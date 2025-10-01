Состояние образования в России — ретроспектива и будущее .
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Образование как стратегический ресурс государства
Собеседники едины во мнении, что система образования — основа существования и развития страны, особенно в условиях внешних вызовов и угроз. Без качественного образования невозможно устойчивое развитие общества и реализация национальных целей.
2. Ретроспектива: Советская школа и её наследие
— В советский период образование имело массовый, включающий характер — все должны были получить полноценное общее образование, была тесная связь общего и профессионального образования (ПТУ).
— Школа и ВУЗы опирались на фундаментальную подготовку (особо подчеркнута роль известных учёных как преподавателей), а профессия учителя пользовалась уважением и поддерживалась государством.
— Система воспитания включала не только учебный, но и внеклассный (пионерия, лагеря, коммуны) и идеологический аспекты.
3. Критика реформ Горбачёва, ельцинской эпохи и последовавших изменений
— Уже на переломе 80-х началось «размывание» системы: ликвидация особенностей профтехобразования, сокращение образовательных структур, утрата преемственности и фундаментальности.
— В дальнейшем (либеральные реформы) престиж рабочих специальностей уничтожен, массовое стремление к высшему образованию породило инфляцию дипломов, падение уровня подготовки.
— Перенос "балонской системы", ориентация на западные шаблоны — критикуются как некритичное копирование, а не творческое заимствование.
4. Современные проблемы системы образования
— Сокращение преподавания ряда дисциплин (иностранные языки, естествознание, обществознание) и административные новшества воспринимаются как маркер негативных тенденций.
— Обществознание и философия объявляются "лишними", что ведёт к снижению аналитических и критических навыков.
— Проблема учебников — их качество и идеологическая направленность обсуждаются отдельно; не хватает адекватных авторов в ряде дисциплин.
5. Кадровый кризис и выгорание учительского корпуса
— Учителя низко оплачиваются, сталкиваются с колоссальной нагрузкой и выгоранием, уходят из профессии.
— Качество педагогической подготовки существенно упало, многие педагоги сами не обладают достаточной глубиной знаний.
6. Финансирование системы образования
— В прошлом образование финансировалось как приоритетная сфера (приведен пример с выделением до 13% государственного бюджета даже в тяжёлые послевоенные годы).
— Сейчас затраты намного меньше по значимости, при этом показательно высокая зарплата в других сферах (курьеры и пр.) подчёркивает обесценивание профессии учителя.
7. Утрата миссии и дегуманизация образования
— Советский опыт понимал школу как институт формирования творческого и социально-активного человека.
— Современная система, по мнению спикеров, готовит едва ли не потребителя или винтик, теряются смыслы, а знания становятся инструментом социальной мобильности, а не личностного развития.
8. Проблемы идеологии и методологии
— Отмечается уход от марксистско-ленинской методологии, размытость ценностных ориентиров, западное влияние через такие направления, как политология (названной лженаукой).
9. Зарубежный опыт: Китай
— Китай — приведён как пример государства, которое творчески воспользовалось советским образовательным и педагогическим наследием и сейчас получает плоды этого решения.
10. Призывы к действию и роль конкретных людей
— Необходимость опоры на лучшее советское наследие, уважения к профессии учителя, значительных кадровых и финансовых вложений, творческого подхода к реформам.
— Особо отмечены усилия отдельных политиков и учёных (называются члены КПРФ, Смолин), борющихся за возрождение образования.
---
Вывод: Многогранность кризиса и возможные пути к обновлению
В данной беседе участники не столько формулируют универсальный рецепт, сколько вскрывают запутанный клубок проблем, отражающий и духовный, и социально-экономический, и культурный срез российского общества. Смысловой оттенок постоянно скользит от критики конкретных реформ к более широкому размышлению о цивилизационном выборе России.
Прослеживается несколько фундаментальных идей:
- Образование — не просто передача знаний, но формирование свободного, творческого, этичного и граждански мыслящего человека.
- Исторический опыт советской школы, при всех его недостатках и идеологических перегибах, обладал некоторым ядром ценностей (доступность, фундаментальность, уважение к труду и к науке).
- Современные реформы «размыли» это ядро, ликвидировали уважение к профессии, системность и преемственность, усилили неравенство и утрату смыслов.
- Кризис образования — своего рода зеркало кризиса общества: когда теряется уважение к педагогам, обесценивается гуманитарное знание и творчество, трудно говорить о настоящем национальном развитии.
- Необходимость критического взгляда на любые заимствования: ценность не в слепом копировании, а в творческом осмыслении (был проведён параллель с Китаем, который использовал, не повторяя, советский опыт).
- Проблема зарплат и статуса учителя выходит за пределы экономического вопроса — это символ кризиса социальных ориентиров.
С одной стороны, встреча наполнена тоской по прошлому и болью за утраченные смыслы, с другой — ощущается призыв к взвешенному осмыслению и возрождению лучшего, без догматизма, но и без равнодушия.
Важно, что вновь и вновь подчеркивается практический аспект: без педагогов, без установки на качество, без современных методик и достойного статуса системе грозит дальнейшая деградация.
---
Открытый вопрос
Если роль образования столь фундаментальна для формирования свободного и думающего человека, а качество школы — есть зеркало умонастроения общества, то что должно стать тем философским и ценностным основанием, вокруг которого в современной России возможно возрождение образовательной системы? И возможно ли вообще построить школу будущего без согласия общества о том, каким быть самому человеку — винтиком, потребителем или творцом?
_V наше,Советское Время,Людей Учили -
Думать и Рассуждать!
_НЫНЕ,социум ПРИНУЖДАЮТ -
ВЕРИТЬ(в Т.Н.”боха”)и МОЛЧАТЬ…
_Во-времена Советские – Творчеству Учили!
НЫНЕ-же людей – ОБМАНом ЗАМУЧИЛИ…
_Во Время Советское(наше)-
была Жизнь СВЕТСКАЯ!
Ныне-же какая-то – РЕЛИГИОЗНО=соловетская…
_УБРАЛИ Образования для Народо-населения!
Зато ВНУШАЮТ – РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление”!
Ведут ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ — оБОЛВАНивание(оБАРАНивание)…
_ДЛЯ ныне’шней “власти=МАСТИ” – Образованные ВРЕДны!
для этИХ…чужИХ во-власти – “ОКОРМЛЁННЫЕ”(религией)НУЖНЫ…
_НЫНЕшнее НАСЕЛЕНИЕ(в России)- в РАБов-МОЛЧАЛЬНИКОВ превращают!
За слова Правды О Реалиях в России – ШТРАФуют и САЖАЮТ…
_Образованные и Грамотные – ЭТОЙ системе(“едро$$не”)НЕ нужны!
Ведь Они СТАНУТ Мешать(НЕ давать)- РАЗГРАБЛЕНИЮ страны…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-> В России – Нужно ЭТУ “власть=МАСТЬ” Менять!
-> В России Нужно – Власть Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
***********************************************
И…НЕ надо “патриотически” – лямантавать-И-”ВЕРЕЩАТЬ”…
Нужно “паранжи”=НИКi снимать И – Правду излогать – и НЕ врать!
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 01-10-25