путь Александра Блока. Как автор «Двенадцати» встретил Октябрьскую революцию? Почему интеллигенция отвернулась от поэта? И как рождалось одно из самых загадочных произведений русской литературы?

В этом видео:

- Отношение Блока к Октябрьской революции

- Работа с Горьким — как поэт выживал в голодном Петрограде

- Что Блок писал о большевиках в своих дневниках и письмах

- Январская трилогия 1918 года — история создания «Двенадцати» и «Скифов»

- Разбираем поэму «Двенадцать» с точки зрения исторического контекста, а также образов и метафор

00:00 — Мировоззрение Блока: революция как стихия

05:01 — Восприятие Октябрьской революции

12:59 — Корниловский мятеж и позиция Блока

17:16 — Критика старой интеллигенции

25:18 — Разграбление Шахматова: личная трагедия

27:55 — Создание «Двенадцати» и «Скифов»

33:00 — Мистические основы творчества Блока

37:34 — Убийство кадетов и отклик в поэме

40:48 — Символика погоды в «Двенадцати»

46:55 — Критика буржуазии в поэме

57:41 — Символика двенадцати красногвардейцев

01:05:03 — Философская глубина поэмы

01:13:02 — Социальные изменения в образах

01:20:19 — Пушкинские мотивы в «Двенадцати»

01:24:05 — Двойственность революции в поэме

01:25:21 — Продолжение следует!