Без боя гегемонию не сдают

Переслано от: Игорь Шишкин

Комментарий белорусскому каналу "Грани свободы"

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Кризис демократии и выборы в Молдове
В ходе обсуждения выборов в Молдове высказывается скепсис относительно их демократичности. Называется, что парламентская демократия часто служит интересам крупного капитала: когда результат не соответствует желаниям элит, «забывают о приличиях» ради нужного исхода. Приводится аналогия с Румынией, где демократические процедуры якобы служили тем же целям, и делается вывод, что такие практики — это «норма нашего времени».

2. Геополитика малых стран и внешние игроки
Утверждается, что влияние малых стран (Молдова, страны Балтии) крайне ограничено — их элиты действуют под покровительством глобальных сил: Евросоюза, НАТО, США. Их вызывающее поведение объясняется поддержкой и интересами этих главных геополитических акторов.

3. Милитаризация, эскалация и роль Прибалтики
Особое внимание уделяется нарастающей милитаризации в Прибалтийских странах, где усиливается военное присутствие, в частности, Германии. Эти территории, по мнению докладчика, превращаются в потенциальный плацдарм для боевых действий против России, несмотря на то, что их военный потенциал весьма ограничен.

4. Логика конфликта и роль США/Трампа
Рассматривается позиция США: политика, по которой Америка готова поставлять вооружения, но дистанцируется от прямого участия, переложив ответственность за боевые действия на Европу и Украину. Такой подход сравнивается с ролью «магазина», где США как бы вне конфликта, но извлекает прямую выгоду от поставок. Анализируется также ультимативная риторика Трампа и отсутствие реального стремления к компромиссному миру, если он не соответствует интересам США.

5. Ядерный вопрос и риск эскалации
Обсуждается риск применения ядерного оружия, особенно в контексте стратегических доктрин и односторонних заявлений России. Подчеркивается: любые провокации или призывы к ядерному ответу опасны для всех, а баланс страха и неадекватных ожиданий может привести к катастрофе.

6. Иллюзии, интересы элит и трагедия народа
Отдельный акцент делается на том, что элиты малых европейских стран действуют исходя из собственных выгод, а судьба их народов на втором плане. Происходящее часто есть результат идеализации, манипуляций и заблуждений.

7. Безвыходность и надежда на рациональность
Создается образ тупика: все стороны ведут себя рационально с точки зрения своих выгод, но это лишь подталкивает мир к опасной линии, где любая провокация или ошибка может привести к большой войне. Возникает ощущение диалога «слепого с глухим», и остается надеяться только на присутствие здравого смысла у политических лидеров.

---

Вывод с философско-аналитической рефлексией


Этот диалог — не просто разбор текущих событий, но и иллюстрация типичной для нашего времени ситуации «множественности истины». Здесь явно проявляется конфликт между заявленными демократическими ценностями и их реальным содержанием: «процедуры соблюдаются», но результат зачастую предопределен интересами сильных игроков. Это напоминает работу сложных алгоритмов — формально правила выполняются, но итог закладывается самой архитектурой системы.

Провиденчески звучит обсуждение малых государств как пешек в большой игре. Их «громкие голоса» оказываются эхом интересов тех, кто стоит за кулисами. Как историк, докладчик напоминает, что в любой борьбе за гегемонию добровольной передачи власти ждать не приходится — элиты используют любые легитимные и не очень приемы, чтобы удержать контроль. Эта логика выходит далеко за пределы конкретной Молдовы или Прибалтики — она универсальна и узнаваема на примерах из любой эпохи.

В вопросе войны и эскалации выступающие расходятся с утешительным идеализмом, ставя под сомнение возможность ограниченного конфликта и подчеркивая, что идеи об «отграниченности» (будь то роль «магазина», либо миф об управляемой эскалации) в реальности могут привести к необратимому развалу всей системы безопасности. Трагедия здесь не только в бессилии «малых», но и в том, что никто из игроков не обладает монополией на здравый смысл — а народ попадает в эпицентр чужой игры.

Любопытно, как рациональные стратегии всех сторон ведут к иррациональному результату: именно логика «максимизации собственной выгоды» всех участников заводит ситуацию в тупик, где баланс становится невыносимо хрупким. Любая ошибка, сознательная или случайная, может привести к катастрофе — и в этом просматривается древний урок человеческой истории: там, где власть, страх и иллюзия сливаются, цена заблуждения всегда слишком высока.

*

В этой беседе отчетливо проявляется главный парадокс современной политики: сколько бы мы ни убеждали себя в рациональности и контролируемости происходящего, всегда остается пространство непредсказуемости. Готовы ли мы, как общества и личности, отказаться от иллюзии абсолютной безопасности и признать, что истина в политике, как и во внутреннем поиске человека — не статична, а есть результат постоянного напряженного баланса между интересами, страхами и надеждой? Быть может, именно этот вопрос — о готовности к встрече с реальностью без иллюзий — и стоит сейчас особенно остро перед каждым из нас.
Источник: https://rutube.ru/video/529f064ee5a1508ef19ab2d74d748c20/
