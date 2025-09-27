Экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов обсуждают проект бюджета на 2026 год и последствия роста НДС для промышленности и граждан.

