Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Ближний Восток и Украина: Шаг к третьей мировой | Константин Сивков и Андрей Бакланов

34 0
Переслано от: Книжный День

Константин Сивков и Андрей Бакланов обсуждают кризис на Ближнем Востоке, признание действий Израиля геноцидом и последствия доклада ООН. Затрагиваются тема санкций, роль Китая и арабских стран, программа Трампа по Украине и новая стратегия США. Особое внимание уделено угрозе применения ядерного оружия, внутренней ситуации в Израиле и глобальным изменениям, сравнимым с падением Римской империи.

Книга "Кто придумал апокалипсис. Одержимость концом как культурное оружие Запада":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/kto-pridumal-apokalipsis-oderzhimost-kontsom-kak-kulturnoe-oruzhie-zapada-2616698563/?_bctx=CAQQpoQM&at=r2t4PkD8pfBNwxAqsR1qNonU2KXPmVFQzENEXtLz02wZ&hs=1

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488898339/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение и приглашение Андрея Бакланова
00:53 Доклад ООН о геноциде и реакция Израиля
05:26 Израиль, ИГИЛ и позиция Запада
17:06 Признание Палестины и санкции против Израиля
29:01 Освобождение Украины и программа Трампа
32:00 Санкции и обход Израилем ограничений
46:58 Политическая ситуация в Израиле и риски для Нетаньяху
50:15 Израиль и ядерное оружие
58:11 Специфика ближневосточного кризиса
59:11 Глобальные изменения и конец западного доминирования
01:03:03 Отсутствие сдерживающих сил и риск катастрофы
01:05:58 Роль военных в предотвращении конфликтов
01:10:06 Причины войн и необходимость альтернативы
01:11:59 Заключение

#КонстантинСивков #РАРАН #БлижнийВосток #Израиль #Палестина #санкции #ядерноеоружие #Украина #геополитика

Комментарий редакции

Ключевые идеи и анализ

В этом видео обсуждается развитие ситуации на Ближнем Востоке (в первую очередь вокруг конфликта Израиля и Палестины) в контексте глобальных мировых процессов, а также ее влияние на вероятность эскалации к более широкому, возможно даже ядерному конфликту. Наряду с этим затрагиваются параллели с конфликтом на Украине и общие тенденции трансформации мира, связанные с исчерпанием западного глобального господства. Диалог ведут профессиональный дипломат Андрей Бакланов и эксперт в военной аналитике Константин Сивков, что обеспечивает объемный срез: от военной прагматики до цивилизационных и идеологических вопросов.

Основные тезисы:


1. Гуманитарная катастрофа и дипломатическая импотенция
- Независимые органы ООН признали действия Израиля в Газе как геноцид, приведя шокирующие оценки жертв.
- Однако даже формальное признание и многочисленные доклады не приводят к изменениям: решения международных институтов не исполняются, общественное давление низко.
- Признания государственности Палестины (в том числе давно признание со стороны 140 стран) не сопровождаются реальными действиями, а становятся формальным актом — элементом “ритуала” Запада.

2. Исторические параллели и логика Запада
- Израиль действует в логике исторического Запада, опираясь на идеи территориальной экспансии и национального самосохранения, хотя сам процесс “опоздал” на несколько столетий по сравнению с европейским колониализмом.
- Оправдание собственных действий нередко строится по аналогии: “Запад тоже так поступал”, оправдывая сегодняшние этнические чистки ссылкой на колониальные зверства Запада.
- В современном мире Израиль защищает себя, сверяя свою стратегию с действиями крупных держав (США, Британии), но при этом не готов радикально менять позицию из-за внешнего давления.

3. Международные признания и их реальное значение
- Признания Палестины Британией, Канадой и Австралией имеют скорее символическое, нежели практическое значение, если не поддержаны конкретными мерами (экономическими, военными, даже репутационными).
- Отсутствие реальные (или хотя бы сдерживающих) последствий для нарушителей подрывает не только легитимность отдельных стран, но и самой международной системы.

