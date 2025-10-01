Нагаев. Вместо Трампа: кто ведёт политику США; Израиль больше не нужен; Европа теперь как Зеленский
Почему Европа взвыла после слов Трампа? Чарли Кирка убили структуры Сороса? Как удар по Дохе лишил американцев сотен миллиардов? В студии Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
1. Роль США, Трампа и внутренние механизмы политики:
Трамп в публичной политике — скорее «говорящая голова», реальные курсы определяют другие акторы (например, министр торговли Лютник). США постепенно отстраняются от активного участия в некоторых международных вопросах (прежде всего, украинский конфликт), перекладывая ответственность и бремя финансирования на Европу.
2. Изменение статуса ООН и глобального управления:
Трамп публично критикует ООН за неэффективность, а американские взносы, давно не выплачиваемые, иллюстрируют снижение доверия к этой структуре. Глобальные институты теряют реальное влияние, и возникает вакуум управления.
3. Миграция, христианство и идеологические конфликты:
Обсуждается рост миграции и то, как она влияет на европейскую идентичность, особенно на положение христианства, которое, по мнению спикеров, становится одной из наиболее «преследуемых религий» в современных западных обществах. Произносятся тезисы о намеренном ослаблении христианской идентичности глобалистскими элитами.
4. Экономика, зеленая энергетика и бюрократия:
Зеленая энергетика обозначена как экономически несостоятельная авантюра, навязываемая частью элит ради продления своего влияния, оторванная от реального сектора. Европейская бюрократия живет своими внутренними целями, зачастую манипулирует конфликтами (например, на Украине) ради «освоения» бюджетов и сохранения должностей.
5. Технологии, военные угрозы и дроны:
Европа стоит перед впервые значимой угрозой дронов, для отражения которой, как выяснилось, технически и тактически не готова. Описывается, как страх перед дронами используется для запугивания населения, оправдания наращивания военных расходов и втягивания США в дальнейшие конфликты.
6. Коррупция и финансовые потоки, связанные с конфликтами:
Через «боевую активность» на Украине и рычаги зеленой повестки прокачиваются огромные бюджеты — и это важнейший мотив поведения западных (и особенно европейских) элит.
7. Внутримировая борьба, спецоперации и скрытое влияние:
Ведется игра не только национальных, но и наднациональных структур; приводятся примеры, как отдельные громкие убийства (например, Кирка) или скандалы (дело Эпштейна) используются не только для внутренней борьбы, но и как сигналы ключевым игрокам.
8. Изменяющаяся роль Израиля:
Израиль, по мнению спикеров, из инструмента западного влияния на Ближнем Востоке и контроля за Суэцким каналом, становится «все менее нужным» Европе, его поддержка убывает, а собственная политика (особенно курс Нитаньяху) вызывает раздражение даже среди американских кругов.
9. Изоляция Израиля и новые альянсы:
Активное признание Палестины европейскими странами и остужение отношений с Израилем связано с демографическими сдвигами (усиление роли мусульманских избирателей в Европе) и со сдвигом интересов: Израиль теряет уникальный статус, а новые региональные блоки (например, арабское «НАТО») выходят на первый план.
10. Общее ощущение крушения старых моделей и наступления нестабильности:
В любой момент ожидаются новые военные или экономические потрясения (диверсии с дронами, обвал рынков и пр.). Советы звучат прагматично — лучше не строить далеких планов, а быть ближе к дому и семьям.
---
Вывод:
В этом видео прослеживается глубокий скепсис в отношении структур, которые веками определяли мировое устройство: роль США как мирового гегемона утрачивает монополию, ООН превращается в символ бесполезности, а Европа запуталась в собственных элитарных конфликтах и экономических просчетах. Акторы мировой сцены становятся все более циничными, а события — непредсказуемыми.
Особый акцент делается на том, что во главе большинства современных политических и экономических процессов стоит логика сохранения и перераспределения финансовых потоков, а не идеалистические ценности. Миграционная политика, зеленая энергетика, военная поддержка Украины, израильская изоляция обсуждаются, прежде всего, с точки зрения финансовых или бюрократических выгод, а не морали или стратегии.
Внутренние конфликты США и Европы, а также их попытки переформатировать свои внешние альянсы, происходят на фоне общего роста нестабильности, вероятности новых кризисов и манифестации новых форм манипулирования массовым сознанием и элитами (от гипнотического, спецоперационного до банального распила).
Философский взгляд подчеркивает: Исторические конструкции и былые альянсы — всего лишь временные конфигурации, которые разрушаются под натиском изменяющихся интересов и технологий. И если раньше одни ценности или мифы казались незыблемыми, сегодняшний день иллюстрирует хрупкость любой системы, покоящейся не на осознанном согласии граждан, а на иллюзиях и узкокорпоративных интересах.
Практическое следствие — в условиях столь подвижной реальности опора на идеализированные схемы (будь то «безопасность через ООН», «спасение Европы США», «неприкосновенность Израиля» или «экономическое благополучие через зеленую повестку») становится уязвимостью. Выигрывает тот, кто гибок, настроен на ситуативный анализ, честен с самим собой и не пленен мифами.
Но где проходит граница между прагматизмом и цинизмом? Как не потерять человеческое и духовное в мире, где так много иллюзий и манипуляций, и возможно ли вообще построить новый, искренний фундамент для совместной жизни, основываясь на осознанности, а не только на интересах?