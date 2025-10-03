Америка рушится? Элиты, раскол и тень Сталина | Вардан Багдасарян
Вардан Багдасарян анализирует убийство Чарли Кирка как символический знак возможной гражданской войны в США и разрушения двухпартийного консенсуса. В выпуске обсуждаются социальные и идеологические расколы американского общества, перепроизводство элит по П. Турчину, роль ЦРУ и паразитарная модель экономики США.
Отдельное внимание уделяется историческим параллелям: колониальной миссии англосаксов, Куликовской битве и распаду Золотой Орды. Поднимаются вопросы русофобии, исторической памяти и постколониализма. В финале рассматривается фигура Сталина — от символа социальной справедливости до точки спора между народом и элитой — и необходимость создания новой идеократической элиты.
Книга "Фашизм и нацизм: вторая попытка. Багдасарян В.Э":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/fashizm-i-natsizm-vtoraya-popytka-bagdasaryan-v-e-bagdasaryan-vardan-ernestovich-1735577254/?sh=qST_rw0NjQ
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/274119041/detail.aspx
Книга "ЦРУ: История позора. Ричард Блейк":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/tsru-istoriya-pozora-2680612403/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/495870116/detail.aspx?targetUrl=GP
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение и убийство Чарли Кирка
00:19 Двухпартийный консенсус и его разрушение
02:07 Социальные и идеологические расколы
03:09 Левый фашизм и свобода
04:52 Перспективы гражданской войны
06:53 Пропорции разделения общества
08:36 Культурная антропология и типы людей
10:06 Политические изменения и выборы
11:28 Консерватизм и техно-элиты
12:44 Вероятность гражданской войны
13:39 Подготовка к чрезвычайным ситуациям
14:40 Перепроизводство элит и клиодинамика
15:39 ЦРУ и мировая политика
16:18 Индикаторы перепроизводства элит
17:15 Паразитарная система США
18:46 Последствия перепроизводства элит
20:48 Критика понятия элиты
21:42 Миссия белого человека
23:19 Исторические последствия англосаксонского влияния
25:11 Куликовская битва и историческая память
27:38 Распад Золотой Орды и формирование идентичности
30:32 Иерархия дикости и цивилизации
31:24 Нацистская пропаганда и русофобия
32:59 Русофобия и монголофобия
34:39 Исторический контекст Куликовской битвы
37:01 Роль Генуи и Мамая
39:08 Проблемы современной исторической науки
42:03 Постколониализм и суверенитет
44:21 Консолидация Китая и России
45:21 Историческое воспроизводство расизма
46:03 Храм мира в Японии
46:56 Признание геноцида советского народа
48:46 Историческое наследие Запада
50:41 Переименование Волгограда в Сталинград
52:19 Восприятие Сталина в обществе
54:27 Рост популярности Сталина
57:51 Необходимость исследования сталинского периода
59:42 Изменения в восприятии Сталина
01:00:39 Подход Сталина к управлению
01:01:27 Восприятие Ивана Грозного
01:03:16 Раскол в восприятии прошлого
01:04:36 Сталин и элита
01:05:34 Символика Великой Отечественной войны
01:07:11 Новая элита
01:08:13 Бюрократия и идеократия
#ВарданБагдасарян #США #ГражданскаяВойна #ЧарлиКирк #Сталин #История #Политика #КуликовскаяБитва #Постколониализм #Русофобия
Комментарий редакции
1. Глубокий раскол и кризис идентичности в США
Вардан Багдасарян выделяет нарастающее напряжение и даже угрозу гражданской войны в американском обществе. Он обращает внимание, что в прошлом двухпартийный консенсус — различия между демократами и республиканцами — был скорее вопросом нюансов, а не принципиальных различий. Сегодня же этот консенсус разрушен из-за острых конфликтов идентичности, ценностей, вопросов пола, рас, роли традиций, что создает уникально острое размежевание в обществе.
2. Переход к постмодерну и трансформация элит
Переход к постмодерному устройству общества привел к разрушению прежней системы подготовки и отбора элит: раньше предпочитали фундаментально-консервативный тип (традиции, преемственность), сейчас часто выбирают маргиналов, гибких, нестабильных или легко управляемых фигур, лишенных прочной ценностной опоры. Это меняет всю политическую ткань как США, так и шире — Запада.
3. Перепроизводство элит и кризисы
Обсуждается концепция Петра Турчина о том, что кризисы становятся неизбежны при "перепроизводстве элит" — когда слишком много претендентов на ограниченное число позиций власти, и эти группы начинают остро конкурировать, провоцируя социальные потрясения. В США избыток "паразитарных", сервисных секторов и дефицит реального производства подрывают устойчивость.
4. Критика западного "добра" и исторических нарративов
Западная цивилизация мыслит о своей миссии как о "несении добра", но под этим лозунгом происходили колониальные захваты, геноциды, эксплуатация, культурная дезинтеграция. Ставится под сомнение искренность и гуманность исторической роли США и Британии; приводятся многочисленные исторические примеры насилия под эгидой продвижения "цивилизации".
5. Значение исторической памяти и символических фигур в России
Раскрывается спора о роли Куликовской битвы и фигуры Сталина. Подчеркивается, что историческая память не только факт описания прошлого, но и конструкт идентичности общества. Реальность "параллельных историй" (разные трактовки у элиты и народа) подрывает единство. Фигура Сталина становится сакральным символом, объединяющим самые разные слои общества вопреки официальным оценкам — символ сильной власти, социальной справедливости и антизападничества.
6. Проблема элиты и бюрократии
Багдасарян критикует наследие термина "элита", уходящее корнями в иерархии и расовые теории. Советская модель (и идеал христианства) ставят во главу угла идею фундаментального равенства, а не "успешности" или происхождения. Бюрократия — когда инструмент (средства управления) становится самостоятельной целью, отрывается от ценностей и целей общества, что требует идеократического (ценностного) противовеса.
7. Глобальные столкновения идентичностей и цивилизационных моделей
В обсуждении Китай и России нарастающее сближение объясняется не только прагматикой политики, но и сходством исторической травмы, опытом противостояния западной доминации и стремлением к восстановлению собственных смыслов и суверенного понимания будущего.
---
Выводы, практические и философские
В беседе проводится четкая аналогия между социальными кризисами современных сверхдержав (США, Запад) и исторической борьбой за идентичность и самостоятельность. Разрушение прежних смыслов, попытка переосмысления образов прошлого (Сталин, Куликовская битва) неизбежно ведет к осознанию хрупкости общества, основанного на противоречивых или размытых ценностях.
Историческая память становится не столько вопросом фактов, сколько инструментом формирования коллективного сознания и выбора будущего. Споры о "добре", "элите", моделях управления — это не только споры о прошлом, но и о возможностях, путях и границах цивилизационного развития.
Фигура "элиты" переосмысляется — под сомнением сама модель иерархичности; обсуждается возврат к идеям равенства и смыслового (а не формального или силового) лидерства.
В глобальном масштабе прослеживается разлом между западной идеей универсализма (часто агрессивно насаждаемой) и растущим стремлением иных цивилизаций к самостоятельному определению судьбы, поиску собственных смыслов и суверенных понятий.
---
Открытый вопрос
Если истина о прошлом столь многогранна и меняется в зависимости от ценностей, взглядов и коллективной травмы, можем ли мы построить единую идентичность без опасности новых разрушительных расколов? Не заключен ли смысл зрелого общества в том, чтобы признавать множественность историй, формировать единство не вопреки различиям, а на их признании и осмыслении?
Ага,рушатся ,рушатся-много веков.Дошло до простейшего:один еврей назначил др.Сару возглавлять церковь”,ладно бы банк ..
“ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Епископ Лондона Сара Муллалли стала первой женщиной, назначенной на должность архиепископа Кентерберийского – духовного главы Церкви Англии. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
“Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби”, – сказано в нем.
Стармер приветствовал назначение Муллалли, заявив, что “Церковь Англии имеет глубокое значение” для Великобритании.
“Ее церкви, соборы, школы и благотворительные организации – неотъемлемая часть наших сообществ. Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в нашей национальной жизни. Я желаю ей всяческого успеха и предвкушаю совместную работу”, – отметил премьер.”