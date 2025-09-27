С Сергеем Марданом на Соловьев-Лайф обсуждаем заявления Трампа на Генеральной Ассамблее ООН
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Роль США и стратегия Трампа
- США продолжают оставаться одной из главных сил, генерирующих напряжённость и управляющих процессами, связанными с конфликтами в Европе, включая украинский кризис.
- Трамп действует прагматично: его заявления о санкциях часто откатываются, если сталкиваются с реальными экономическими ограничениями (Турция, Венгрия). Это демонстрация гибкой, но последовательной политики — давление оказывается до тех пор, пока это выгодно.
- В экономическом плане цель — сохранить и укрепить американскую гегемонию, превратив США в ведущую энергетическую империю, используя текущие конфликты для захвата европейского энергорынка.
- Аналогия с «дорожным катком»: несмотря на противоречивость риторики, стратегическая линия выполняется последовательно.
2. Трансформация глобального лидерства
- После окончания двухполярного мира, когда исчезла советская альтернатива, США пытались сначала «править», потом «лидировать» (либо как гегемон, либо как лидер идеалов), а при Трампе — становятся «паханом мира»: США открыто требуют «дань» — экономическую или в виде союзнической лояльности.
- Эволюция американской внешней политики: от идеализма (гуманитарные интервенции) к прагматизму и открытому силовому давлению.
3. Геополитический хаос и опасности нового мира
- Снижение единой гегемонии США не приводит к гармонизации мировой системы, а к хаосу и росту неопределённости: происходят столкновения интересов, возникают риски новых войн.
- Возникновение «многополярного мира» не гарантирует равноправие и безопасность, а вводит в игру множество непредсказуемых и часто безответственных акторов, особенно в Европе, где элиты, по мнению собеседников, потеряли зрелость и ответственность.
4. Реальные границы американского влияния
- Не все страны подчиняются американскому давлению: Индия, Китай, Россия, Бразилия демонстрируют самостоятельность. Но США, используя экономические и политические рычаги, продолжают наращивать давление, где это возможно.
- Россия — ключевая страна, которой Штаты не могут навязывать условия с позиции силы без риска стратегического столкновения.
5. Опасность большой войны
- Риторика Трампа и его манёвры не означают, что Америка уходит из европейских дел; появилось новое оружие шантажа — угроза большой войны в Европе в случае отказа России от уступок. Это не прямое желание войны, а инструмент давления (шантаж с целью принуждения к переговорам на выгодных США условиях).
---
Вывод
В этом обсуждении проглядывает сложный, многослойный портрет современной мировой политики: исчезновение единого гегемона (или трансформация гегемонии США) не ведёт к гарантированной справедливости или гармонии, а скорее к эпохе «хаоса», где все против всех и каждый борется за ресурсы и влияние. Трамп воплощает новую фазу американского прагматизма — не столько изоляционизм, сколько требование открытого экономического и политического подчинения: США больше не претендуют на роль идеального лидера, а ведут себя как сильнейший хищник, для которого мораль и идеология вторичны по отношению к выгоде.
Это — с одной стороны, отказ от идеализированных конструкций (наивная вера в полноценный многополярный мир, конец «нефтедолларовой» гегемонии, справедливость как результат геополитических перемен), с другой — мышление в категориях реальных экономических интересов и исторических закономерностей: кто контролирует ресурсы, тот диктует повестку.
Пока роль США огромна, но одновременно мир фрагментируется — появляются новые центры силы, способные как противостоять, так и лавировать между полюсами. Но цена этого переходного периода — рост хаотичности, снижение степени предсказуемости и увеличение угрозы большого конфликта.
---
Открытый вопрос для размышления
Если прежние иллюзии о справедливом и безопасном мире сменяются осознанием неизбежности борьбы и хаоса, возможно ли построить личную или коллективную стратегию, которая позволит не только выживать, но и действовать осознанно, с мудростью и уважением к «другому», даже в условиях неопределённости? Где для каждого из нас проходит граница между прагматизмом и моралью в эпоху перемен?
