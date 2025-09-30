Большая Евразия: запуск атомных проектов и новых дорог | Бахтиёр Эргашев и Руслан Сафаров
Московская атомная неделя завершилась подписанием больших контрактов с Ираном и Узбекистаном. О стратегии атомного сотрудничества России и Глобального Юга, о роли транспортных путей для формирования новой Евразии, о роли Срединного коридора, логистической ценности Афганистана и 500-летней стратегии Запада говорят Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев (Узбекистан) и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
1. Расширение участия стран Глобального Юга в атомной энергетике:
Бахтиёр Эргашев отмечает, что Московская мировая атомная неделя стала важной вехой, когда страны Глобального Юга (Китай, Индия, страны Африки, Юго-Восточной Азии) уверенно заявили о своем курсе на развитие собственной ядерной инфраструктуры, независимо от мнения западных стран. Это иллюстрирует сдвиг от западной монополии к более многополярной модели распределения технологических и энергетических ресурсов.
2. Уникальность новых проектов в Узбекистане:
Подчеркивается важность подписанного соглашения между Узбекистаном и Росатомом по строительству интегрированной АЭС — впервые комбинирующей малые модульные реакторы с большими. Это инновационный международный опыт, который экономически существенен для страны (экономия 3,5–4 млрд кубов газа в год).
3. Формирование новой архитектуры транзита в Евразии:
Рассмотрены альтернативы традиционным маршрутам (в частности через Россию) — развитие т.н. «среднего коридора», новых транспортных узлов через Каспий, Туркменистан, Азербайджан, а также направления Афганистан–Иран–Индийский океан. Эти проекты рассматриваются как создание устойчивых альтернатив и диверсификация, а не только как способ «обхода» России.
4. Многополярность и баланс интересов:
Казахстан и Узбекистан делают стратегический выбор в пользу интеграции с Евразийским пространством (ШОС, БРИКС), сохраняя отношения и с Западом, но избегая односторонней зависимости. Отмечается, что Запад исторически не предоставлял так много возможностей региону, а новые евразийские проекты открывают больше «пространства для маневра».
5. Гибкость, прагматизм и опасности нарративов:
Большое внимание уделено тому, как в информационном поле ведётся борьба за умы, где нарративы и идеологические штампы часто подменяют реальные экономические интересы. Западное влияние пока развито мощнее, чем евразийское, но, по мнению собеседников, устойчивые экономические и технологические связи в итоге окажутся сильнее пропагандистских сетей.
6. Исторические параллели и осознание изменений:
Происходящие процессы сравниваются с окончанием 500-летнего доминирования Запада (от артостелийского мира и Великих географических открытий до СВО и современных конфликтов), отмечая, что впервые объединённый Запад не смог навязать свою волю новой «жертве», и центр тяжести мировой экономики и технологии начинает смещаться.
7. Значение прагматических проектов для будущего:
Особо подчеркивается практическое значение технологических, образовательных и инфраструктурных проектов (например, создание филиалов МИФИ, развитие инженерного образования) по сравнению с институтами, ориентированными на гуманитарные нарративы.
8. Критика «обёртки» и поверхностных преференций:
Беседующие обращают внимание на феномен, когда общество предпочитает западные «символы» (джинсы, жвачка) базовым вопросам экономики и инфраструктуры, что зачастую уводит от осознанных стратегических решений.
---
Выводы и обобщающие наблюдения:
В этой содержательной беседе авторы проводят аналогию между эволюцией технологических, политических и логистических систем Евразии и сменой глобальных цивилизационных трендов.
Мы наблюдаем превращение количественных изменений в качество: Глобальный Юг перестает быть пассивным потребителем технологий, а становится активным их производителем и интегратором. Этот процесс — не однолинейный; он сопровождается острым столкновением нарративов, борьбой за умы и попытками затормозить интеграционные процессы через внешнее воздействие и внутренние элитарные группы, ориентированные скорее на символическую «обертку», чем на экономическую реальность.
Интересно, что и энергетика, и транспорт, и образование — все эти сферы оказываются узлами, где сходятся интересы суверенитета, прагматизма и столкновения идеологических стратегий. Прошлое столетие доминирования Запада больше не гарантирует ему лидерских позиций; эпоха многополярности требует новых форматов баланса и осторожности.
Особое внимание уделяется обсуждению, насколько национальная идентичность и путь в будущее строятся на материальном фундаменте — осязаемых проектах, воплощающих реальные потребности людей. Реализация новых транспортных коридоров, развитие инновационных форм АЭС — важные маркеры становления самостоятельного «Тела Евразии».
