Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Глупость политиков ведет мир к последней черте | Яков Кедми и Руслан Сафаров

12 0
Переслано от: Геополитбюро

Дональд Трамп меняет свою риторику в адрес России – стоит ли обращать на это внимание? О риторике и делах современных политиков, о том, как правильно считывать ходы Трампа, о том, почему октябрь 2025-го напоминает январь 1914-го, о собрании американских генералов на базе в Вирджинии, переброске американских сил на Ближний Восток и о том, будет ли война между Израилем и Турцией говорят аналитик, экс-глава службы "Натив" Яков Кедми (Израиль) и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo

Комментарий редакции

Ключевые идеи выступления (тезисы):

1. Деградация политических элит и вульгаризация политики:
По мнению Якова Кедми, за последнее столетие мировая политика сильно упростилась и обесценена: сегодня к власти приходят зачастую люди, далекие от ответственности, компетентности и моральных ориентиров. Политическая карьера все чаще строится на популизме, демагогии и шоу, а не на служении обществу. Это стало общемировым трендом, заметным как на Западе, так и в остальных частях света.

2. Безответственность слова в публичной сфере:
Современные политики и журналисты редко несут ответственность за свои слова. Кедми отмечает, что раньше “слово государственника” весило много, а сегодня публичные заявления используются больше как инструмент саморекламы и инструмент манипуляции настроениями масс.

3. Обесценивание образования и культуры:
Авторитет настоящих профессионалов — ученых, инженеров, педагогов — падает, их место в общественном внимании занимают шоумены и политические клоуны. Высшее образование часто становится формальностью, степень уже не гарантирует ни эрудиции, ни мудрости.

4. Кризис понимания и стратегического мышления:
Политики часто не пытаются даже понять суть происходящих процессов. Логика “мы сильнее — возьмем, что хотим” давно определяет отношение западных элит к миру: поверхностность предпочитает стратегической глубине, а границы силы никто серьёзно не оценивает. Эта логика чревата повторением ошибок, аналогичных ошибкам накануне Первой мировой войны — только теперь на кону новые виды оружия и большая опасность.

5. Неподконтрольная технологическая и военная экспансия:
Развитие новых вооружений и искусственного интеллекта упоминается как фактор современности, который требует огромных денег и новых подходов. В условиях ограниченности ресурсов государства (даже такие “богатые”, как США) вынуждены искать способы финансирования — отсюда экономические войны и усиление давления на других.

6. Проекция силы и финансовые интересы США:
США воспринимают Ближний Восток и другие регионы прежде всего через призму собственных экономических и стратегических интересов, ищут там не “нефть”, как прежде, а деньги и контроль, особенно чтобы поддерживать развитие в области ИИ и остаться глобальным лидером.

7. Опасность военных авантюр:
Несмотря на частые эскалационные заявления, Кедми призывает скептически относиться к “громким пугающим новостям” — они часто продиктованы внутренними мотивами, а не реальной готовностью воевать. В то же время нынешняя технологическая и политическая вульгаризация увеличивает вероятность случайных либо ошибочных решений, сравнимых с ошибками большой политики начала XX века.

8. Инфантилизм и поверхностность во власти:
Иллюстрация через современные примеры (“клоуны-президенты”) — не просто метафора, а симптом социальной эволюции, где внутренний маркетинг и личная выгода преобладают над служением обществу.

9. Реальность и иллюзия в образах силы:
Кедми цитирует Талейрана: Россия никогда не бывает так сильна, как хочет казаться, и никогда не бывает так слаба, как хотят ее видеть враги. Иллюзии политиков и публики часто не совпадают с реальным положением дел, что делает любые непродуманные силовые шаги особенно опасными.

10. Ближний Восток как “регион без большой войны”, но с рисками:
Переброска американских войск — это скорее демонстрация силы и попытка поддерживать “порядок”, чем подготовка к большой войне. Основные локальные противостояния не перерастают в глобальные из-за отсутствия реального стимула, несмотря на громкие заявления.

11. Финальная мысль ведущего:
Даже если внешне все выглядит под контролем, в любой момент ситуация способна измениться радикально: “Империя держала победу на всех фронтах — и никогда не была в такой опасности”. Не только технический прогресс, но и банальные человеческие ошибки могут привести к катастрофе.

---

Вывод и философское осмысление:

Беседа поднимает важнейшие вопросы зрелости, ответственности и качества современного управления миром. Выразительное противопоставление “старых элит”, для которых служение обществу было жизненным выбором, и новых, где политика стала ареной популизма, напоминает нам, насколько социальная и культурная деградация влечет за собой прямые риски.

Главная угроза — не только в технологиях и оружии, а в неспособности большинства нынешних представителей элит к рефлексии, самокритике и стратегическому мышлению. Возникает опасная взаимосвязь: технологический прогресс сочетается с интеллектуальной и моральной деградацией, и появление “клоунов” у руля государств делает сценарии неконтролируемых кризисов всё более вероятными. Иллюзии — о собственной силе, о слабости противника, о простоте решений — подталкивают к авантюрам, тогда как настоящая сила начинается с определения собственных границ и ответственности за слово и дело.

Есть, однако, и повод для осторожного оптимизма. Кедми подчеркивает: за громкими словами редко следует реальная готовность к войне. Механизмы сдерживания пока работают: большинство игроков все же отдают себе отчет (или, по крайней мере, инстинктивно избегают прямых столкновений).

С практической точки зрения, его совет трезв: не принимать на веру заявления, даже самые раскрученные, а оценивать не только содержание, но и автора, его прежние поступки и степень понимания вопроса. Не поддаваться панике перед внешним шумом — искать реальный смысл за фасадом риторики.

Открытый вопрос для размышления:

Можно ли в современном мире — на фоне ускоряющегося технического развития и одновременной интеллектуально-нравственной вульгаризации элит — создать культуру, в которой ответственность и зрелость вновь станут ключевыми критериями для управления обществами? Или мы обречены искать истину и опору только в себе и своем непосредственном окружении, оставляя глобальные процессы течь по воле случая и азартных игроков? Где границы нашей личной ответственности за “вульгаризацию” мира — и можем ли мы, как отдельные граждане, изменить ход истории хотя бы в малом?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/867d7cbc56001d30b0603224098f38d1/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Фильм «Последний богатырь» (2017): Бойтесь диснейцев, дары приносящих
Украинские власти делают очередную глупость, - экс-глава израильской спецслужбы «Натив» (ВИДЕО)
Глупость наступает… Что делать?
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2015
Глупость наступает… Что делать? (3)
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 октября 2015
М.П. Холл. Истинные и ложные пути к мудрости
Либеральная верхушка уничтожает Россию в угоду Западу

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru