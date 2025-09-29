Почему сегодня в России растут тарифы и происходят блэкауты, если мы наследники величайшей энергосистемы мира? Борис Марцинкевич раскрывает забытую историю русской энергетики, начиная с гениальных изобретений в Царской России, которые присвоили себе Siemens и Эдисон. Вы узнаете, как на самом деле создавался легендарный план ГОЭЛРО, благодаря кому стала возможной передача энергии на тысячи километров, и почему советская система была самой надежной и дешевой в мире. Подробнее в новом видео

00:00 План ГОЭЛРО: Почему о нём снова заговорили?

01:08 Современные энергостратегии: хаос вместо плана?

01:56 Блэкауты в России: Минэнерго не справляется?

02:31 Утраченные традиции: как было в Царской России

03:24 Настоящая история ГОЭЛРО: с чего всё началось

04:45 Единая энергосистема "Мир": советский мегапроект

05:32 Нереализованные проекты СССР: что мы потеряли

08:06 Первый электротрамвай: украденное русское изобретение

09:51 Эдисон против Лодыгина: война за лампочку

10:22 "Утечка мозгов": гений, изменивший мировую энергетику

11:50 "Русский свет": как свеча Яблочкова покорила мир

14:43 Секреты Кронштадта: военные и русские изобретатели

16:27 ИРТО: главный научный центр Российской Империи

21:34 Формула Лачинова: как передать энергию на расстояние

24:22 Война токов: Тесла, Эдисон и русский след

24:57 Финал: команда, которая создаст план ГОЭЛРО