4. Роль сакрального, символического и фанатизма
- В политике современные элиты (и израильские, и западные) сохраняют заметную “мистическую” составляющую: речь о религиозно-инспирированных целях (возрождение Третьего храма и т.д.).
- Эти символы — настоящая точка невозврата, тормозящая любые попытки компромисса, и одновременно источник мобилизации общества.
- Сакральные места и мифы играют не меньшую роль, чем экономические и военные аргументы, в решениях элит.

5. Военно-политическая логика и риск ядерной эскалации
- Израиль, будучи сравнительно небольшим государством, не обладает географической устойчивостью для ведения ядерной войны — применение такого оружия означало бы саморазрушение.
- Однако ядерный “шантаж” — остаётся инструментом устрашения, особенно если дело дойдет до экстремальной ситуации, грозящей исчезновением государства.
- Военные специалисты (в том числе из Израиля и других стран) сегодня осознают опасность эскалации и склонны быть последним сдерживающим фактором — иногда даже вопреки воле политического руководства.

6. Запад и размывающиеся структуры глобального управления
- Мир входит в эпоху кризиса западной доминации: старые цивилизационные модели больше не работают, и Запад не готов жить на равных с другими центрами силы.
- Предыдущие “правила игры” (экономические, политические) перестают действовать, возникает хаос — условия новой “многоцентричной” системы пока не сложились.

7. Исторические уроки и внутренняя динамика конфликтов
- Проводится аналогия с историей Украины: слишком быстрое и поверхностное “освобождение” без работы с глубинными противоречиями и идеологическими основами приводит к затяжному и внутренне расколотому конфликту.
- Замедление темпов продвижения и “перемалывание” оппонента видится не только стратегической, но и “перевоспитательной” мерой.

8. Отсутствие сдерживающих институтов и рост влияния “решительных меньшинств”
- В современном мире слабо виден институт коллективного разума, способного сдерживать негатив и предотвращать войну: молодежные, женские и прочие гражданские движения слабы, мягкий пацифизм неэффективен.
- На первый план выходят “решительные меньшинства” — малые группы, способные радикально дестабилизировать ситуацию.
- Парадоксально, но надежда возлагается не столько на политические институты и общество, сколько на профессиональные военные корпорации, осознающие реальные риски глобальной войны.

9. Потребность в новой альтернативе и “композиционном” балансе
- Войны возникают и от действий милитаристов/промышленников, и от “псевдомиротворцов” — требуется новая содержательная альтернатива, объединяющая рациональный подход, осознание риска и реальное сдерживание.

---

Вывод

Обсуждение в студии демонстрирует удивительную многоуровневость современных конфликтов: геополитика, символика, исторические комплексы и мифы, экономические расчеты и технологические возможности — всё переплетено в сложный, амбивалентный узел, в котором ни одна сила не обладает монополией на истину.

Запад и Израиль всё меньше способны выстраивать устойчивую гегемонию. Признание и резолюции оказываются бессильными без реальных механизмов воздействия, и пустые символические жесты лишь обнажают беспомощность системы. Мир входит в новую фазу — хаоса и конкурентной множественности центров силы (многоцентричности), где прежние механизмы регулирования и даже понятие “рациональной политики” устаревают.

Неудовлетворение и опасность нарастают именно там, где не хватает “композиционного” баланса между рациональным и сакральным, технологическим и гуманитарным, военным и дипломатическим. Обсуждение войны и мира требует сегодня не просто новых институтов — оно требует качественно нового мышления, способного примирить многослойную природу истины и мотивов.

Завершающий вопрос для размышления:

Способны ли мы — как отдельные люди, как коллективы, как цивилизации — выработать такую универсальную “точку сборки”, где сочетается военная осмотрительность, гуманитарная чувствительность и практическая мудрость, чтобы удержать мир от катастрофы, когда старые институты теряют силу, а новые ещё не сложились? Можно ли вновь научиться жить в мире, где истина всегда множественна и требует постоянного совместного поиска?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/d2aa888a7f8ec792218cf459c04363f6/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ближний Восток и война на Украине
Горячее лето-2016! Планета прямиком катится к Третьей мировой?
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 мая 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 января 2020
Закрыть небо Сирии: защита наших интересов или ключ к третьей мировой?
Церемония открытия в Египте крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке и в Африке
Что свершается на Ближнем Востоке и в Закавказье, и кто пытается выбросить нас из региона?
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru