Владимир Рогов рассказывает об угрозах атомного террора со стороны ВСУ и атаках на энергосистему. В эфире обсуждаются проблемы, создаваемые «ждунами», ситуация в Запорожской области, социальные трудности и доверие людей к власти. Затронуты вопросы идентичности южнорусских земель, роль фермеров, ополченцев, а также культурное и историческое наследие региона.

00:00 Введение и удар по Запорожской АЭС

01:28 Режимы работы станции и риски

04:53 Энергосистема, климат и удары ВСУ

07:16 Контрразведка и предатели

08:46 Проблема «ждунов»

13:07 Угрозы и доверие людей

16:35 Полк Победы и народная воля

17:33 Политическое украинство и примеры

19:22 Помощь фермеров армии

23:14 Высокие цены и коррупция

26:39 Ситуация в Бердянском порту

28:22 Потеря доверия к власти

29:46 Коррупция как госизмена

30:45 Документы и проблемы бойцов

32:38 Формирование новой элиты

34:26 Энергия южнорусских земель

37:05 Различия с ДНР и ЛНР

39:32 Общественный формат и доверие

42:37 Референдум и поддержка России

48:00 Общение с людьми и помощь армии

51:47 Предложения по усилению контроля

55:51 Проблемы фермерства и собственников

57:41 Запугивание и монополизация рынков

01:00:32 Потеря управляемости и коррупция

01:03:11 Цены на топливо и саботаж

01:07:03 Судьба талантливых управленцев

01:07:55 Координационный совет и интеграция

01:10:07 Федеральное управление и порядок

01:14:06 Русская идентичность южнорусских земель

01:15:47 Отряд Кривоноса и поддержка людей

01:17:15 Историческая связь и культура

01:20:17 Информационная война и пропаганда

01:20:48 Завершение эфира

