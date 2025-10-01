Великий Туран: Реальность или угроза миру? | Ахмат Глашев
Ахмат Глашев, кандидат филологических наук, тюрколог, историк и востоковед, обсуждает роль Давлета Бахчели в политике Турции, его идеи союза с Россией и Ираном и наследие концепции Великого Турана. В выпуске затрагиваются геополитические интересы Турции и Ирана в Сирии, перспективы тюркско-российского сближения и возможные противники подобного союза. Особое внимание уделено культурным взаимосвязям тюркских и кавказских народов, языковым заимствованиям, а также историческому наследию Аварского и Хазарского каганатов. Рассматриваются примеры миграций древних венгров, влияние тюркских языков на украинский, а также роль Руси как наследницы тюркских государств.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Идея Великого Турана и её контексты
- Турецкий националист Давлет Бахчели предложил объединение Турции, России и Ирана, что вызвало неожиданную реакцию у части политологов.
- Великий Туран — это не только тюркский проект, а идея объединения разных народов исторически сложного и смешанного пространства Евразии.
- Попытки создать политическое или даже военно-политическое объединение тюркских государств неоднократно предпринимались в истории, но их долговечность вызывает большие сомнения.
- Турция, несмотря на НАТОвское членство, имеет больше пересекающихся интересов с Россией и Ираном, чем противоречий, особенно на фоне попыток Запада "отсечь" Турцию.
2. Культурное и этническое взаимопроникновение
- Исторические границы личности, этноса, языка гораздо прозрачнее, чем это принято считать.
- Практически все народы Евразии тесно смешаны и культурно, и генетически; миф о «чистых» тюрках, славянах, иранцах или финно-уграх опровергается современной наукой.
- Есть глубокое смешение языков: тюркизмы в славянских и иранских языках, славянизмы и персизм в тюркских, заимствования в обоих направлениях.
3. Границы и возможности политических союзов
- Геополитический "союз" Турции, России и Ирана возможен технически, но он не будет классическим национальным объединением по этническому принципу. Основанием должен стать прагматизм, экономический и военный интерес, а не этническая идеология.
- Как только речь заходит о доминировании внутри союза, возникают конфликты — это старо как мир (пример: распад единого Тюркского каганата, конкуренция за влияние между Китаем, Россией и Турцией).
- Европейский Союз и США считаются потенциальными противниками такого союза, поскольку такой альянс будет подрывать их влияние в регионе.
4. Взаимосвязь древних культур и государственности
- Русь была вплетена в общую евразийскую ткань: княжеские роды с половецкой или тюркской кровью, взаимовлияние степи и леса, мирное и военное взаимодействие.
- Привычное разделение "тюркское – исламское, славянское – христианское" упрощенно и искажает реальную историю, где идентичности были куда сложнее и гибче.
- Хазарский каганат — пример тюркского государства, чьим наследником во многом стала Древняя Русь, и где христианство, ислам и язычество сосуществовали.
5. Широта понятий и научный прагматизм
- История, лингвистика, культурология и генетика сегодня дают всё больше аргументов против "национальной чистоты" и этнического исключения.
- Теории происхождения тюрков (Алтай, Поволжье, Сибирь и др.) пока окончательно не решены; новые данные по ДНК лишь укрепляют картину взаимопронзённости.
- Языковые и культурные контакты были не исключением, а нормой и фактически платформой для формирования государств и идентичностей.
---
Вывод
В беседе проявляется важный срез современной мысли о культуре и политике Евразии: здесь нет "чистых" народов или однородных культур. Даже тот проект, который сегодня некоторыми озвучивается как "Великий Туран", в реальности оказывается либо утопией, либо заведомо недолговечным образованием, если его пытаться строить по этнически-идеологическим лекалам.
Смешение культур, языков, браков, государств и интересов гораздо глубже, чем националистические представления о прошлом и будущем. Именно потому объединения на почве прагматики — экономики, безопасности, стратегических интересов — имеют больше шансов на жизнеспособность, чем мечты "большого этнического единства".
В практическом смысле, народы Евразии скорее связаны сложной сетью взаимных влияний, чем стеной разделений, а идеализация "кровного" единства лишь мешает увидеть преимущества гибких культурных и политических альянсов.
История показывала: каждая попытка построить союз на этнической чистоте или исключении — заканчивается конфликтами и внутренними разломами. Можно ли построить прочное единство на признании именно смешанности и многообразия? Может ли истинная сила союза быть не в "единстве крови", а в слаженной работе отличий? Как нам в повседневности переосмысливать свои корни, чтобы они не разъединяли, а становились ресурсом мудрости и взаимопонимания?