Почему Запад побеждает в гибридных войнах? | Роман Ромачев
Максим Невенчанный беседует с Романом Ромачевым — офицером запаса ФСБ, экспертом по информационным и гибридным войнам и основателем компании «Ртехно». Разговор охватывает историю и современность частных разведок, их роль в международной политике, взаимодействие с государством, примеры из США, Британии, Турции и Украины, а также перспективы развития российских моделей.
00:00 Введение
00:23 Частные разведывательные компании
02:11 История частной разведки
03:41 Капиталоёмкость отрасли
05:08 Аналитические центры и НКО
06:47 Журналистские расследования
08:04 Мягкая сила и разведка
09:58 Политика вращающихся дверей
11:14 Лоббизм и коррупция
12:14 Подходы американской и британской разведки
13:12 Политика мягкой силы
14:35 Идея Великого Турана
16:40 Языковые клубы и язык как инструмент
20:14 Стратегическое мышление Запада
22:02 Украинская разведка и информационные операции
24:00 Сравнение подходов спецслужб
26:14 Опыт и рекомендации специалистов
27:07 Технологии OSINT
28:59 Ограничения советских учебников
29:42 Роль частных разведок
31:50 Инициатива и добровольцы
33:16 Эффективность частных компаний
34:06 Будущее сотрудничества
36:19 Законодательные ограничения
36:37 Частные компании в разведке
38:03 Соцсети как инструмент разведки
40:09 Языковые барьеры соцсетей
43:13 Взаимодействие с государством
44:07 Исторический контекст разведки
46:09 Формирование агентов влияния
47:05 Африка и культурная дипломатия
48:16 Историческая политика и традиции
49:15 Научный потенциал и связи в регионах
49:42 Завершение интервью
Комментарий редакции
1. Западная модель гибридных войн
Запад побеждает в гибридных войнах благодаря сложной, протяжённой структуре, где взаимодействуют государственные и частные разведывательные компании (ЧРК), аналитические центры, НКО, медиаструктуры и даже культурно-образовательные организации. Это сеть из многочисленных параллельных, децентрализованных и горизонтальных структур, позволяющая высокой степени адаптивности, быстрого реагирования и обеспечения "мягкой силы".
2. Особенности западных и российских разведывательных структур
В западной практике широко используется "вращающаяся дверь": руководители перемещаются между государственными и частными/академическими структурами, обрастают связями и знают специфику обоих миров, что повышает эффективность разведывательных и влияния. В России государственная разведка по-прежнему иерархична и централизована, воспринимает частную и внеструктурную инициативу с недоверием и не использует гибких методов интеграции новых специалистов.
3. Роль ЧРК и аналитических центров
На Западе ЧРК интегрированы в национальную безопасность наряду с государственными структурами, обладают большими ресурсами и могут выполнять задачи, связанные как с разведкой, так и с дезинформацией, аналитикой и культурным влиянием. В России подобным образом могут работать только при наличии политической воли и изменении отношения к энтузиастам и специалистам вне госаппарата.
4. Информационные и культурные операции
Использование НКО, языковых школ, исследовательских проектов (иногда даже под безобидными предлогами, вроде "общества любителей бабочек") — часть долгосрочной стратегии формирования элит и агентов влияния. Запад во многом играет "в долгую", формируя нужный контингент, начиная с раннего возраста, отслеживая перспективных людей и поддерживая с ними контакт долгие годы. Российские инициативы чаще ограничиваются краткосрочными задачами и не формируют подобный пул лоялистов за рубежом.
5. Информационные войны и структура управления
Западные информационные операции строятся на децентрализации: множество независимых ячеек способны быстро предпринимать действия без многоступенчатого согласования. Российская система, напротив, тяготеет к централизации, что замедляет реакцию, делает структуру менее гибкой и затрудняет интеграцию современных технологий и инициатив.
6. Использование открытых источников и технологий
Современные методы разведки всё больше ориентированы на анализ открытых источников (OSINT) и использование цифровых следов, социальных сетей и искусственного интеллекта. Здесь частные компании и энтузиасты могут превзойти государственные структуры по скорости и инновационности, однако в России эта возможность почти не используется из-за недоверия и сложностей с интеграцией таких специалистов.
7. Проблемы российской модели
Основные препятствия — отсутствие политической воли, инерционность госаппарата, боязнь новаторских методов, неразвитость культуры "игры в долгую", отказ от инвестиций в лоялизм через языковые школы, НКО, культурное влияние и непризнание широкой функциональности ЧРК. Всё это приводит к упущенным возможностям влияния и сбору информации за пределами России.
8. Рекомендации для изменений
Для повышения эффективности предлагалось: интегрировать частные структуры и инициативных специалистов, использовать ЧРК в интересах государства, применять современные технологии, играть в долгую с продвижением языка и культуры, а также формировать собственных агентов влияния через постоянную связь с иностранными выпускниками российских вузов.
---
Вывод
В этом видео раскрывается, что фактор успеха Запада в гибридных войнах — разветвлённость, открытость к частной инициативе, децентрализация и способность интегрировать ресурсы разных сфер — от бизнеса до образовательных центров, от НКО до медиа. Российская система страдает от избыточной централизации, страха ответственности и консерватизма, что мешает современно и эффективно отвечать на вызовы гибридных (информационных и ненасильственных) войн.
Здесь проявляется не только разница политических систем, но и, шире, культурный разрыв в понимании смысла влияния и способов его накопления: Запад давно инвестирует в инфраструктурные и человеческие мягкие сети влияния, Россия же делает ставку на краткосрочные инициативы, не удлиняя свою историческую линию взаимодействия с миром.
Рационально и философски это наводит на вопрос: возможно ли научиться играть в долгую — не только в технологиях или финансах, но именно в человеческих связях, интеллектуальных и культурных переплетениях? И не проистекает ли стратегическая уязвимость России из неспособности отпустить избыточные страхи и догматизм, разрешив внутренним и внешним инициативам прорастать сквозь жёсткие государственные рамки?
Открытый вопрос к размышлению
Что важнее для современного общества и государства — абсолютный контроль сверху или умение доверять инициативе снизу, находя баланс между свободой, инновациями и собственной безопасностью? Может ли общество быть гибким, не теряя при этом глубины и ответственности, и не заключается ли подлинная сила влияния в долгосрочном доверии к человеку и идее, а не только к формам организации?
Над светской властью на Западе всегда стояла религиозная, тайная власть, она организовывала Крестовые Походы. С тех пор мало что изменилось, в страну намеченую жертвой, приходит западный бизнес, но весь он в подчинении у тайной власти, конечно это не касается хозяйственных вопросов, но стратегии. И деньги здесь не в приоритете, они нужны живым, их веками дресировали. Доминиканци, иезуиты, все дороги ведут в Ватикан.
