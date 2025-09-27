Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Глобалисты хотят получить принципиально новую энергетику, оставив остальной мир ни с чем

Углеродный след и глобальное потепление – история про реальность или про деньги? Обсуждаем тему с экономистом Юрием Ершовым. Ведущий – Игорь Нагаев.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы обсуждения:

1. Углеродная нейтральность и углеродный след как инструмент глобального управления.
- Современные требования по снижению выбросов CO₂ воспринимаются как навязываемые извне схемы регулирования, исходящие от глобальных экономических структур, заинтересованных в контроле потоков капитала и внедрении новых технологий.
- Концепция «торговли выбросами» служит не столько заботе об экологии, сколько поддержанию оборота финансов и стимулированию модернизации и роста издержек в мировой экономике.

2. Физико-химические основы циклов углерода и водорода.
- Углекислый газ, образующийся при сжигании органического топлива, участвует в фотосинтезе — фундаментальном биогеохимическом цикле, необходимом для жизни на Земле.
- Помимо CO₂ при сжигании углеводородов выделяется новая вода, что редко обсуждается, но постепенно вносит вклад в глобальный водный баланс и увлажнение климата.
- Природные процессы выделения водорода и метана, а также их дальнейшее преобразование, зачастую превышают антропогенные выбросы — это указывает на сложность природных балансов, недооценённых в современном дискурсе.

3. Экономическая подоплёка климатической повестки и внедрения новых энергетик.
- Стремление к «зеленой энергетике» сопровождается ростом издержек и внедрением новых технологических посредников, например, водорода, как способа аккумулирования и транспортировки энергии.
- Экономика сталкивается с необходимостью «утилизации» или превращения избыточной денежной массы в материальные проекты — будь то через модернизацию, войну, технологические циклы или искусственную дороговизну энергии.
- Подъём издержек и деление мира на макроэкономические зоны подталкивают к появлению новой технологической сингулярности — к точке, когда водородная (или иная) энергетика станет конкурентоспособной и массовой.

4. Критика оценки глобальных процессов и роль науки.
- Имеется скептицизм в отношении упрощённых трактовок и игнорирования комплементарных биосферных механизмов (фотосинтез, водный цикл) при расчетах «углеродного следа».
- Отмечается необходимость учитывать не только финансовые, но и естественные балансы — а для этого требуется развитие научных исследований и независимой технологической базы.

5. Геополитика, власть, и сценарное мышление элит.
- Внимание уделено прогнозам западных институтов (доклад Rockefeller Foundation, идеи Билла Гейтса), где рисуются различные сценарии планетарных катастроф (пандемии, климатические сдвиги), на фоне которых оправдываются концентрация капитала и ресурсов, глобальное управление и новые формы контроля.
- Скупка земель, прогнозируемое изменение климата и создание дефицита (голода, роста цен) — видятся как возможные инструменты манипуляции рынками и властью.

6. Будущее энергетики — технооптимизм или контроль?
- Перспективы водородной энергетики оцениваются прагматично: пока дорогая и небезопасная, но технологический прогресс (например, электролиз морской воды) способен изменить уравнение.
- Ведется целенаправленная гонка между ростом себестоимости традиционных ресурсов и снижением стоимости новых технологий — кто выиграет эту гонку, тот получит господство в энергетике будущего.

7. Цикличность природных процессов и ограниченность человеческого контроля.
- Отмечается, что крупные природные циклы (прецессия, смена климата, оледенения и потепления) не зависят полностью от человека; попытки приписать все изменения только человеческой деятельности — чрезмерное упрощение.
- В то же время возможно создание искусственных кризисов и обвинение отдельных стран или секторов в «глобальных бедах» — вопрос политической целесообразности и корысти.

---

Практические выводы:
- Критика современных климатических политик строится не на отрицании изменений, а на требовании более комплексного, научно обоснованного и прагматичного подхода к оценке глобальных балансов и внедрению новых технологий.
- Интересы отдельных государств и глобальных корпораций зачастую диктуются борьбой за будущее распределение власти в планетарной энергетике и ресурсах, что усиливает конкуренцию и силу идеологических нарративов (углеродная нейтральность как обязательная доктрина).
- Для развивающихся стран и независимых научных школ важно выстраивать собственные исследовательские и технологические компетенции, чтобы не оказаться заложниками чужой повестки и искусственно созданного технологического отставания.

---

Открытый вопрос:
Если принять, что энергетика будущего и климатическая повестка всё больше становятся ареной борьбы за глобальное влияние, а сложные естественные процессы невозможно свести к простым схемам контроля, — где проходит грань между реальной заботой о планете и инструментализацией этой заботы ради власти? Как остаться в стороне от манипуляций и всё же сохранять ответственность за общее благо и природу, признавая ограниченность наших знаний и инструментов?
Источник: https://rutube.ru/video/40c894d480e7fabb2946a35bbe7e167c/
