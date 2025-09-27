Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Кто и за что ненавидит Сталина: от Троцкого до наших дней. А. Фурсов

4 0
Переслано от: Картина Мира

Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/wagmjq-yt2

Почему Сталин предрекал, что после его смерти советскую верхушку «обманут как котят»? Как теневая экономика и коррупция в СССР привели к появлению «СССР-2», который уничтожил советскую систему изнутри? Что такое «аэропортовцы» — элитная советская интеллигенция, которая ненавидела власть, дававшую ей все привилегии? Как Сталин прошёл путь от борьбы с «великорусским шовинизмом» до знаменитого тоста «за русский народ»? Андрей Фурсов объясняет, почему уроки сталинской эпохи важны сегодня: как советская элита, а затем и современная, не понимала реального отношения к себе со стороны англосаксонского мира, который видел в них лишь «туземную элиту». С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы:

В этом видео Андрей Фурсов анализирует причины ненависти к Сталину, начиная с эпохи Троцкого и заканчивая современностью, рассматривает внутренние и внешние источники этого явления, а также обсуждает трансформацию отношения к «сталинскому наследию» среди различных элит и властных групп.

1. Источники ненависти к Сталину:
- Идеологическая неприязнь левых глобалистов (коминтерновцев, троцкистов):
Для этих деятелей Россия была всего лишь стартовой площадкой для мировой революции. Сталин, отказавшись от идеи мировой революции и взяв курс на «социализм в одной стране», казался им предателем или уклонистом. Интернационализм здесь противоречил сталинскому обращению к национальным традициям и интересам. Примером такой позиции были Троцкий, Зиновьев, Пятницкий.
- Советские номенклатурные либералы:
Эта группа жаждала потребления, привилегий, стремилась к сближению с Западом и минимизации личной ответственности. Она сформировала подконтрольную бюрократическую систему, параллельно развивалась теневая экономика, которая с годами всё больше деформировала саму советскую систему, но юридически не являлась частной собственностью до 1991 года. Сталина они боялись, как символа жесткой дисциплины и ответственности.
- Постсоветские элиты и внешнее влияние:
После распада СССР новый правящий класс, связанный с Западом и глобальными интересами, воспринимал сталинский стиль управления как угрозу собственному положению и ресурсам. К тому же, на протяжении десятилетий происходило интенсивное проникновение иностранной агентуры в советское и российское государство, что также формирует неприятие «сталинской модели» governance.

2. Развитие и трансформация элит:
- После смерти Сталина советское руководство, по мнению Фурсова, стало страдать отсутствием стратегического мышления. Это способствовало деградации верхушки и переходу к стадию компромиссов, накоплению теневой власти, а в 80-е — и к агрессивному переделу имущества.
- Советская теневая экономика, при всём росте своих масштабов, не была формой «частной собственности» в марксистском смысле. Это было скорее «владение через кражу», чем юридически оформленная собственность, что само по себе говорит о глубокой деформации системы и невозможности её долгосрочного существования без кардинальной трансформации или разрушения.

3. Сталин и феномен советской державности:
- Сталинская эпоха — это создание из аграрной, отсталой страны индустриальной сверхдержавы с мощной наукой, грамотностью и техническим прорывом, включая победу в самой страшной войне в истории России.
- Современная Россия, по выражению Фурсова, существует во многом за счет инерции достижений сталинской эпохи (например, наличие ядерного потенциала) и выглядит на этом фоне гораздо бледнее.

4. Диалектика ненависти:
- К Сталину испытывали ненависть как левые глобалисты (мечтатели о мировой революции), так и правые прагматики-номенклатурщики (потребительственная элита). Их объединяла не столько идеология, сколько нежелание жить по принципам жёсткой ответственности и устройству общества, где личные интересы подчинены интересам страны.
- Эта ненависть переходила из поколения в поколение, принимала более открытый или скрытый вид, иногда оформляясь в массовые кампании десталинизации (всегда заканчивавшиеся, по замечанию Фурсова, провалом).

5. Вопросы коррупции и агентуры:
- Размытость границ между публичным и частным приводила в СССР к особому феномену «воровства вместо собственности».
- Экспансия внешней агентуры в советскую верхушку и современные российские элиты делает вопрос стратегической устойчивости остроактуальным, поскольку угроза уже не только во внешнем давлении, но и во внутреннем подрыве.

Практические выводы и философские размышления:
- Ненависть к Сталину — это индикатор конфликтов между целостным (пусть и жестким) национальным проектом и интересами различных групп: от интернационалистов-идеалистов до прагматиков-потребителей и внешних игроков.
- Вопрос ненависти к прошлому фигуранту власти — одновременно и историческая, и психологическая драма: мы склонны проецировать свои страхи, желания и неудачи на символические фигуры, выбираем их или антагонистами, или спасителями.
- Осознанный взгляд на эту историю — это не столько попытка «оправдать» или «осудить» прошлое, сколько изучить механизмы самозаблуждений, утрату стратегичности мышления и подмену настоящих интересов элиты мимикрией или коррупцией.
- Аналогия с современностью очевидна: стратегическое мышление по-прежнему редко, а соблазн слиться с внешним миром ради выгоды и статус-кво оказывается сильнее идей или идеалов.

Открытый вопрос для размышления:
Если ненависть к сильному, противоречивому прошлому столь живуча у людей разных мировоззрений и интересов, может ли общество вообще выработать подлинно зрелое отношение к своей истории, не поддаваясь манипуляциям страха и идеализации? И какова роль стратегического мышления на уровне личности и общества в поиске такого баланса?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e28JwvJuBGE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто и за что убил Сталина и Берию
Кто и за что убил Сталина и Берию. Подробный анализ всех причин
Кто и за Что завалил Майкла Джексона?
Андрей Фурсов: Почему СССР? Почему Сталин?
Кто и за что ненавидит Лукашенко.
От Пушкина до Микки-Мауса, от победы до беды
7 современников динозавров, доживших до наших дней
Единственные потомки майя, дожившие до наших дней, лакандоны.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru