Глупость политиков ведет мир к последней черте | Яков Кедми и Руслан Сафаров
Дональд Трамп меняет свою риторику в адрес России – стоит ли обращать на это внимание? О риторике и делах современных политиков, о том, как правильно считывать ходы Трампа, о том, почему октябрь 2025-го напоминает январь 1914-го, о собрании американских генералов на базе в Вирджинии, переброске американских сил на Ближний Восток и о том, будет ли война между Израилем и Турцией говорят аналитик, экс-глава службы "Натив" Яков Кедми (Израиль) и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
1. Деградация политических элит и вульгаризация политики:
По мнению Якова Кедми, за последнее столетие мировая политика сильно упростилась и обесценена: сегодня к власти приходят зачастую люди, далекие от ответственности, компетентности и моральных ориентиров. Политическая карьера все чаще строится на популизме, демагогии и шоу, а не на служении обществу. Это стало общемировым трендом, заметным как на Западе, так и в остальных частях света.
2. Безответственность слова в публичной сфере:
Современные политики и журналисты редко несут ответственность за свои слова. Кедми отмечает, что раньше “слово государственника” весило много, а сегодня публичные заявления используются больше как инструмент саморекламы и инструмент манипуляции настроениями масс.
3. Обесценивание образования и культуры:
Авторитет настоящих профессионалов — ученых, инженеров, педагогов — падает, их место в общественном внимании занимают шоумены и политические клоуны. Высшее образование часто становится формальностью, степень уже не гарантирует ни эрудиции, ни мудрости.
4. Кризис понимания и стратегического мышления:
Политики часто не пытаются даже понять суть происходящих процессов. Логика “мы сильнее — возьмем, что хотим” давно определяет отношение западных элит к миру: поверхностность предпочитает стратегической глубине, а границы силы никто серьёзно не оценивает. Эта логика чревата повторением ошибок, аналогичных ошибкам накануне Первой мировой войны — только теперь на кону новые виды оружия и большая опасность.
5. Неподконтрольная технологическая и военная экспансия:
Развитие новых вооружений и искусственного интеллекта упоминается как фактор современности, который требует огромных денег и новых подходов. В условиях ограниченности ресурсов государства (даже такие “богатые”, как США) вынуждены искать способы финансирования — отсюда экономические войны и усиление давления на других.
6. Проекция силы и финансовые интересы США:
США воспринимают Ближний Восток и другие регионы прежде всего через призму собственных экономических и стратегических интересов, ищут там не “нефть”, как прежде, а деньги и контроль, особенно чтобы поддерживать развитие в области ИИ и остаться глобальным лидером.
7. Опасность военных авантюр:
Несмотря на частые эскалационные заявления, Кедми призывает скептически относиться к “громким пугающим новостям” — они часто продиктованы внутренними мотивами, а не реальной готовностью воевать. В то же время нынешняя технологическая и политическая вульгаризация увеличивает вероятность случайных либо ошибочных решений, сравнимых с ошибками большой политики начала XX века.
8. Инфантилизм и поверхностность во власти:
Иллюстрация через современные примеры (“клоуны-президенты”) — не просто метафора, а симптом социальной эволюции, где внутренний маркетинг и личная выгода преобладают над служением обществу.
9. Реальность и иллюзия в образах силы:
Кедми цитирует Талейрана: Россия никогда не бывает так сильна, как хочет казаться, и никогда не бывает так слаба, как хотят ее видеть враги. Иллюзии политиков и публики часто не совпадают с реальным положением дел, что делает любые непродуманные силовые шаги особенно опасными.
10. Ближний Восток как “регион без большой войны”, но с рисками:
Переброска американских войск — это скорее демонстрация силы и попытка поддерживать “порядок”, чем подготовка к большой войне. Основные локальные противостояния не перерастают в глобальные из-за отсутствия реального стимула, несмотря на громкие заявления.
11. Финальная мысль ведущего:
Даже если внешне все выглядит под контролем, в любой момент ситуация способна измениться радикально: “Империя держала победу на всех фронтах — и никогда не была в такой опасности”. Не только технический прогресс, но и банальные человеческие ошибки могут привести к катастрофе.
---
Вывод и философское осмысление:
Беседа поднимает важнейшие вопросы зрелости, ответственности и качества современного управления миром. Выразительное противопоставление “старых элит”, для которых служение обществу было жизненным выбором, и новых, где политика стала ареной популизма, напоминает нам, насколько социальная и культурная деградация влечет за собой прямые риски.
Главная угроза — не только в технологиях и оружии, а в неспособности большинства нынешних представителей элит к рефлексии, самокритике и стратегическому мышлению. Возникает опасная взаимосвязь: технологический прогресс сочетается с интеллектуальной и моральной деградацией, и появление “клоунов” у руля государств делает сценарии неконтролируемых кризисов всё более вероятными. Иллюзии — о собственной силе, о слабости противника, о простоте решений — подталкивают к авантюрам, тогда как настоящая сила начинается с определения собственных границ и ответственности за слово и дело.
Есть, однако, и повод для осторожного оптимизма. Кедми подчеркивает: за громкими словами редко следует реальная готовность к войне. Механизмы сдерживания пока работают: большинство игроков все же отдают себе отчет (или, по крайней мере, инстинктивно избегают прямых столкновений).
С практической точки зрения, его совет трезв: не принимать на веру заявления, даже самые раскрученные, а оценивать не только содержание, но и автора, его прежние поступки и степень понимания вопроса. Не поддаваться панике перед внешним шумом — искать реальный смысл за фасадом риторики.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли в современном мире — на фоне ускоряющегося технического развития и одновременной интеллектуально-нравственной вульгаризации элит — создать культуру, в которой ответственность и зрелость вновь станут ключевыми критериями для управления обществами? Или мы обречены искать истину и опору только в себе и своем непосредственном окружении, оставляя глобальные процессы течь по воле случая и азартных игроков? Где границы нашей личной ответственности за “вульгаризацию” мира — и можем ли мы, как отдельные граждане, изменить ход истории хотя бы в малом?