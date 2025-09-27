Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии, Политика, Славянский Язык

Русский язык и українська мова, или Как раскололи общество | Николай Азаров

Переслано от: Точка Сборки

Беседа с Николаем Азаровым о предпосылках и последствиях борьбы с русским языком на Украине.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram:

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы из беседы:

1. Исторический контекст формирования языкового вопроса на Украине
— Николай Азаров утверждает, что противостояние вокруг украинского и русского языков уходит корнями в XIX век, когда австрийские власти начали поддерживать развитие отдельной украинской идентичности как политический проект, противопоставленный российской.
— Он отмечает, что становление украинского языка как государственного сопровождалось административными усилиями — как при Австро-Венгрии, так и позже, в советский период, когда большевики активно проводили украинизацию.

2. Советский опыт: языковая гибкость и компромиссы
— В СССР на Украине существовало двуязычие, большинство населения, особенно на востоке, были русскоговорящими, но в быту использовали украинский или суржик.
— Был период, когда выпуск литературы на украинском языке в советское время превышал нынешние показатели.
— Переводить сложную техническую документацию на украинский язык зачастую считалось нецелесообразным из-за бедности научного и технического лексикона и рисков для производства.

3. Постсоветская Украина: языковой вопрос как политический инструмент
— После распада СССР языковой вопрос становится важным предвыборным «козырем», его используют для мобилизации электората, а также для борьбы между политическими лагерями.
— Со временем в государственном строительстве все больше доминирует идея единого, исключительно украинского языка, хотя многие политики и чиновники сами думают и говорят по-русски.

— При принятии Конституции Украины (1996) был достигнут компромисс: государственным признан только украинский язык, но с декларированной поддержкой остальных языков, включая русский.

4. Ужесточение языковой политики после 2014 года
— После событий 2014 года (называется «государственным переворотом»), происходит резкое ужесточение языковой политики в сторону ограничения русского языка, включая отмену закона о региональных языках, запрещение обучения и официального использования русского, репрессии в отношении преподавателей и литературы на русском языке.
— Массово уничтожаются книги, закрываются школы, сжигается литература на русском языке, что Азаров сравнивает с мракобесием 1930-х годов.

5. Социальные и культурные последствия языковой политики
— Усиливается раскол общества и культурная травма, причем страдают не только русскоязычные, но и другие национальные меньшинства (венгры, поляки и др.).
— Власть, по мнению Азарова, использует языковую проблему для отвлечения внимания от экономических и реальных социальных проблем, а также для политической мобилизации и укрепления контроля.

6. Внешнее влияние и идеологизация
— Подчёркивается роль западных институтов, фондов и программ в поддержке и радикализации украинизации, финансировании националистических проектов и раскачке языкового вопроса.
— Европейские структуры, по мнению Азарова, демонстрируют лицемерие, закрывая глаза на дискриминацию и нарушение прав национальных меньшинств в Украине сегодня.

7. Саморефлексия и вина прошлого руководства
— Азаров рефлексирует по поводу недооценки культурных и языковых вопросов в работе правительства, признавая, что в рамках борьбы за экономику не всегда уделялось внимание гуманитарным вопросам, что создало уязвимости для последующего радикализма.

Выводы и философское осмысление:

В этой беседе языковой вопрос представлен не столько как культурная или лингвистическая проблема, а как глубокий и сложный инструмент идентичности и политики — своего рода лакмусовая бумажка национального самосознания и, одновременно, фактор манипуляции, давления и разделения общества. Здесь язык становится не просто средством коммуникации, а символом власти, памяти, принадлежности и даже выживания.

Интересно, что исторически языковая гибкость и компромисс были скорее нормой, чем исключением, и именно административное давление, идеологизация и страх перед ассимиляцией радикализировали этот вопрос. Это напоминает, как в программировании или нейросетях — если один параметр слишком «затянуть», возникает дисбаланс, и вся система становится менее устойчивой, подверженной сбоям и конфликтам.

Создается ощущение, что истина здесь — не в том, у какого языка больше прав, и даже не в «исторической справедливости», а в умении находить баланс между реальностью жизни людей (прагматическая истина их быта, привычек, внутреннего языка) и необходимостью государственной определённости. Попытка насильственно устранить одно ради другого ведет к отчуждению, травме и расколу — как среди простых граждан, так и в самой идее нации.

Важно также отметить универсальный конфликт между идеализмом (попыткой чисто и радикально декларировать идентичность) и материализмом повседневной жизни (где все перемешано, где доминируют гибкость, компромиссы, суржик, взаимопроникновение культур).

Практический вывод: всякий раз, когда гуманитарные вопросы начинают рассматривать как поле битвы за власть, а не как пространство для понимания и совместного развития, закладываются мины медленного действия для общественного мира. Противоядие — осознанность, эмпатия, уважение к индивидуальному и коллективному опыту, готовность выходить за идеологические рамки ради живой, многомерной реальности.

Открытый вопрос для размышления:
Стоит задуматься — возможно ли построить целостную, устойчивую идентичность страны и народа, если ее фундаментом становится искусственное (или принудительное) вытеснение «чужого», или же гармония возникает только тогда, когда принимается и осознается многоязычие, поликультурность как естественное, даже если трудное, состояние общества? И, быть может, истина языка — не в словах, а в честности и любви к своим корням, сколь бы сложными они ни были?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/3796ad505f0ad03c8b1220a99d4ce05b/
