Кто и за что ненавидит Сталина: от Троцкого до наших дней. А. Фурсов
Почему Сталин предрекал, что после его смерти советскую верхушку «обманут как котят»? Как теневая экономика и коррупция в СССР привели к появлению «СССР-2», который уничтожил советскую систему изнутри? Что такое «аэропортовцы» — элитная советская интеллигенция, которая ненавидела власть, дававшую ей все привилегии? Как Сталин прошёл путь от борьбы с «великорусским шовинизмом» до знаменитого тоста «за русский народ»? Андрей Фурсов объясняет, почему уроки сталинской эпохи важны сегодня: как советская элита, а затем и современная, не понимала реального отношения к себе со стороны англосаксонского мира, который видел в них лишь «туземную элиту». С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
Комментарий редакции
В этом видео Андрей Фурсов анализирует причины ненависти к Сталину, начиная с эпохи Троцкого и заканчивая современностью, рассматривает внутренние и внешние источники этого явления, а также обсуждает трансформацию отношения к «сталинскому наследию» среди различных элит и властных групп.
1. Источники ненависти к Сталину:
- Идеологическая неприязнь левых глобалистов (коминтерновцев, троцкистов):
Для этих деятелей Россия была всего лишь стартовой площадкой для мировой революции. Сталин, отказавшись от идеи мировой революции и взяв курс на «социализм в одной стране», казался им предателем или уклонистом. Интернационализм здесь противоречил сталинскому обращению к национальным традициям и интересам. Примером такой позиции были Троцкий, Зиновьев, Пятницкий.
- Советские номенклатурные либералы:
Эта группа жаждала потребления, привилегий, стремилась к сближению с Западом и минимизации личной ответственности. Она сформировала подконтрольную бюрократическую систему, параллельно развивалась теневая экономика, которая с годами всё больше деформировала саму советскую систему, но юридически не являлась частной собственностью до 1991 года. Сталина они боялись, как символа жесткой дисциплины и ответственности.
- Постсоветские элиты и внешнее влияние:
После распада СССР новый правящий класс, связанный с Западом и глобальными интересами, воспринимал сталинский стиль управления как угрозу собственному положению и ресурсам. К тому же, на протяжении десятилетий происходило интенсивное проникновение иностранной агентуры в советское и российское государство, что также формирует неприятие «сталинской модели» governance.
2. Развитие и трансформация элит:
- После смерти Сталина советское руководство, по мнению Фурсова, стало страдать отсутствием стратегического мышления. Это способствовало деградации верхушки и переходу к стадию компромиссов, накоплению теневой власти, а в 80-е — и к агрессивному переделу имущества.
- Советская теневая экономика, при всём росте своих масштабов, не была формой «частной собственности» в марксистском смысле. Это было скорее «владение через кражу», чем юридически оформленная собственность, что само по себе говорит о глубокой деформации системы и невозможности её долгосрочного существования без кардинальной трансформации или разрушения.
3. Сталин и феномен советской державности:
- Сталинская эпоха — это создание из аграрной, отсталой страны индустриальной сверхдержавы с мощной наукой, грамотностью и техническим прорывом, включая победу в самой страшной войне в истории России.
- Современная Россия, по выражению Фурсова, существует во многом за счет инерции достижений сталинской эпохи (например, наличие ядерного потенциала) и выглядит на этом фоне гораздо бледнее.
4. Диалектика ненависти:
- К Сталину испытывали ненависть как левые глобалисты (мечтатели о мировой революции), так и правые прагматики-номенклатурщики (потребительственная элита). Их объединяла не столько идеология, сколько нежелание жить по принципам жёсткой ответственности и устройству общества, где личные интересы подчинены интересам страны.
- Эта ненависть переходила из поколения в поколение, принимала более открытый или скрытый вид, иногда оформляясь в массовые кампании десталинизации (всегда заканчивавшиеся, по замечанию Фурсова, провалом).
5. Вопросы коррупции и агентуры:
- Размытость границ между публичным и частным приводила в СССР к особому феномену «воровства вместо собственности».
- Экспансия внешней агентуры в советскую верхушку и современные российские элиты делает вопрос стратегической устойчивости остроактуальным, поскольку угроза уже не только во внешнем давлении, но и во внутреннем подрыве.
Практические выводы и философские размышления:
- Ненависть к Сталину — это индикатор конфликтов между целостным (пусть и жестким) национальным проектом и интересами различных групп: от интернационалистов-идеалистов до прагматиков-потребителей и внешних игроков.
- Вопрос ненависти к прошлому фигуранту власти — одновременно и историческая, и психологическая драма: мы склонны проецировать свои страхи, желания и неудачи на символические фигуры, выбираем их или антагонистами, или спасителями.
- Осознанный взгляд на эту историю — это не столько попытка «оправдать» или «осудить» прошлое, сколько изучить механизмы самозаблуждений, утрату стратегичности мышления и подмену настоящих интересов элиты мимикрией или коррупцией.
- Аналогия с современностью очевидна: стратегическое мышление по-прежнему редко, а соблазн слиться с внешним миром ради выгоды и статус-кво оказывается сильнее идей или идеалов.
Открытый вопрос для размышления:
Если ненависть к сильному, противоречивому прошлому столь живуча у людей разных мировоззрений и интересов, может ли общество вообще выработать подлинно зрелое отношение к своей истории, не поддаваясь манипуляциям страха и идеализации? И какова роль стратегического мышления на уровне личности и общества в поиске такого баланса?