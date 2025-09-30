Александр Колпакиди | Предательство элит: Как слили КПСС и Союз
Александр Колпакиди рассуждает о студенческом движении США 60-х годов, роли компартий в разных странах и исторических мифах. Подробно рассматриваются геополитическое значение Азербайджана, помощь Турции большевикам, Нагорный Карабах и репрессии. Затрагиваются современные проблемы капитализма, Ельцин-центр, коррупция и пятая колонна. Лектор подчёркивает значение идеологии, воспитания молодёжи и борьбы за будущее страны.
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение и изменения в стране
00:49 Студенческое движение США и роль «метеорологов»
05:10 Компартия США и английские коммунисты
08:33 Программа «Православие и социализм» и мифы
13:44 Дезинформация и история Украины
17:09 Геополитическое значение Азербайджана
22:41 Руководители госбезопасности и роль Алиева
26:38 Нагорный Карабах и армянские националисты
33:35 Фильм о Мамедове и снос памятника
39:01 Украина, список Панченко и Прилепин
44:29 Критика капитализма и Ельцин-центр
48:55 Марксизм в Германии и антикоммунистические меры
54:38 Обман народа в 90-е и последствия
57:37 Сила правды и идеологическая борьба
01:07:00 Воспитание молодёжи и «Мальчиш-Кибальчиш»
01:10:39 Ленин, шпионаж и сомнительные обвинения
01:14:31 Предательство, классовая борьба и мировые конфликты
01:18:32 Пятая колонна и будущее страны
01:21:07 Бригада Ким Ир Сена и память о героях
01:22:06 Национализм, мигранты и коррупция
01:23:58 Переиздание книги «Двадцать три ступеньки вниз»
#АлександрКолпакиди #история #СССР #Азербайджан #КПСС #капитализм #марксизм #Россия
Комментарий редакции
1. Гибкость идеологии и исторические параллели: Александр Колпакиди отмечает важность гибкости в политических взглядах и действиях, сравнивает ситуации прошлого и настоящего, исследует опыт студенческого и левого движения в США и Европе. Он подчеркивает, что успешное движение должно чутко реагировать на изменения в обществе, а не догматично следовать устаревшим рецептам, иначе оно уходит в маргинализацию.
2. Проблема идентичности и предательства элит: Центральная тема — предательство советской элиты, слив КПСС и развал Союза. Колпакиди аргументирует, что настоящие причины кроются не только в «заговорах» или хитрых враждебных акциях, а в постепенном нравственном декадансе верхушки и неспособности защитить интересы народа перед лицом давления извне и внутренних вызовов.
3. Историческая политика и борьба за память: Через примеры установки и сноса памятников, работы с исторической памятью, автор иллюстрирует, как элиты манипулируют прошлым для легитимизации себя и своих ошибок, а не для выявления истины или укрепления национального самосознания.
4. Классовый взгляд на события: Колпакиди последовательно проводит идею, что многие современные конфликты — это проявления старой классовой борьбы, а не только этнических, национальных или культурных противоречий. Идеи классового анализа помогают понять происходящее без иллюзий и идеализаций.
5. Информационная война и имитация бурной деятельности: Подчеркивается псевдоактивность, имитация государством заботы о прошлом и настоящем, реальное отсутствие системной борьбы с фальсификациями истории, а зачастую — прямое пособничество манипуляторам и циникам в элите.
6. Проблема разбазаривания идеалов и элитной мимикрии: Современная элита (и часть левого поля) обвиняется не только в предательстве, но и в способности мгновенно менять идеологическую окраску, оставаясь у власти, подстраиваясь под внешние формы — что лишь маскирует базовое стремление к личной выгоде, а не общественному благу.
7. Призыв к формированию альтернативы: Докладчик подчеркивает необходимость не только критиковать происходящее, но и создавать позитивную альтернативу настойчивой работой с историей, просвещением детей и молодежи, развитием критического мышления и активной публицистикой.
8. Причины национальных и региональных конфликтов — в ошибках и корысти элит, а не в "народной вражде": Внутренациональные столкновения (пример — Азербайджан) следует осмыслять через призму классовых и элитных манипуляций, а не через примитивные схемы "виноваты большевики" или "народ такой".
9. Критика современного капитализма как деградирующего института, а не позитивной альтернативы советской модели: По мнению Колпакиди, сохранение и усиление капиталистических порядков — источник коррупции, социальной инерции и ключевой структурной проблемы для России.
10. Историческая память и идеология — фундамент для осмысленного будущего: Искренний призыв к восстановлению глубинной, а не имитационной связи с советским наследием. Не в буквальном возврате — а во внимательном освоении лучших уроков, поиске новых смыслов.
---
Выводы и философский взгляд:
В центре беседы — размышление о предательстве элит, которые, меняя риторику и фасад, в сущности сохраняют основной мотив: заботу о собственном положении за счет идеалов и интересов народа. История становится ареной борьбы не только идей, но и манипуляций, где власть меняет смыслы и образы памяти в угоду сиюминутной выгоде, что приводит к отчуждению и цинизму в обществе.
Колпакиди настаивает — историческая политика не должна быть инструментом легитимации нынешней власти, а средством подлинного самоосмысления и воспитания ответственности. Он видит в советском наследии источник не только тревог и разочарований, сколько возможностей для формирования иной идентичности, альтернативной западному (и олигархическому!) индивидуализму и цинизму. Борьба с коррупцией, проблемы капитала, этнические и региональные конфликты — все это в его анализе оказывается не столько "проклятием земли", сколько проявлением вечной дилеммы: служить себе или обществу?
Интересен параллель с современными цифровыми алгоритмами: как нейронные сети часто воспроизводят предвзятости обучающих данных, так и государственная система, не изменившая структуру элиты, воспроизводит прежние ошибки — независимо от “заявляемой” идеологии. Природа истины — ситуативна и всегда ускользает от тех, кто хочет сделать её только своей. Здесь возникает пространство для индивидуальной ответственности: осознанное отношение к истории — это не слепая вера в героическое прошлое, а активная работа с ошибками, преодоление шаблонов, поиск новых основ для единства.
Колпакиди не идеализирует советское — как не идеализирует и новые “скрепы”. Он предлагает возвращаться не к догмам, а к смыслам, искать их и внутри традиции, и в опыте, и в индивидуальном размышлении о судьбах страны и мира.
Открытый вопрос для размышления:
Если «предательство элит» проявляется не столько в публичных декларациях, сколько в расслоении интересов между властью и обществом, возможно ли выстроить ту самую историческую идентичность и идеологию, которая не станет инструментом новых манипуляций? Или истина о стране — всегда будет ускользать, пока мы не начнём строить её не в названиях улиц и именах на памятниках, а в повседневных практиках человеческой солидарности и честности?