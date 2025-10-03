Фёдор Лисицын разбирает книгу Амелии Рид «Цифровая ловушка. Как не потерять ребёнка в цифровом мире» и рассуждает о том, как современные технологии влияют на детей и подростков. Можно ли решить проблему простыми запретами, или дело глубже — в самой культуре, обществе и экономике? В выпуске обсуждаются темы подростковой зависимости от гаджетов, шантажа через интимные фото, сегрегации по доходам, экономической несправедливости, а также последствия чрезмерных ограничений. Лисицын проводит параллели с историей, религией и культурой, объясняя, почему борьба должна идти не с инструментами, а с причинами.

Книга "Цифровая ловушка. Как не потерять ребёнка в цифровом мире.Амелия Рид":

00:00 Введение и контекст

00:51 Критика подхода книги

03:40 Влияние технологий на детей

05:36 Примеры негативного влияния

07:10 Движение «Тех Экзит»

08:57 Ограничения в школах

09:49 Заключение

10:45 Ограничения и их последствия

11:33 Шантаж и подростковая культура

12:23 Борьба с подростковой культурой

13:13 Порнография и общественное мнение

14:08 Запреты и их последствия

15:09 Апокалипсис и культурное оружие

15:53 Методы воспитания

16:39 Телевидение и семейные вечера

18:25 Альтернативы цифровым технологиям

18:50 Стоимость настольных игр и воспитание детей

19:45 Зависимость от социальных сетей

20:40 Различия в использовании гаджетов

21:38 Экономическая несправедливость и детские площадки

23:07 Культурные изменения и литература

25:42 Библейская программа и её последствия

27:23 Электронные дневники в школе

29:02 Законодательные меры против цифровых технологий

30:05 Критика цифровых технологий

31:03 Социальные сети и сегрегация

32:03 Запреты и контроль

32:48 Борьба с порнографией

33:40 Автоматические фильтры

34:43 Преимущества современных технологий

35:42 Взаимодействие с детьми

36:40 Заключение