Наконец, за всем этим стоит вопрос: готовы ли общества стран Евразии распознать разницу между привлекательной «оберткой» и настоящим развитием — и насколько хватит мудрости не повторять ошибки прошлого, не поддаваться на поверхностные заманивания, а выстраивать собственную, осознанную, прагматичную стратегию в новом полицентричном мире?
Открытый вопрос для размышления:
Какие критерии могут служить нам «чувством меры» между внешне привлекательными нарративами и реальным развитием? Как сохранить способность к самостоятельному суждению среди лавины информации и символических соблазнов, выбирая путь, актуальный для ситуации, но не теряя при этом открытой, любознательной и мудрой позиции по отношению к миру?
3Д технологии ,нейросети,ИИ,роботы – и куда же вас девать при этом хреновы биороботы..Такие добрые,что готовы весь мир собой заменить и все реки в Китай повернуть?? Меня это ни грамма не радует и не захватывает восторг.
“Нейросети в Китае уже строят плотины. Триумфально открылось крупнейшее на планете сооружение, возведенное с помощью ИИ, — это плотина «Дашися». Плотина возвышается на 247 метров над землей — это примерно как 80-этажный небоскреб. Она стала не только инженерным чудом, но и демонстрацией технологического лидерства Китая.
«Дашися» представляет собой пример самого современного типа плотин, где массив уплотненной каменной кладки, обеспечивающий стабильность сооружения, усилен водонепроницаемой бетонной плитой, расположенной на напорной стороне (называется это каменно-набросной технологией).
Даже западные эксперты отмечают, что данный тип плотин сейчас считается самым безопасным, экономичным и подходящим для высотных сооружений.
И благодаря китайским инженерам такие плотины переживают настоящий бум в последние десятилетия. Сейчас традиционные плотины в основном изготавливаются из бетона, а вот каменно-набросная технология намного дешевле бетона, что значительно снижает затраты на строительство. А с учетом гигантских амбиций Китая в сфере гидроэнергетики (на страну приходится треть мировой мощности ГЭС), экономия на строительстве крайне важна.
На строительство ушло 19 миллионов кубометров стройматериалов, что хватило бы на заполнение почти 8 тысяч плавательных бассейнов. А после завершения заполнения объем водохранилища превысит 1,1 миллиарда кубометров.
Однако «Дашися» — это не просто самая большая каменно-набросная плотина в мире. Она была полностью спроектирована благодаря нейросетям, искусственный интеллект контролировал все этапы строительства. Кроме того, он будет еще и регулировать эксплуатацию. Кстати, при строительстве еще и использовались беспилотники, говорит академик Китайской инженерной академии Чжун Дэнхуа: это были гигантские роботы — 3D-принтеры, которые в буквальном смысле «печатали» плотину прямо на месте.
Государственная телекомпания CGTN рассказывает, что плотина «Дашися» — это и еще куча других ноу-хау. Вот лишь только некоторые из них.
Технология цифровых двойников: была создана виртуальная копия плотины, позволяющая моделировать и оптимизировать все этапы строительства и эксплуатации.”Дашися” строили, кстати, с учетом абсолютной сейсмоустойчивости.
Блокчейн: технология обеспечила прозрачность и надежность хранения и обмена информацией между всеми участниками проекта. Теперь, как говорят китайские инженеры, будет невозможно взломать систему управления плотиной (кибератаки на такие важные объекты — увы, реалии сегодняшнего дня).
В общем, китайцы теперь показали всему миру, каким будет строительство завтрашнего дня. Вместо ленивых рабочих, которые опаздывают на работу и постоянно просятся перекурить, — роботы. Вместо пьющих прорабов — нейросети. Строить будут быстрее, дешевле. А главное, намного надежнее — никакого «человеческого фактора». Кстати, «Дашися» была достроена на 8 месяцев раньше запланированного срока.
Плотина «Дашися» построена в среднем и нижнем течении реки Кумарак в округе Аксу, это в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Десятилетиями эта территория считалась депрессивной. Мощность плотины составит 750 тысяч киловатт, что позволит вырабатывать около 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
Плотина теперь даст водоснабжение для 533 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. А электрическом обеспечены будут 650 тысяч жителей Синьцзяна. Как пишет China Daily, это соответствует общенациональной стратегии Китая по отказу от угольной энергетики и развитию вместо нее «зеленой». То есть никаких вредных выбросов! Кстати, сейчас в Китае действует более 23 тысяч ГЭС различного масштаба, которые обеспечивают около 20% выработки всей электроэнергии в стране.