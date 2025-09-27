Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/wagmjq-yt2

Почему Сталин предрекал, что после его смерти советскую верхушку «обманут как котят»? Как теневая экономика и коррупция в СССР привели к появлению «СССР-2», который уничтожил советскую систему изнутри? Что такое «аэропортовцы» — элитная советская интеллигенция, которая ненавидела власть, дававшую ей все привилегии? Как Сталин прошёл путь от борьбы с «великорусским шовинизмом» до знаменитого тоста «за русский народ»? Андрей Фурсов объясняет, почему уроки сталинской эпохи важны сегодня: как советская элита, а затем и современная, не понимала реального отношения к себе со стороны англосаксонского мира, который видел в них лишь «туземную элиту». С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

