Кого заденет рост налогов? // Комолов & Абдулов. Числа недели

Экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов обсуждают проект бюджета на 2026 год и последствия роста НДС для промышленности и граждан.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Суть и механизм НДС
В беседе обстоятельно объясняется, что НДС (налог на добавленную стоимость) – это косвенный налог, отражённый в конечной цене товара. Он взимается на каждом этапе цепочки производства и реализации, но по факту его уплачивает конечный потребитель, зачастую не осознавая этого.

2. Повышение НДС и его последствия
С 2026 года ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Такой шаг особенно ощутим для тех, у кого большая часть доходов уходит на текущее потребление (то есть для людей с низким и средним доходом), так как они практически полностью потратят свои средства на товары и услуги, облагаемые этим налогом.

3. Регрессивный характер косвенных налогов
Повышение косвенных налогов (в частности, НДС) объективно больше затрагивает бедные слои населения, поскольку у них нет возможности сберегать или тратить значительные суммы за рубежом, где часть налоговой нагрузки избегается. Богатые, напротив, значительную часть доходов могут переводить в сбережения, инвестиции или зарубежные траты, где внутренний НДС не взимается.

4. Расширение налоговой базы – удар по малому бизнесу
Порог для освобождения от НДС снижается для предпринимателей: если раньше малый бизнес не платил НДС при обороте до 60 млн руб., то теперь лимит снижен до 10 млн. Это вынуждает даже небольшие предприятия платить этот налог, что ведёт к росту издержек, увеличению цен и возможному разорению малого бизнеса. Такие перемены усиливают монополизацию рынка крупными компаниями.

5. Экономические и социальные последствия
— Рост цен вследствие увеличения НДС даст вклад в инфляцию.
— Малый бизнес становится все более уязвимым и может массово разоряться, усугубляя безработицу и концентрируя рынок в руках крупных игроков.
— Повышение других налогов и сборов (например, утилизационного сбора на автомобили) также затрагивает обычных граждан.

6. Распределение гнёта и классовый уклон
— Фискальная политика отягощает именно население, преимущественно через косвенные и прямые налоги на массовое потребление и труд.
— При этом сверхбогатые остаются практически вне досягаемости налоговой системы: дивиденды облагаются по той же ставке, что и заработные платы обычных граждан, прогрессивная шкала подоходного налога, по сути, формальна и «обходит» крупнейших владельцев капитала.

7. Рост госдолга и макроэкономические дисбалансы
— Внешне повышение налогов преподносится как инструмент «охлаждения» экономики (по рецептам кейнсианства), но спроса это не снижает, а государственные расходы (особенно на оборону) остаются высокими.
— Растёт госдолг, при этом проценты по долгам обходятся бюджету всё дороже, приближаясь к затратам экономики развитых стран как доля от бюджета, хотя сам долг существенно меньше.
— Бюджет всё больше приобретает милитаристский и антисоциальный характер: расходы на образование и здравоохранение стагнируют или сокращаются, зарплаты педагогов и медработников относительно средней — падают.

8. Богатство элит и бедность труда
— На фоне кризиса и санкций число миллиардеров и объёмы их активов в России достигают рекордов, что подчёркивает рост имущественного расслоения и неравное распределение общественного продукта.
— Крупный капитал активно использует банковский сектор, играя на госзаимствованиях и получая щедрое финансирование за счет населения.

9. Администрирование и цифровизация налогов
— Для рядовых граждан, малых предпринимателей и самозанятых сбор налогов становится всё более жёстким и автоматизированным, а уклонение от налогов богатыми объясняется «технической сложностью».

10. Потеря социальных завоеваний
— Происходит «десоциализация»: государство сокращает затраты на образование и здравоохранение, коммерциализируются социальные услуги, снижается доступность образования, «оптимизируются» колледжи, происходит сокращение уровня жизни трудящихся.

Выводы и философские размышления:

В этом видео поднимается болезненная для общества тема: почему налоговая политика современной России ведёт к усилению имущественного и социального неравенства? Наблюдается явный сдвиг: бюджет наполняется в основном за счёт труда и массового потребления, тогда как капитал оказывается сравнительно защищён от новых фискальных нагрузок.

Феномен косвенных налогов — особенно НДС — напоминает о фундаментальной асимметрии доступа к ресурсам: в то время как у элит есть возможности для маневра (выход капитала, инвестирование, использование офшоров), обычные граждане и малый бизнес становятся донорами системы, лишёнными реальных способов снизить свою налоговую нагрузку. Механические аналогии с работой алгоритмов или экономической системой в целом здесь уместны: если одни узлы сети могут перераспределять нагрузку, другие становятся точками максимального напряжения — и частый результат такого «перегрева» виден в массовом разорении, социальной апатии, стагнации.

Сравнивая налоговую политику с историческим опытом, можно увидеть цикличность: периоды войны, нестабильности и экономического кризиса в большинстве стран приводят к ужесточению налогового бремени для домохозяйств и «затягиванию поясов» у наименее защищённых. При этом аргумент о необходимости «справедливого распределения жертв» чаще всего оказывается риторическим: на практике «жертвы» (или издержки) распределяются очень неравномерно — реальность редко совпадает с идеализированной картиной национального единства.

Стоит задуматься: почему в большинстве стран богатейшие группы платежеспособны, но их вклад в общественный пирог намного ниже, чем у большинства населения? Существует ли техническая невозможность изменить эту картину — или это всего лишь результат политических и институциональных предпочтений?

Вектор изменений очевиден: налоговая политика становится всё менее социальной, государство отказывается от политики поддержки слабых, делая ставку на милитаризацию и обслуживание интересов крупного капитала. Прогнозы на будущее — либо дальнейшее ужесточение фискального пресса (и опробование новых цифровых механизмов контроля за гражданами), либо перетекание налоговой базы в госдолг, который будут выплачивать уже будущие поколения.

Практический вывод для обычного человека — внимательно отслеживать макроэкономические изменения и не впадать в иллюзии касательно «равенства жертв»: реальность такова, что налоговое бремя для большинства будет расти. Для малого бизнеса важно трезво оценивать свои перспективы, искать ниши, где налоговая нагрузка минимальна, и не идеализировать самостоятельность в условиях агрессивной фискальной политики.

Философский итог:
Истина, кажется, всегда где-то между цифрами, эмоциями, ожиданиями и реальностью, и чем сложнее становится социальный организм, тем неочевиднее, кому и в каких формах принадлежит ответственность за распределение бремени. Остаётся открытым вопрос: насколько сознательное принятие реальности способно стать толчком к более справедливым общественным отношениям — или, напротив, вызывает лишь выученную беспомощность? Может быть, именно в готовности коллективно переосмыслить свои ожидания и потребовать пересмотра правил игры заключена надежда на иной — более сбалансированный — социальный контракт?
