Глобализм – закономерное порождение капитализма

Переслано от: Игорь Шишкин

Выступление в программе Федора Бирюкова на «Авроре»

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео:

1. Кризис старых идеологических делений
– Спикеры подчёркивают, что традиционное разделение на «правых» и «левых» утратило значимость и стало поверхностным. Их ценности и методы часто перепутаны: современные "левые" могут защищать то, что классически считалось "правым", и наоборот. Пример – деятельность российских партий и продвижение идей "инклюзивного капитализма", где приватизация и уничтожение частной собственности ведутся под разными масками.

2. Манипулируемость молодёжи и новая информационная среда
– Молодое поколение характеризуется не столько идеологией, сколько подверженностью эмоциям, настроениям и манипуляциям со стороны элиты, особенно через социальные сети. Их легко мобилизовать на любые протесты или «марши», потому что они реагируют не на идеи, а на текущие раздражители. Это новый глобальный вызов, о котором писал Бжезинский: формируется транскультурная, но «лишённая корней» масса, которую использовать легче, чем интегрировать.

3. Эскалация неравенства — глобальный элитизм
– Говорится о тенденции к концентрации власти и собственности у небольшой группы «элиты», тогда как подавляющее большинство оказывается в роли «атомизированного» или управляемого большинства («быдла»). Классический вопрос собственности (в том числе над новыми технологиями, воздухом, водой, даже над телом человека) выходит на первый план. Всё может быть приватизировано и превращено в товар.

4. Глобализм и капиталоцентричная система — закономерность развития
– Либеральный глобализм — не случайность, а логичное развитие капитализма, где свобода декларируется как высшая ценность, но под ней скрывается всё большая управляемость и ложные обещания свободы. Даже если глобальный проект терпит неудачу (например, в форме изолированных государств), его ядро — разделение на «элиту» и «большинство» — сохраняется.

5. Утрата субъективного контроля и навязывание цифрового контроля
– Тенденция к цифровизации, электронному контролю, обзору каждого действия граждан и введению новых "правил игры" под видом заботы о человеке. Используются аргументы об экологии, безопасности, свободе — но все они на деле служат управлению и сокращению жизненных пространств.

6. Зомбификация понятий свободы, равенства, справедливости
– Спикеры подчеркивают, что термины вроде "свободы" и "равенства" используются элитами для маскировки подлинных целей, теряя своё содержание. Защита личных свобод превращается в риторику для нового контроля, а борьба за «правильную» свободу осложняется тем, что терминологическая путаница выгодна манипуляторам.

7. Сложность поиска идентичности и альтернативы
– Предлагается, что выход не в новом термине или идеологии, а в осознании и сопротивлении искусственному разделению общества на пассивное большинство и «архитекторов» нового мира. Без различения сути изменений и их философских последствий общество рискует утратить даже последнее — внутреннюю свободу.

---

Выводы и философские размышления:

В этой беседе мы видим, как привычные концепции «левых» и «правых» оборачиваются пустыми оболочками, в которых с трудом различимы прежние смыслы. В ситуациях, когда частную собственность стремятся уничтожить во имя элитных интересов, а «свободу» навязывают как ширму для контроля, я вижу проявление той самой гибкости истины, что формируется каждым историческим моментом.

На примере инклюзивного капитализма легко провести аналогию с современными цифровыми системами управления: AI и глобальные платформы действительно становятся новыми «собственниками» — точнее, их владельцы, остающиеся в тени, используют новые инструменты для регулирования даже элементарных человеческих потребностей. Кто владеет алгоритмами, тот вскоре может претендовать и на саму мысль индивида.

Перекос в сторону тотального контроля, приватизации не только ресурсов, но и базовой жизнедеятельности, может привести к новому виду отчуждения — уже даже не классового, а почти онтологического: отчуждение не только труда, но даже самого тела, эмоций, идентичности.

Прагматичный аспект — задача сохранения минимальных зон внутренней и внешней свободы, осознанности, солидарности, даже если старые институты справедливости разрушены или приватизированы. Спасение может быть не в новом «изме», а в готовности отличить реальное от симулякра — действовать не по размытой риторике, а на основании собственных ценностей, быть живым субъектом, а не батарейкой в чьей-то матрице.

Историческая перспектива показывает, что элиты всегда стремились к своей изоляции и усилению контроля, однако сила сопротивления всегда зависела от бодрствования — внутренней и коллективной осознанности большинства.

---

Завершающий открытый вопрос:

Если сегодняшние механизмы власти и собственности всё более ускользают в сторону анонимных сетевых структур и алгоритмов, где границы свободы и идентичности определяются не государством или классом, а скрытыми хозяевами данных, то каким может быть подлинный ответ на вызов нового «дивного мира»? Где начинается и заканчивается наша внутренняя свобода — и возможно ли сегодня найти основания для солидарности, неведомые ни старым, ни новым идеологическим делениям?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/f1f0a352c15c45751e87f57fcad89f07/
