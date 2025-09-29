Трамп бросает Европу в топку войны | Игорь Шишкин
Игорь Шишкин анализирует выступления и стратегию Дональда Трампа, рассматривая его курс на сохранение американской гегемонии и вовлечение Европы в войну против России. Обсуждаются ультиматумы, поставки вооружения, позиция Китая и Индии, ядерные риски и исторические параллели. Особое внимание уделяется перспективам Европы и роли США в формировании конфликта.
00:00 Введение и тема встречи
00:45 Речь Трампа на ГА ООН и её последствия
05:07 Сравнение с Бушем и Обамой
11:24 Критика глобализма и новая стратегия США
15:40 Позиция Трампа по России и Украине
16:38 Поддержка НАТО и поставки вооружения
18:32 Цели Трампа и «русский вопрос»
21:02 Россия как исключение и роль Китая
22:37 Потенциал России и стратегия США
27:01 Ультиматум Трампа и санкции
32:16 Концепция войны с Европой
34:51 Ядерная угроза и риски для Европы
38:26 Стратегия Трампа и конфликт на Украине
40:02 США и курс на мировое господство
45:23 Угроза войны в Европе
46:17 Исторические параллели и выводы
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Исторические параллели между Великобританией и США как слабеющими гегемонами:
Шишкин проводит аналогию между поведением Британской империи накануне мировых войн и сегодняшними стратегиями США. Слабеющий мировой гегемон, чтобы сохранить свою гегемонию, может втягивать другие страны в полномасштабные конфликты.
2. Анализ выступления Трампа на Генассамблее ООН:
Трамп, по мнению автора, публично озвучил формат новой американской стратегии: США не отказываются от мирового господства, но теперь действуют через экономическое и политическое давление, вынуждая другие страны "платить дань" и подчиняться американским условиям.
3. Изменение риторики и тактики США — от гуманитарных интервенций к мафиозной модели:
В речи Трампа видится отказ от глобализма, но не во имя суверенитета других, а чтобы укрепить свою одностороннюю власть, действовать как «пахан мира», где Америка – главарь, а другие должны подчиняться, иначе их ждет участь иранских руководителей.
4. Возможность втягивания Европы в масштабную войну с Россией:
Шишкин подчеркивает, что новая политика США сознательно «развязывает руки» Европе, провоцируя ее на прямое столкновение с Россией, при этом Америка дистанцируется от прямого военного участия. История с передачей оружия, одобрения сбития российских самолетов — это, по сути, подталкивание Европы к войне.
5. Ограниченность инструментов воздействия на Россию:
Различие между Россией и другими странами (например, Ираном или Китаем) заключается в том, что Россия обладает потенциалом, который позволяет ей не принимать навязываемые условия, несмотря на угрозы и санкции.
6. Опасность фанатичной веры в "освободительную помощь" извне:
Отмечается опасность мышления, при котором российские проблемы могут решить чужие лидеры (вроде Трампа, борющегося с глобализмом) — это колониальная, инфантильная установка.
7. Перекладывание исхода конфликта на европейские плечи:
США делают ставку на то, что, втянув Европу в войну против России, смогут ослабить обоих конкурентов, сохранив свое преимущество. Такой сценарий выгоден Америке и потенциально катастрофичен для участников конфликта.
8. Геополитическая уязвимость и изоляция Европы:
В возврате США к "изоляционизму" и их фактическом уходе в роль оружейного поставщика заложена ловушка для Европы, которую подталкивают к крайним, опасным шагам без гарантий поддержки со стороны Вашингтона.
9. История показывает, что именно слабеющий гегемон склонен провоцировать масштабные войны чужими руками:
Такая стратегия выгодна гегемону и позволяет ему сохранить относительную неуязвимость, в то время как другие регионы терпят основные потери.
Итоги и выводы
В данном выступлении проведён глубокий анализ американской стратегии с позиций исторического опыта и геополитических реалий. Автор подчеркивает повторяемость сценариев: ведущие державы, теряющие мировое влияние, склонны провоцировать мировые конфликты, чтобы сохранить свое первенство, бросая на алтарь своей гегемонии целые континенты.
В оценке позиции Трампа и риторики США вырисовывается образ силы, переходящей от внешне-либеральной, универсалистской модели (как при Обаме) к откровенно силовой и циничной (мафиозной) — где суть заключается не в кооперации, а в заставлении подчиняться.
Автор предупреждает: нельзя недооценивать или игнорировать такие заявления как простую риторику — речь идет о потенциально судьбоносных изменениях мировой политики, которые могут привести Европу к прямой войне с Россией, а значит, к эскалации до ядерного уровня, несмотря на видимую отстраненность США.
Сквозит и метафизическая тревожность: чем ближе мир подходит к точке невозврата, тем важнее осознанность выбора, отказ от иллюзий (например, ожидания освобождения или стабилизации извне), способность видеть свои задачи и риски в широкой многомерной перспективе.
Наконец, в рассуждении ощущается печаль по поводу цикличности истории и ограниченности человечества в освоении уроков прошлого. В попытке удержать глобальный порядок мы вновь приближаемся к катастрофе, повторяя невыученные уроки XX века.
Открытый вопрос
В этой сложной системе интересов, страхов и соблазнов, где каждый шаг может стать роковым, по-прежнему остается вопрос:
Возможно ли для государств — и для каждого из нас — выбрать путь, который не будет простым повторением трагических сценариев прошлого, или сама логика мировой политики не оставляет пространства для иного выбора?