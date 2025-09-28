Заигрывание с мировым сионизмом \\ Нарастание агрессии (А. Колпакиди)
Комментарий редакции
1. Рост национализма как ключевого зла:
В центре анализа – тезис, что современное «главное зло» – это нарастающий национализм, разжигание ненависти между народами и группами внутри страны и за её пределами. Это явление автор рассматривает как инструмент манипуляции массами: националистическое движение легко становится средой для эксплуатации чувств и страхов людей.
2. Политизация религиозных процессов:
Отмечается, что даже традиционные религиозные мероприятия (например, крестные ходы) используются для политических целей и провоцируют разделение общества, вместо изначальной духовной консолидации. Сам по себе религиозный ритуал нейтрален, но его переворачивают с ног на голову те, кто ищет усиления власти через манипуляцию идентичностью.
3. Деградация элит и управление через страх:
Значительное внимание уделяется истощению адекватности элит: власть теряет связь с реальностью («кто этими процессами управляет?»), занята своими привилегиями, коррупцией и нивелированием общественного доверия.
4. Опасность повторения исторических ошибок:
Экскурс в историю черносотенного, монархического и (анти)советского движений демонстрирует, к чему приводит манипуляция народной идентичностью и игра на почве «патриотизма». Автор параллелит сегодняшние процессы с предреволюционной и предвоенной атмосферой, когда массовые движения использовали для разрушения страны извне и изнутри.
5. Критика «мирового сионизма» и международных элит:
Немалую часть занимает разбора конфликта вокруг Израиля и Палестины, роль государств и СМИ в его разжигании, а также внутренняя противоречивость самого сионистского дискурса. Автор критикует как правых, так и левых, отмечая их коррумпированность и легкость, с которой идеалы подменяются деньгами.
6. Слабость рабочих, марксистских и антиолигархических движений:
Автор показывает, что левые идеологии тоже подвержены расколу, продажности и превращению подлинных борцов в коллаборационистов. Иронически обсуждается, что как коммунисты во Франции, так и профсоюзы в других странах переходили под фашистские или антинародные знамена, будучи заинтересованы в личной выгоде, а не в справедливости.
7. Критика элит в церкви и государстве:
Коррупция, секретность финансирования, превращение религии в инструмент олигархии – ещё один фокус критики. Образы из религиозного мира (например, «выбор между золотым тельцом и Святой Троицей») используются для иллюстрации нравственного разложения.
8. Инерция деградации и утрата научно-технического лидерства:
Подчёркивается, что Россия «отстаёт» во всех ведущих направлениях и рискует стать периферией новой геополитической и технологической реальности. Пропаганда и упование на былое величие подменяют реальное развитие.
9. Сложности идентичности, манипуляция образом врага и пределы интернационализма:
Во многом автор за интернационализм, но видит опасность в том, как элиты используют лозунги «единства во имя корысти», манипулируют образами «врага» (по национальному или профессиональному признаку), а корни многих проблем обратно ведут к жадности и предательству.
10. Призыв к осознанности, чистоте идеалов и солидарности:
Несмотря на саркастический тон, звучит тоска по реальной солидарности, исторической честности и подлинному служению народу (а не пустым лозунгам и имитации борьбы).
---
Вывод:
В этом выступлении тревога и сарказм переплетаются с историческим анализом — как национализм, коррупция, продажность элит и фрагментация общества превращают борьбу за идеалы в механизм разделения и деградации. Истина в таких вопросах становится глубоко ситуативной: за лозунгами и мифами теряется осмысленный диалог, а сами идеалы выворачиваются наизнанку ради прагматических интересов вложенный групп.
В более широком смысле нас предостерегают: любые идеалы, какими бы высокими ни были их декларируемые цели — единство народа, чистота веры, вера в прогресс — могут быть превращены в инструмент управления через страх и манипуляцию, если лишены подлинной рефлексии и этики.
Сегодняшний вызов — сохранить рассудительность, искать баланс между историческим опытом, критическим сознанием и способностью к солидарности, не впадая в фанатизм или отчуждённость. Только осознанность и честное признание своих уязвимостей дают шанс не повторять старых ошибок под новым флагом.
А за кем остаётся истина, если каждый инструмент истины так легко становится инструментом власти и манипуляции? Возможно ли сохранить целостность идеалов в эпоху всеобъемлющего разочарования — и что для этого нужно изменить в себе и в обществе?
