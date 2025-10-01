29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру нацисты расстреляли 33 771 еврея. Но как сложилась судьба организаторов массовых казней? Почему судебный процесс над палачами начался только в 1967 году? И почему большинство преступников избежали справедливого наказания?

В этом видео:

- Зондеркоманда 4А — кто входил в состав карательного подразделения

- Система массовых расстрелов — как нацисты уничтожали мирное население

- Дармштадтский процесс 1967–1968 — почему суд стал формальностью

- Стратегия защиты — как адвокаты оправдывали нацистских преступников

-Судьбы палачей — кто избежал наказания и почему

00:00 — 84 года трагедии в Бабьем Яру

01:23 — Зондеркоманда 4А: состав и преступления

04:23 — Командиры палачей: что с ними стало после войны

10:04 — География террора: от Житомира до Чернигова

15:10 — Механика геноцида: как организовывали массовые расстрелы

21:35 — Главный обвиняемый: карьера Куно Кальзена

27:13 — Особенности Дармштадтского процесса

33:15 — Выжившие свидетели

34:56 — Адвокаты нацистов: связи с ультраправыми организациями

39:02 — Юридические уловки: почему убийц судили как пособников

42:33 — Детали бойни в Бабьем Яру: как это было

46:36 — Квалификация преступлений: почему не было смертных приговоров

54:50 — Другие массовые казни

58:48 — Чудовищные эксперименты над пленными

01:03:03 — Приговоры: кто сколько получил

01:09:10 — Как палачи избежали наказания

01:11:01 — Янссен: хитрость с болезнями для досрочного освобождения