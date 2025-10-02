Очередная попытка решить «русский вопрос». Игорь Шишкин
Комментарий редакции
1. Американская стратегия гегемонии неизменна, но методы различаются
Как Байден, так и Трамп представляют две разные, но схожие по цели линии – сохранение мирового лидерства США. Казалось бы, оппозиция между «глобалистами» и «антиглобалистами», на деле – спор о способах, а не о самой задаче.
2. Образ Трампа ошибочно воспринимается как хаотичный
Общественное мнение в России нередко склонно недооценивать Трампа, считая его непоследовательным и иррациональным. Автор настаивает: его стратегия последовательна и прагматична, непредсказуемость – лишь инструмент давления и достижения целей.
3. Миротворческие инициативы Трампа не связаны с гуманизмом
Трамп, заявляя о желании «остановить войну за один день», стремится не к миру как таковому, а к изменению баланса в пользу США – либо через выгодную «сделку», которая ослабит Россию, либо через внутреннюю дестабилизацию. Мирные предложения служат продолжением империалистической политики, а не выражением пацифизма.
4. Западная геополитика веками видит в России не конкурента, а препятствие
Автор сопоставляет современные и классические западные подходы: Россия (или Советский Союз) – не соперник за гегемонию, а помеха ее установлению. Крах СССР был воспринят, как наступление однополярной эпохи, но оживление России вновь формирует проблему для США и их союзников.
5. Стратегия Байдена провалилась, США стоят перед риском прямого конфликта
Попытка добиться «стратегического поражения» России чужими руками зашла в тупик и подтолкнула ситуацию к опасной черте – угрозе ядерной эскалации.
6. Поиск новых решений: ультиматумы Трампа и роль Европы
Трамп, в отличие от Байдена, делает ставку на давление, сделки, ультиматумы – предлагая России «выгодную» сдачу позиций, либо угрожая большой войной в Европе. Реально же Европа и киевский режим заинтересованы именно в затяжном конфликте, преследуя собственные выгоды.
7. Реакция России, Китая и Индии
Россия не реагирует на ультиматумы способами, ожидаемыми на Западе; Китай и Индия, осознавая роль России как «буфера» против неоколониализма, не готовы идти на разрыв – для них поражение России означало бы угрозу собственной независимости.
8. Игра Трампа – попытка выкрутить руки России и избежать критических издержек для США
Автор подчёркивает, что любые «мирные» инициативы строятся на логику жесткого торга; предложения США могут таить угрозу безопасности России, как считалось на переговорах, поэтому компромисс маловероятен, а игра продолжается на грани большой войны.
Выводы и рефлексия
Обобщая, в видео прослеживается попытка отказаться от иллюзий относительно роли Трампа (или любого другого американского лидера) – он не друг и не враг в привычном смысле, а выразитель постоянной и неизменной логики «большой игры» за мировое доминирование. Идеалы и гуманистическая риторика всегда вторичны по отношению к суровым интересам и историческим установкам. Риторика и стиль могут меняться, но цели остаются прежними.
Особое внимание уделяется тому, как оперируют стереотипами: российское общество склонно идеализировать (или демонизировать) фигуры, не замечая за этим глубинных процессов – рассогласования между «сказанным» и «реальным», между образом суетливого шоумена и инструментом строгого планирования.
Затяжной конфликт вокруг Украины оказывается выгоден слишком многим игрокам, чтобы ожидать его скорого завершения: и европейская бюрократия, и киевская власть, и американские корпорации находят в нем собственные «дивиденды». Реальными противниками становятся иллюзии о «простых решениях», которые часто маскируют собственные страхи и неготовность к переменам.
Философское измерение
Можно заметить, что тема «русского вопроса» оборачивается метафорой цивилизационной бессистемности, где крупные игроки вынуждены раз за разом переигрывать матрицы прошлого, забывая о множественности правды и уязвимости любых абсолютов. Образ России как «препятствия», а не «претендента» – ключевая точка, на которой сходятся линии истории, реальной политики и коллективных комплексов.
Принципиальный вопрос возникает: не порождает ли постоянное давление (и внутри России, и со стороны Запада) желание укрыться в упрощённом мифологическом образе – «большого мира», «единой стратегии», «раз и навсегда решённого вопроса»? Не повторяет ли общество ошибку идеализации, забывая о многогранности и текучести истины?
Открытый вопрос для размышления
Если попытки «решить русский вопрос» раз за разом сводятся к повторению старых сценариев в новых декорациях, способна ли сама логика великой игры когда-либо породить подлинный диалог и взаимное признание? Или мир по природе своей обречён оставаться пространством компромиссов, где истина не столько достигается, сколько вечно ускользает между страхами, амбициями и иллюзиями всех сторон?