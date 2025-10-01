Ближний Восток и Украина: Шаг к третьей мировой | Константин Сивков и Андрей Бакланов
Константин Сивков и Андрей Бакланов обсуждают кризис на Ближнем Востоке, признание действий Израиля геноцидом и последствия доклада ООН. Затрагиваются тема санкций, роль Китая и арабских стран, программа Трампа по Украине и новая стратегия США. Особое внимание уделено угрозе применения ядерного оружия, внутренней ситуации в Израиле и глобальным изменениям, сравнимым с падением Римской империи.
00:00 Введение и приглашение Андрея Бакланова
00:53 Доклад ООН о геноциде и реакция Израиля
05:26 Израиль, ИГИЛ и позиция Запада
17:06 Признание Палестины и санкции против Израиля
29:01 Освобождение Украины и программа Трампа
32:00 Санкции и обход Израилем ограничений
46:58 Политическая ситуация в Израиле и риски для Нетаньяху
50:15 Израиль и ядерное оружие
58:11 Специфика ближневосточного кризиса
59:11 Глобальные изменения и конец западного доминирования
01:03:03 Отсутствие сдерживающих сил и риск катастрофы
01:05:58 Роль военных в предотвращении конфликтов
01:10:06 Причины войн и необходимость альтернативы
01:11:59 Заключение
Комментарий редакции
В этом видео обсуждается развитие ситуации на Ближнем Востоке (в первую очередь вокруг конфликта Израиля и Палестины) в контексте глобальных мировых процессов, а также ее влияние на вероятность эскалации к более широкому, возможно даже ядерному конфликту. Наряду с этим затрагиваются параллели с конфликтом на Украине и общие тенденции трансформации мира, связанные с исчерпанием западного глобального господства. Диалог ведут профессиональный дипломат Андрей Бакланов и эксперт в военной аналитике Константин Сивков, что обеспечивает объемный срез: от военной прагматики до цивилизационных и идеологических вопросов.
Основные тезисы:
1. Гуманитарная катастрофа и дипломатическая импотенция
- Независимые органы ООН признали действия Израиля в Газе как геноцид, приведя шокирующие оценки жертв.
- Однако даже формальное признание и многочисленные доклады не приводят к изменениям: решения международных институтов не исполняются, общественное давление низко.
- Признания государственности Палестины (в том числе давно признание со стороны 140 стран) не сопровождаются реальными действиями, а становятся формальным актом — элементом “ритуала” Запада.
2. Исторические параллели и логика Запада
- Израиль действует в логике исторического Запада, опираясь на идеи территориальной экспансии и национального самосохранения, хотя сам процесс “опоздал” на несколько столетий по сравнению с европейским колониализмом.
- Оправдание собственных действий нередко строится по аналогии: “Запад тоже так поступал”, оправдывая сегодняшние этнические чистки ссылкой на колониальные зверства Запада.
- В современном мире Израиль защищает себя, сверяя свою стратегию с действиями крупных держав (США, Британии), но при этом не готов радикально менять позицию из-за внешнего давления.
3. Международные признания и их реальное значение
- Признания Палестины Британией, Канадой и Австралией имеют скорее символическое, нежели практическое значение, если не поддержаны конкретными мерами (экономическими, военными, даже репутационными).
- Отсутствие реальные (или хотя бы сдерживающих) последствий для нарушителей подрывает не только легитимность отдельных стран, но и самой международной системы.
4. Роль сакрального, символического и фанатизма
- В политике современные элиты (и израильские, и западные) сохраняют заметную “мистическую” составляющую: речь о религиозно-инспирированных целях (возрождение Третьего храма и т.д.).
- Эти символы — настоящая точка невозврата, тормозящая любые попытки компромисса, и одновременно источник мобилизации общества.
- Сакральные места и мифы играют не меньшую роль, чем экономические и военные аргументы, в решениях элит.
5. Военно-политическая логика и риск ядерной эскалации
- Израиль, будучи сравнительно небольшим государством, не обладает географической устойчивостью для ведения ядерной войны — применение такого оружия означало бы саморазрушение.
- Однако ядерный “шантаж” — остаётся инструментом устрашения, особенно если дело дойдет до экстремальной ситуации, грозящей исчезновением государства.
- Военные специалисты (в том числе из Израиля и других стран) сегодня осознают опасность эскалации и склонны быть последним сдерживающим фактором — иногда даже вопреки воле политического руководства.
6. Запад и размывающиеся структуры глобального управления
- Мир входит в эпоху кризиса западной доминации: старые цивилизационные модели больше не работают, и Запад не готов жить на равных с другими центрами силы.
- Предыдущие “правила игры” (экономические, политические) перестают действовать, возникает хаос — условия новой “многоцентричной” системы пока не сложились.
7. Исторические уроки и внутренняя динамика конфликтов
- Проводится аналогия с историей Украины: слишком быстрое и поверхностное “освобождение” без работы с глубинными противоречиями и идеологическими основами приводит к затяжному и внутренне расколотому конфликту.
- Замедление темпов продвижения и “перемалывание” оппонента видится не только стратегической, но и “перевоспитательной” мерой.
8. Отсутствие сдерживающих институтов и рост влияния “решительных меньшинств”
- В современном мире слабо виден институт коллективного разума, способного сдерживать негатив и предотвращать войну: молодежные, женские и прочие гражданские движения слабы, мягкий пацифизм неэффективен.
- На первый план выходят “решительные меньшинства” — малые группы, способные радикально дестабилизировать ситуацию.
- Парадоксально, но надежда возлагается не столько на политические институты и общество, сколько на профессиональные военные корпорации, осознающие реальные риски глобальной войны.
9. Потребность в новой альтернативе и “композиционном” балансе
- Войны возникают и от действий милитаристов/промышленников, и от “псевдомиротворцов” — требуется новая содержательная альтернатива, объединяющая рациональный подход, осознание риска и реальное сдерживание.
---
Вывод
Обсуждение в студии демонстрирует удивительную многоуровневость современных конфликтов: геополитика, символика, исторические комплексы и мифы, экономические расчеты и технологические возможности — всё переплетено в сложный, амбивалентный узел, в котором ни одна сила не обладает монополией на истину.
Запад и Израиль всё меньше способны выстраивать устойчивую гегемонию. Признание и резолюции оказываются бессильными без реальных механизмов воздействия, и пустые символические жесты лишь обнажают беспомощность системы. Мир входит в новую фазу — хаоса и конкурентной множественности центров силы (многоцентричности), где прежние механизмы регулирования и даже понятие “рациональной политики” устаревают.
Неудовлетворение и опасность нарастают именно там, где не хватает “композиционного” баланса между рациональным и сакральным, технологическим и гуманитарным, военным и дипломатическим. Обсуждение войны и мира требует сегодня не просто новых институтов — оно требует качественно нового мышления, способного примирить многослойную природу истины и мотивов.
Завершающий вопрос для размышления:
Способны ли мы — как отдельные люди, как коллективы, как цивилизации — выработать такую универсальную “точку сборки”, где сочетается военная осмотрительность, гуманитарная чувствительность и практическая мудрость, чтобы удержать мир от катастрофы, когда старые институты теряют силу, а новые ещё не сложились? Можно ли вновь научиться жить в мире, где истина всегда множественна и требует постоянного совместного поиска?