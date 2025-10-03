Александр Новиков – “Сергей Есенин”
Александр Новиков
Сергей Есенин
концерт в Московском Театре Эстрады 1997 г.
1. Интродукция Интродукция
2. Пускай ты выпита другим…
3. Годы молодые…
4. Может поздно…
5. Батум
6. Папиросники
7. Пой же, пой
8. Все живое особой метой
9. Сыпь, гармоника!
10. Ты прохладой меня не мучай…
11. Снова пьют здесь, дерутся и плачут…
12. Записки
13. Симфония двора
14. Чайная роза
15. Воробьи
16. Каторжанские байки
17. Полудурок
18. Друг мой Колька
19. На Восточной улице
20. Это не лето
21. Белый голубь
22. Побрякушка
23. Похороны Абрама
24. Вано, прочти…
25. Женщина ушла
26. Когда мне было 20 лет
27. Золотая рыба
28. Безработный музыкант
29. Уличная красотка
30. Шансоньетка
31. Представление участников концерта
32. С красавицей в обнимку
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
1. Личное признание и отношение к поэзии Есенина
Александр Новиков начинает концерт с размышлений о своей давней мечте — исполнить песни на стихи Сергея Есенина. Он подчеркивает, что для него это событие не только почетное, но и очень волнительное, ведь Есенин для него — воплощение "истинно русского поэта".
2. Темы утраты, памяти и взросления
В песнях и стихах, звучащих на концерте, постоянно присутствуют мотивы прощания с юностью, переоценки прошлого, внутренней борьбы между былой удалью и зрелой трезвостью. Пример — рефрен “пора расстаться с озорной и непокорной кровью” и образ сентября как времени перемен в жизни.
3. Образы русского быта и русского характера
Через есенинские стихи и собственные произведения Новиков передает атмосферу провинциальной России, народных промыслов, городских закоулков, "кабацкой" Москвы, уличных гармоник, простых людей со своими радостями и печалями. Это мир, где соседствуют красота, грубость, тоска, юмор и простое человеческое тепло.
4. Тема любви — светлая и трагическая
В творчестве тесно сплетаются мотивы безответной любви, неизбежной разлуки, женской красоты и легкой погрешности. Любовь у Есенина и у Новикова всегда земная, даже если изломанная, с оттенком грусти и принятия человеческой слабости.
5. Утраченные идеалы, воспоминания детства и юности
В песнях Новикова находит отражение глубокая ностальгия: по дворовым компаниям, дворцам сирени, уличным симфониям двора, простым мечтам детства и студенческой беззаботности. Чем дальше, тем сильнее тоска по необратимо ушедшим людям и времени.
6. Дух времени и социальных изменений
Артист ненавязчиво фиксирует перемены в обществе: исчезновение дворовой культуры, ожесточение быта, утрату старых простых связей между людьми, вставляет реальные эпизоды из жизни — воровскую романтику, каторжные истории, реальность улиц.
7. Тепло и благодарность публике
Новиков не раз выражает искреннюю благодарность собравшимся: за любовь к поэзии, за способность понимать Есенина не рационально, а "сердцем" — так, как хотел сам поэт. Лейтмотив — ценность человеческого общения "здесь и сейчас".
---
Вывод
В этом концерте рождается парадоксальная многослойность: казалось бы, исполнение песен на стихи давно ушедшего поэта становится площадкой для разговора о самом важном для каждого — взрослении, памяти, остро ощущаемой бренности любви и жизни, о двусмысленности идеалов и о неизменной необходимости благодарности — себе прошлому, людям рядом, своей родине.
Новиков своими песнями не столько возрождает Есенина, сколько пропускает его через свою судьбу, подчёркивая субъективность переживания поэзии — ведь для каждого Россия, любовь, молодость, дружба и даже хулиганство окрашены личным оттенком. Его позиция — осознанная, не идеализирующая, не склонная к морализаторству. Он не носитель "истины о России" и не проповедник правильной любви — он свидетель, приёмник и передатчик жизненного опыта, который становится универсальным, потому что честен.
Есть ли в этих песнях финальный ответ — что такое настоящая Россия или настоящая любовь? Скорее, Новиков предлагает мягко усомниться в возможности "окончательной истины" и соглашается с есенинской максимой: "Всё проходит, всё остается воспоминанием и тревогой сердца". Настоящая мудрость — в принятии этой несовершенства мира с кроткой благодарностью и готовностью вновь выходить к жизни "на встречу сентябрю", умея прощать себе былое хулиганство, не теряя нежности к тем, кто ушёл, и не переставая удивляться новому дню.
Открытый вопрос:*
Может быть, человечность и поэтический взгляд на жизнь именно в том, чтобы снова и снова обнаруживать в самом обыденном — уличной гармонике, записке девочки, дождливом сентябре — то, что требует не объяснений, а простого и тёплого присутствия? Находим ли мы себя в этих мелочах — или в вечном поиске истины о себе всегда тоскуем по тому, что уже не вернуть?