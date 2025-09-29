Деградация энергосистемы России: от триумфа ГОЭЛРО до системных сбоев
Почему сегодня в России растут тарифы и происходят блэкауты, если мы наследники величайшей энергосистемы мира? Борис Марцинкевич раскрывает забытую историю русской энергетики, начиная с гениальных изобретений в Царской России, которые присвоили себе Siemens и Эдисон. Вы узнаете, как на самом деле создавался легендарный план ГОЭЛРО, благодаря кому стала возможной передача энергии на тысячи километров, и почему советская система была самой надежной и дешевой в мире. Подробнее в новом видео
00:00 План ГОЭЛРО: Почему о нём снова заговорили?
01:08 Современные энергостратегии: хаос вместо плана?
01:56 Блэкауты в России: Минэнерго не справляется?
02:31 Утраченные традиции: как было в Царской России
03:24 Настоящая история ГОЭЛРО: с чего всё началось
04:45 Единая энергосистема "Мир": советский мегапроект
05:32 Нереализованные проекты СССР: что мы потеряли
08:06 Первый электротрамвай: украденное русское изобретение
09:51 Эдисон против Лодыгина: война за лампочку
10:22 "Утечка мозгов": гений, изменивший мировую энергетику
11:50 "Русский свет": как свеча Яблочкова покорила мир
14:43 Секреты Кронштадта: военные и русские изобретатели
16:27 ИРТО: главный научный центр Российской Империи
21:34 Формула Лачинова: как передать энергию на расстояние
24:22 Война токов: Тесла, Эдисон и русский след
24:57 Финал: команда, которая создаст план ГОЭЛРО
Комментарий редакции
Основные тезисы
1. Потеря преемственности и системности
– Сегодняшнее руководство российской энергетики часто ссылается на триумфальную эпоху ГОЭЛРО (Государственная электрификация России), но фактически не опирается на её принципы — отсутствие конкретики, ясных приоритетов и системности в новых стратегических документах.
– Разработка множества громких, но несогласованных между собой программ развития (до 2030, 2050 и др.), при отсутствии реальных финансовых источников и анализа влияния этих планов на экономику и тарифы.
2. Игнорирование научного и профессионального опыта
– Министерство энергетики работает отстранённо, исключая научно-техническое сообщество и даже традиционные экспертные советы из процессов стратегического планирования.
– Такая замкнутость хуже даже, чем в царской России — там решения всероссийских электротехнических съездов частично всё же учитывались, а в советское время сотрудничество науки и управления было системным.
3. Реальные признаки деградации
– Регулярные аварии (веерные отключения, блэкауты) и провалы с конкурсами на новые электростанции — симптомы наступающего системного кризиса.
– Нет программы развития электроэнергетики для ключевых регионов страны, несмотря на прямые поручения президента, как, например, для Дальнего Востока.
4. Парадокс исторического развития
– В СССР существовала мощная энергосистема с низкими тарифами и огромным промышленным потенциалом, прямо связанная с научным подходом, преемственностью и долгосрочным планированием, заложенными ещё в ГОЭЛРО.
– Блестящие результаты советской и даже российской имперской электротехники — многочисленные открытия и изобретения русских инженеров (Ладыгин, Яблочков, Чиколев, Лочинов и др.), часто опережавших своих западных коллег, но их разработки и успехи либо не были востребованы на родине, либо быстро утекали за рубеж.
5. Культура взаимодействия и утрата организационных традиций
– Исторически успехи возникали там, где были союзы науки, предпринимательства и государства (Русское техническое общество как платформа).
– После революции и особенно в постсоветское время связь между наукой, производством и управлением постепенно разорвана.
6. Фундаментальность русского вклада
– Формулы Лочинова для передачи электроэнергии на расстояние лежат в основе всех современных электросетей, а феномен «русского света» — пример глобального технологического прорыва, который мог быть реализован прежде всего в России, но реализовался в мировой практике.
Анализ и вывод
В этой видеолекции проводится глубокий исторический анализ деградации отечественной энергосистемы: от эпохи энтузиазма и технологических прорывов империи и СССР до сегодняшнего состояния кризиса. Ключевая идея — разрыв между «триумфом ГОЭЛРО» и современными управленческими практиками. Истинный успех строился на научной смелости, междисциплинарных и производственных связях, плане и дисциплине, а не на декларациях и формальном почитании традиций.
Особое внимание уделяется историческим примерам, когда изобретения и методики российских инженеров становились прорывными на мировой сцене, но часто игнорировались или недостаточно поддерживались внутри страны. Это демонстрирует уязвимость любой системы, если она теряет контакт с реальными профессионалами и слепо следует формальным символам, теряя саму суть и эффективность.
Современное воспроизведение стратегий на словах, без привязки к анализу тарифов, социальному эффекту, научному потенциалу или финансовым возможностям, приводит к системным сбоям, которые становятся всё более явными. Но пока общество не осознает масштаб проблемы, система деградации продолжит развиваться.
Вопрос открыто оставлен у истоков: если в прошлом успех строился на союзе науки, инженерной культуры, государственности и общественной вовлечённости, возможно ли сегодня (когда эти связи утрачены) возродить преемственность и снова обрести стратегическую цель — не на словах, а на деле?
Практический ракурс и философская перспектива
Этот анализ полезен не только для понимания энергосистемы, но и как напоминание, что кризисы — не только следствие ошибок настоящего, но и потери осознанного отношения к собственному прошлому, отказа от научной преемственности и уважения к реальному опыту, даже если он идёт вразрез с краткосрочными интересами.
Прагматически, возникает совет: поддерживать связь с профессиональным и научным сообществом, не игнорировать сигналы практиков и строить инфраструктуру не на основании громких деклараций, а на твёрдом фундаменте компетентности и анализа.
А философски, напрашивается вопрос: если истина управленческого и технологического развития не может быть окончательной и единственно верной, можем ли мы избежать повторения прошлых ошибок, не идеализируя ушедшую эпоху, а сумев восстановить дух творческого и смелого взаимодействия ради будущего? Какова должна быть подлинная основа возрождения такого союза — и способна ли современная система к открытому и честному самоанализу?